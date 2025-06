Logitech G522 Lightspeed : ce nouveau casque gamer avec mémoire interne est déjà en promo

Le tout récent Logitech G522 Lightspeed a de nombreux atouts, à commencer par sa mémoire interne sur laquelle on peut stocker des profils sonores. Un casque complet et confortable que l’on trouve en ce moment à 149,99 euros au lieu de 169,99 euros chez Boulanger.

La gamme de casques gamer conçus par Logitech vient d’accueillir un petit nouveau : le G522 Lightspeed, un modèle haut de gamme qui offre un bon confort, des fonctionnalités complètes et surtout une mémoire interne bien pratique, que l’on trouvait déjà sur les souris gaming du constructeur. Ce casque, qui est en cours de test chez nous, vient de sortir, mais il bénéficie déjà d’une réduction de 20 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Logitech G522 Lightspeed

Un casque confortable

Une triple connectivité

Une mémoire interne pour stocker des profils sonores

Lancé à 169,99 euros, le casque gamer Logitech G522 Lightspeed est actuellement proposé à 149,99 euros chez Boulanger.

Un casque agréable sur la tête

Le casque gamer Logitech G522 Lightspeed est un modèle doté d’un arceau en plastique souple sous lequel se niche un bandeau en tissu élastique que l’on peut facilement régler pour plus de confort. Chaque oreillette est dotée de coussinets rembourrés, qui sont en plus bien larges pour envelopper correctement les oreilles. Bref, on a ici droit à un casque qui devrait être bien confortable, d’autant plus qu’il ne pèse que 290 g.

Logitech a pensé à la petite touche d’originalité lumineuse en équipant son casque d’éclairages RGB, entièrement personnalisables sur le fameux logiciel G-Hub qu’on ne présente plus. Mais attention, cet éclairage a forcément un impact sur l’autonomie du casque. Selon la marque, en sans-fil, il peut tout de même tenir 30 heures allumé avec le RGB activé, et 70 heures sans ; c’est tout de même largement suffisant. Autrement, le casque est aussi doté d’un micro amovible.

Enregistrer des profils sonores sans passer par un logiciel

Le Logitech G522 dispose d’une triple connectivité : via le protocole sans-fil Lightspeed (2,4 GHz) de la marque, toujours aussi fiable, en Bluetooth ou encore en filaire via son port USB-C. De quoi satisfaire tous les utilisateurs, donc. Notez aussi que le casque est compatible avec Windows, MacOS, la PS5 et tous les appareils compatibles Bluetooth. Côté audio, la marque promet un son bien précis, aussi bien adapté au jeu vidéo qu’au divertissement. Sur le logiciel G-Hub, se trouve d’ailleurs un égaliseur bien utile qui permet de profiter d’un équilibre plus satisfaisant.

Le G522 devrait aussi offrir une bonne spatialisation du son, et donc un élargissement de la scène sonore et une immersion améliorée en jeu. Enfin, et pour la première fois, Logitech permet de stocker des profils sonores directement dans la mémoire interne du casque, une fonctionnalité déjà proposée sur ses souris gaming. L’enregistrement est tout d’abord limité à un seul profil pour le moment, mais plus de possibilités de configuration sont à venir. Et pas besoin de passer par G-Hub pour enregistrer ces profils, qui pourront être associés à des applications ou à des jeux.

Restez connectés, notre test du Logitech G522 Lighstpeed arrive bientôt.

