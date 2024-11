Samsung T7 : le prix de cet excellent SSD externe 2 To est en forte baisse pendant la Black Friday Week

Le Samsung T7 reste, encore aujourd’hui, l’un des meilleurs SSD externes du marchĂ©, en grande partie grâce Ă ses vitesses de transfert importantes. S’il vous faisait de l’Ĺ“il depuis un petit moment, mais que son prix Ă©tait rĂ©dhibitoire pour vous, sachez que le modèle de 2 To est actuellement disponible, avec son Ă©tui, Ă 139,99 euros au lieu de 189,99 euros chez Boulanger, en pleine Black Friday Week.

Successeur du T5, le SSD portable Samsung T7 a beau ne plus ĂŞtre une rĂ©fĂ©rence toute jeune, mais il demeure un modèle tout Ă fait recommandable, grâce Ă sa vitesse de transfert ultra-rapide, son format compact et ses multiples compatibilitĂ©s. En pleine Black Friday Week, il est possible de l’acquĂ©rir pour moins de 140 euros, et avec son Ă©tui de transport, s’il vous plaĂ®t.

Les points forts de ce Samsung T7

Un SSD compact et robuste

Des débits très rapides

2 To pour un bon prix

Initialement affichĂ© Ă 189,99 euros, le pack avec un SSD externe Samsung T7 2 To et un Ă©tui est aujourd’hui disponible en promotion Ă 139,99 euros chez Boulanger.

Pratique Ă emporter partout

Le Samsung T7 est tout d’abord un SSD externe compact particulièrement facile Ă emporter partout. Avec ses dimensions de 85 x 57 x 8 mm et son poids plume de 58 g, il ne risque pas d’alourdir votre sac et peut mĂŞme rentrer dans votre poche. Si vous souhaitez que vos donnĂ©es les plus importantes vous accompagnent au quotidien, c’est donc une solution idĂ©ale.

De plus, son design en aluminium garantit une belle soliditĂ©, ce qui est tout de mĂŞme plus rassurant. Il est d’ailleurs capable de rĂ©sister aux chocs et aux chutes de plus de 2 mètres, c’est dire. Vos donnĂ©es seront donc bien protĂ©gĂ©es. Notez toutefois que contrairement au modèle Touch, ce T7 n’est pas Ă©quipĂ© d’un capteur d’empreintes digitales, pourtant bien pratique pour sĂ©curiser vos prĂ©cieuses donnĂ©es. Heureusement, il est possible de configurer un mot de passe sur cette version.

Toujours aussi rapide

Le Samsung T7 promet avant tout d’excellentes performances. Il offre en effet des vitesses pouvant atteindre 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en Ă©criture, alors que son prĂ©dĂ©cesseur Ă©tait limitĂ© Ă 540 Mo/s. Vous pourrez ainsi profiter d’une grande rapiditĂ© quand vous voudrez transfĂ©rer toutes sortes de fichiers, mĂŞme les plus volumineux, et les stocker en toute sĂ©curitĂ©. Le tout est rendu possible par la technologie NVMe et l’interface USB 3.2 Gen 2 de ce SSD.

Vous pouvez enfin utiliser l’appareil avec de nombreux appareils grâce Ă ses compatibilitĂ©s avec macOS/iPadOS, Android, Windows et Linux. En ce qui concerne sa connectique, on peut compter sur un port USB-C.

