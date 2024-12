C’est déjà Noël chez la Fnac et Darty : ce pack Huawei Watch GT 5 avec écouteurs sans fil offerts profite d’une belle promo de -34 %

Les packs de produits tech font toujours partie des meilleures idées-cadeaux pour Noël. En ce moment, la Fnac et Darty en proposent justement un avec une montre connectée Huawei Watch GT 5 et des écouteurs sans fil Huawei FreeBuds 5i, affiché à 249,99 euros au lieu de 379,99 euros.

Si vous êtes en panne d’idée-cadeau à l’approche de Noël pour ce proche désireux de s’équiper d’une montre connectée et d’une paire d’écouteurs sans fil, mais que vous n’avez pas un budget illimité, vous pourriez bien être intéressé par ce pack Huawei qui comprend une récente montre connectée, l’élégante Huawei Watch GT 5, ainsi que des Huawei FreeBuds 5i, des écouteurs sans fil dotés de la réduction de bruit active ; un ensemble que vous trouverez à moins de 250 euros.

Que trouve-t-on dans ce pack Huawei ?

Une montre connectée avec des données de santé précises

Des écouteurs sans fil avec ANC et Bluetooth multipoint

Deux modèles réunis dans un pack pas trop cher

Initialement affiché à 379,99 euros, le pack avec une Huawei Watch GT 5 et des Huawei FreeBuds 5i est aujourd’hui vendu à 249,99 euros à la Fnac et chez Darty. Pour rappel, la Huawei Watch GT 5 a été lancée à 279,99 euros, tandis que les FreeBuds 5i ont été dévoilés à 99,99 euros.

Une montre connectée élégante et bien équipée

Lancée en septembre dernier aux côtés d’un modèle Pro, la Huawei Watch GT 5 est une montre connectée haut de gamme qui présente un design vraiment élégant, qui se rapproche grandement de celui d’une montre horlogère classique. Elle arbore par ailleurs un boîtier en acier inoxydable, alors que la version Pro profite d’un corps en titane et d’un verre saphir pour protéger l’écran. La Huawei Watch GT 5 marque toutefois des points avec sa belle dalle Amoled de 1,43 pouce, compatible avec le mode Always-On et qui renferme un capteur de luminosité. Côté résistance, la montre est certifiée 5 ATM et IP68 : elle peut donc résister à une pression de 50 mètres de profondeur et vous accompagner durant vos sessions de natation.

Cette tocante est également très efficace pour surveiller de près votre forme physique puisqu’elle intègre de nombreux capteurs. Elle peut ainsi mesurer votre fréquence cardiaque ou la saturation en oxygène dans votre sang (SpO2), analyser la qualité de votre sommeil ou encore suivre votre cycle menstruel. La Huawei Watch GT 5 embarque par ailleurs la nouvelle génération de capteur de fréquence cardiaque TrueSense de Huawei, qui promet des mesures plus précises pour le sommeil, la fréquence cardiaque ou le stress. Côté sport, la montre prend en charge plus de 100 modes d’entraînement. Enfin, côté autonomie, Huawei annonce jusqu’à 14 jours d’utilisation pour sa montre grand format (46 mm).

Des écouteurs sans fil avec une ANC plus que convenable

Les Huawei FreeBuds 5i, également inclus dans ce pack, sont des écouteurs sans fil particulièrement confortables grâce à leur légèreté (4,9 g chacun). Autant dire qu’ils peuvent être portés plusieurs heures sans que l’on ressente de gêne. Les écouteurs s’accompagnent par ailleurs d’embouts en silicone : ils sont donc bien intra-auriculaires, un format qui leur permet de proposer une réduction de bruit active plus efficace grâce à l’isolation passive ainsi obtenue.

Justement, les FreeBuds 5i sont bel et bien équipés de l’ANC, qui est ici globalement très convenable. Lors de notre essai, nous avons noté une bonne gestion des bruits de fond constants. Concernant les sons plus ponctuels, comme les touches d’un clavier dans un bureau, le résultat est toutefois moins bon. Côté audio, les FreeBuds 5i offrent globalement un rendu sonore plaisant, avec une bonne mise en avant des basses fréquences et des médiums, sans trop dénaturer le son. Ils sont même certifiés Hi-Res Audio Wireless grâce à leur compatibilité avec le codec LDAC. Mention spéciale également pour la présence du Bluetooth multipoint. Enfin, concernant leur autonomie, c’est nettement moins satisfaisant puisque pendant notre essai, ils n’ont tenu que 4h avant de s’éteindre.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Huawei FreeBuds 5i.

