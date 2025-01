Le SSD externe Samsung T9 de 1 To, successeur de l’excellent T7, est lui aussi en promotion pour les soldes

Le Samsung T9 est le successeur du T7, une gamme de SSD portables enrobés dans une coque robuste. Ce qui vous permet de stocker toutes vos données et même de l’utiliser pour des enregistrements live de vidéos en 8K ou en 12K, tout ça pour moins de 150 euros.

Le Samsung T9 a été dévoilé en 2023 aux côtés de produits phares comme le Samsung Galaxy S23 FE, des tablettes Galaxy Tab S9 FE ou encore des écouteurs Buds FE (c’était une époque très FE). Le T9 est donc un SSD externe qui vient améliorer la formule du T7 et ses déclinaisons. Au programme : plus de rapidité et plus de solidité, moins d’encombrement. Son prix, aussi, est plus intéressant pendant les soldes d’hiver chez la Fnac, puisque vous le retrouvez avec 50 euros de moins sur son prix de base.

Pourquoi craquer pour le Samsung T9 ?

Parce qu’il ne consomme que très peu d’énergie

Parce que la technologie TurboWrite maintient les vitesses d’écriture à haut niveau

Parce qu’il est léger et ne pèse que 122g

Le Samsung T9 en version 1 To est vendu 199,99 euros sur Fnac. Sauf pendant ces Soldes d’hiver 2025 où vous pouvez le commander pour 149,99 euros.

Pour encore plus de stockage pour moins, il y a aussi l’ancienne version T7 de 2 To à seulement 99,99 euros chez Darty.

Un SSD qu’il suffit de brancher pour être utilisé

Le Samsung T9 se présente sous la forme d’un petit boitier de 88 x 60 x 14 mm pour, comme on l’a dit, seulement 122g. Bonne nouvelle : il arrive avec des câbles USB-A et USB-C et est en plus préformaté en exFAT. Donc dès que vous le branchez quelque part, il est utilisable. Vous pouvez l’utiliser sur un PC, quel qu’il soit, mais ce serait se limiter au plus simple.

En le reliant à un appareil photo, une caméra ou autre, vous pouvez stocker directement vos rushs, en direct, dans le Samsung T9. Il a été conçu de sorte à pouvoir accueillir des vidéos jusqu’à la 12K grâce à sa vitesse d’écriture de 2000 Mo/s. Pour en profiter, il vaut mieux utiliser une interface USB 3.2 Gen2x2, même s’il est rétrocompatible avec les générations précédentes.

L’accessoire à emmener partout à l’aventure

Le SSD peut aussi bien rester bien au chaud chez vous, branché à votre PC, que partir aux quatre coins du globe pour stocker toutes les images de vos périples. Il est certifié pour résister aux chutes de 3 mètres de haut maximum et sa conception robuste en caoutchouc lui garantit une protection contre l’humidité.

Bien entendu, il fonctionne avec tous les systèmes les plus courants : Windows, macOS et Android. En plus, la marque offre une garantie de cinq ans, ce qui vous laisse largement le temps de l’éprouver. Enfin, les matériaux utilisés permettent une gestion optimale des températures, aussi bien le chaud que le froid.

Sinon, vous pouvez aussi retrouver d’autres références de SSD externes parmi la sélection regroupée dans notre guide d’achat consacré aux meilleurs modèles du moment.

