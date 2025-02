Logitech G435 : ce casque gamer sans fil ultraléger et coloré est à moitié prix

Le casque gamer Logitech G435 a beau ne pas offrir les meilleures performances sonores du marché, il marque clairement des points par son extrême légèreté et sa double connectivité sans latence. Son autre point fort ? Son prix, qui passe de 79,99 euros à 38,99 euros sur Amazon.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Il n’y en a pas deux comme lui. Avec son design ultracolor√©, le casque Logitech G435 est clairement un mod√®le √† part sur le march√©. Alors certes, ses performances sonores restent en retrait face aux mastodontes du march√©, mais il a au moins le m√©rite d’√™tre tr√®s confortable gr√Ęce √† sa l√©g√®ret√©, de proposer une double connectivit√© sans latence et surtout d’√™tre peu cher. En ce moment, on le trouve en effet affich√© √† moins de 40 euros.

Les points forts du Logitech G435

Un casque sans fil avec la technologie LightSpeed

Un poids de 165 g seulement

Des couleurs très originales

Lanc√© √† 79,99 euros, le casque Logitech G435 est aujourd’hui disponible en promotion √† 38,99 euros sur Amazon.

Léger comme une plume

Le premier atout du Logitech G435, c’est √©videmment son poids, qui √©tonne tant il est contenu. Avec seulement 165 g sur la balance, il fait tout simplement partie des casques de jeu les plus l√©gers que nous avons test√©s jusqu’ici. Sans surprise, il est enti√®rement construit en plastique, une mati√®re qui lui permet certes d’√™tre tr√®s l√©ger, mais qui lui donne un aspect tr√®s ¬ę¬†jouet¬†¬Ľ, renforc√© par son coloris tr√®s flashy, avec ce rose pimpant et ce bleu intense.

Au moins, ce Logitech G435 reste suffisamment confortable sur le cr√Ęne, malgr√© un arceau qui manque de rembourrage. Attention aussi aux t√™tes un peu volumineuses, qui pourraient se sentir √† l’√©troit. Par ailleurs, c√īt√© connectique, on trouve un bouton d‚Äôalimentation qui permet aussi de basculer entre la connexion PC et Bluetooth, un double bouton de r√©glage du volume, un port USB-C pour recharger la batterie et un bouton pour couper la captation sonore du micro. Il faudra d’ailleurs se contenter de ces diff√©rents boutons pr√©sents sur le casque pour le param√©trer, puisque le G435 n‚Äôest pas compatible avec le logiciel G Hub de la marque.

Une liaison stable à tout moment

Le Logitech G435 se rattrape avec sa double connectivit√©, qui est sa vraie force. Non seulement ce casque sans fil est compatible Bluetooth, pour l’utiliser avec un smartphone par exemple, mais la marque a aussi int√©gr√© sa technologie LightSpeed pour la connexion sur PC et PlayStation. Gr√Ęce √† ce protocole LightSpeed, le casque est en mesure d’offrir une liaison toujours stable et une port√©e tr√®s confortable, qui permet de se d√©placer √† plusieurs m√®tres du PC sans probl√®me. C√īt√© Bluetooth, la latence est aussi tr√®s faible.

Le G435 brille moins au niveau de ses performances sonores, qu’on a qualifi√©es de moyennes lors de notre test. √Čquip√© de transducteurs de 40¬†mm, ce casque gamer promet un rendu sonore globalement √©quilibr√©, mais qui manque tr√®s clairement de pr√©cision et de d√©tails, notamment en √©coute musicale. C√īt√© jeu, le G435 se r√©v√®le assez efficace, m√™me si la largeur de sa sc√®ne sonore peine √† convaincre. Enfin, c√īt√© autonomie, nous avons pu utiliser le casque, √† volume raisonnable, pendant 15 √† 20¬†heures avant de devoir le charger. C’est tr√®s correct.

