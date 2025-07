Aussi rapides que légers, les SSD portables Samsung T7 baissent de prix à la Fnac

De la taille d’une carte de crédit, les SSD Samsung T7 vous offrent jusqu’à 4 To de stockage supplémentaires pour tous vos appareils, y compris votre smartphone. Considérés comme des références en la matière, ces SSD tombent à prix doux pour les Fnac Days.

C’est toujours dans les moments où l’on en a le plus besoin que l’espace de stockage vient à manquer. La plupart des disques durs externes étant relativement lourds et volumineux, il est compliqué d’en avoir toujours un à sa disposition lors de ses déplacements.

Pour pallier cette problématique, Samsung a conçu sa série T7. Compacts, légers et ultra-rapides, ces SSD externes s’immiscent dans n’importe quelle poche pour vous dépanner chaque fois que nécessaire. Aussi performants soient-ils, pas question de se ruiner pour s’équiper, la Fnac les proposant actuellement avec de belles remises.

Faciles à transporter avec leur format mini

Certains disques durs externes sont faits pour rester dans un tiroir et n’être branchés qu’en cas d’urgence. Mais pas les SSD Samsung T7.

Leur format réduit leur offre une mobilité à toute épreuve. Il faut dire que la marque coréenne a réalisé de belles prouesses en proposant de 1 à 4 To dans un boîtier ultra-compact, de la taille d’une carte bancaire, fin comme un smartphone et aussi léger qu’un paquet de mouchoirs (72 grammes). Autant dire que ces SSD se glissent sans encombre dans n’importe quelle poche, y compris dans celle d’un jean.

Ce SSD de 1 à 4 To peut vous accompagner partout // Source : Samsung

Aussi petits soient-ils, ces SSD externes s’avèrent des plus résistants avec leur boîtier en métal ultra-robuste capable de supporter jusqu’à 2 mètres de chute. Vous pouvez donc les transporter partout avec vous sans risque de les abîmer et donc de perdre l’accès à vos données.

D’ailleurs, Samsung ne s’est pas contenté de protéger uniquement la partie matérielle de ses SSD T7. La marque a aussi renforcé leur niveau de sécurité informatique avec un mot de passe chiffré en AES 256 bits, considéré comme l’un des modes de chiffrage les plus fiables à ce jour. Même en cas de perte de votre SSD, vos fichiers ne risquent pas de tomber entre de mauvaises mains.

Transférer ses fichiers en un éclair (même les plus volumineux)

Le propre des SSD comparés aux disques durs traditionnels est d’offrir des vitesses de transfert plutôt élevées. Mais d’un modèle à l’autre, les débits peuvent varier.

Sur ce point, les Samsung T7 sont plutôt exemplaires et se classent d’ailleurs comme les meilleurs de leur catégorie.

Sauvegarder ses fichiers et les récupérer n’a jamais été aussi rapide // Source : Fnac

En dépit de leur format ultra-compact, ces SSD équipés de ports USB 3.2 Gen 2 sont capables de transférer des fichiers et de les lire respectivement à une vitesse de 1000 et 1050 Mo/s. Concrètement, il faut à peine 5 secondes pour y déposer un film HD de 5 Go, 15 secondes s’il est en 4K.

Et pas question d’être freiné dans ses sauvegardes faute de surchauffe, Samsung ayant misé sur un système de refroidissement performant, le Dynamic Thermal Guard. Cette technologie se charge de maintenir le SSD à une température interne maximale de 51 °C pour qu’il fonctionne de façon optimale même dans le cadre d’une utilisation prolongée. Un avantage si vous décidez par exemple de regarder un film directement depuis le SSD, sans téléchargement préalable.

Les Samsung T7 sont d’ailleurs compatibles avec tout type d’appareils : smartphones et tablettes (Android ou iOS), ordinateurs (macOS ou Windows) ou encore consoles de jeu. En prime, vous n’avez pas besoin de les configurer avant de les utiliser, ces SSD étant plug and play.

À l’occasion des soldes d’été, les SSD Samsung T7 de 1, 2 et 4 To sont disponibles en bleu et gris dès 109,99 euros.