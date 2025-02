La version 4 To de l’excellent SSD externe Samsung T9 est déjà en forte promotion chez la Fnac et Darty

Si vous cherchez une solution de stockage solide et ultra-performante, le SSD portable Samsung T9 pourrait bien vous convenir. En ce moment, le modèle avec 4 To est en plus en promotion : la Fnac et Darty le proposent à 419,99 euros au lieu de 539,99 euros.

Successeur du très efficace T7, le Samsung T9 est un SSD externe dont la fiche technique a de quoi convaincre celles et ceux qui souhaitent conserver leurs nombreuses et précieuses données en toute sécurité. En prime, ce SSD portable et résistant promet des transferts vraiment rapides. Un modèle que l’on recommande sans hésiter, donc, d’autant plus que sa version avec 4 To est actuellement affichée à moins de 420 euros.

Les points essentiels du Samsung T9

Un format compact et léger

Une résistance aux chutes

Une vitesse de lecture/écriture de 2 000 Mo/s

Initialement vendu à 539,99 euros, le SSD externe Samsung T9 de 4 To est aujourd’hui disponible en promotion à 419,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Le modèle de 2 To est de son côté affiché à 239,99 euros au lieu de 299,99 euros, toujours à la Fnac et chez Darty.

Un SSD solide à brancher partout

Le SSD Samsung T9 est un modèle nomade qui se démarque tout d’abord par sa coque solide, dotée d’une finition en relief adhérente qui permet une meilleure prise en main. Surtout, ce SSD est compact (88 x 60 x 14 mm) et particulièrement léger (122 g) ; on peut l’emporter partout avec soi sans difficulté. Petit, mais aussi solide, le T9 est même capable de résister aux chutes jusqu’à 3 mètres, selon la marque.

Ce SSD externe s’accompagne par ailleurs d’un câble USB-C vers USB-C, ainsi qu’un autre USB-C vers USB-A, pour s’adapter à plusieurs appareils. Justement, le T9 peut être branché à un PC, forcément, mais aussi à un smartphone, une tablette, une console de jeux ou encore une caméra 12K. Si vous le reliez à un appareil photo ou à une caméra, vous pourrez stocker directement tous vos rushs.

De bonnes performances pour les transferts

Côté performances, avec une interface USB 3.2 Gen 2×2 et le protocole NVMe, le Samsung T9 peut transférer un fichier de 2 Go en une seconde grâce à des vitesses séquentielles de lecture et d’écriture de 2 000 Mo/s. Pour gagner du temps au quotidien, c’est parfait. Côté compatibilités, le T9 peut être utilisé avec Windows, macOS et Android. Et pour maintenir le SSD en bonne santé, Samsung a misé sur sa technologie Dynamic Thermal Guard, qui permet de contrôler la chaleur de l’appareil pour ne pas diminuer ses performances.

Enfin, on peut aussi compter sur le logiciel Samsung Magician pour gérer le SSD. Vous pourrez par exemple y installer des mises à jour pour booster sa performance et sa stabilité, ainsi que sélectionner des options de sécurité.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références qui valent le détour, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs disques durs externes (SSD et HDD) du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.