On n’arrête plus Logitech qui poursuit le développement de sa gamme de casques gamer avec le G435, un casque coloré et ultraléger. Ce nouveau modèle entend notamment convaincre les plus jeunes tout en profitant d’une double connectivité sans-fil.

Le casque gamer Logitech G435 s’inscrit dans la continuité du G733 LightSpeed et du G335 que nous avions testé. Il reprend ainsi une construction très plastique, avec des couleurs originales et surtout une extrême légèreté.

Disponible au prix conseillé de 79,99 euros, le G435 est donc un casque gamer sans-fil, qui pourra également être utilisé en Bluetooth. Une caractéristique bienvenue qui rend ce nouveau modèle intéressant aussi bien pour le jeu sur PC qu’en déplacement.

Un véritable poids plume

Lorsque l’on sort le G435 de sa boite, la première chose qui étonne est son poids. Si on avait déjà pu faire cette remarque sur les G733 et G335, ce nouveau modèle joue dans une tout autre catégorie avec seulement 165 grammes sur la balance ! C’est tout simplement le casque de jeu le plus léger que nous avons pu tester jusqu’à présent.

Très logiquement, le G435 est entièrement construit en plastique et ne peut se défaire de son aspect très jouet, encore plus avec cette robe rose et bleue que nous testons. Le poids n’arrange rien au niveau du ressenti et il est malheureusement difficile d’avoir confiance dans la longévité de l’ensemble.

Au niveau de la conception, Logitech change un peu de recette et abandonne son arceau suspendu pour un système qui s’apparente, d’une certaine façon, à ce que propose Apple sur l’AirPods Max. L’arceau est ainsi composé de deux parties recouvertes par un tissu « tendu » qui manque malheureusement de rembourrage.

Les tiges qui maintiennent les oreillettes offrent un réglage coulissant plutôt ample, mais qui manque malheureusement de résistance. Le réglage pourra donc être facilement « perdu » lorsque le casque est manipulé. Le point de fixation offre par contre un léger débattement à 360° permettant un bon placage du pavillon autour de l’oreille.

Logitech a équipé le G435 de mousses plutôt classiques qui manquent un peu de consistance selon nous. Elles sont ici recouvertes de tissu qui sera logiquement plus respirant que le similicuir, mais manquera d’efficacité au niveau de l’isolation phonique. Notons d’ailleurs qu’il n’y a pas de tissu à l’intérieur des oreillettes et que la grille des transducteurs est à nu.

Toute la connectique et les boutons sont regroupés sur la tranche de l’oreillette gauche. On retrouve tout d’abord un bouton d’alimentation qui permet également de basculer entre la connexion PC et Bluetooth. Un double bouton de réglage du volume est également présent même si on aurait préféré une molette, comme sur les autres modèles de la marque.

Du côté de la connectique, il faudra ici se contenter d’un port USB type C qui servira uniquement à recharger la batterie. Enfin, on trouve également un bouton permettant de couper la captation sonore du microphone.

En ce qui concerne le microphone justement, celui diffère un peu de ce qu’on a l’habitude de trouver sur les casques pour joueurs. Ici, il est directement intégré dans le casque sous la forme d’un réseau de microphone, plus discret que les habituelles perches à mémoire de forme. Nous reviendrons sur les qualités de ce dernier un peu plus loin dans le test.

Toutes ces caractéristiques permettent au G435 d’être relativement confortable. Si sa conception n’est pas la plus agréable une fois le casque vissé sur la tête, il est principalement aidé par son poids plume. L’arceau notamment, manque clairement de rembourrage. De plus, et comme souvent, le nouveau venu de Logitech se montre un peu juste pour les boîtes crâniennes les plus volumineuses.

Des fonctionnalités limitées

Cette partie sera très courte puisque le G435 n’est pas compatible avec le logiciel G Hub de Logitech. Il faudra donc se contenter des fonctions intégrées au casque et accessibles grâce aux différents boutons présents sur l’oreillette gauche.

On pourra logiquement gérer le volume, couper le microphone ou encore basculer entre les deux connectivités. Il est également possible d’activer le retour audio du microphone directement dans les oreillettes et sans passer par Windows.

Logitech a axé sa communication sur la jeunesse et pour suivre cette logique, le G435 propose une fonction de limitation du volume. Ainsi, il est possible de définir cette limite à 85 ou 100 dB afin d’épargner les oreilles des plus jeunes.

Une double connectivité bienvenue

L’une des vraies forces du G435 réside dans sa double connectivité. En effet, Logitech a eu la bonne idée de conserver sa technologie LightSpeed pour la connexion sur PC et PlayStation et d’y adjoindre une compatibilité Bluetooth pour l’utilisation sur smartphone notamment.

Du côté du LightSpeed, rien à redire puisque la marque maîtrise sa technologie. On profite donc d’une liaison stable et d’une portée très confortable qui permet de se déplacer à plusieurs mètres du PC sans aucun problème.

L’arrivée du Bluetooth aura l’avantage de pouvoir emmener le casque partout et d’ainsi ne plus le limiter à un usage gaming devant un PC ou une console. Ici encore, la connectivité se montre à la hauteur et on apprécie tout particulièrement la faible latence qui rend le visionnage de vidéo agréable.

Logitech annonce 18 heures d’autonomie pour son G435. S’il est difficile de mesurer précisément cette valeur en pratique, nous avons effectivement pu utiliser le casque, à volume raisonnable, pendant 15 à 20 heures avant de devoir le charger. On est loin des meilleurs modèles du marché, mais ces valeurs restent largement suffisantes.

Des performances sonores plutôt moyennes

Au-delà de l’apparence, le G435 conserve certaines autres caractéristiques communes aux derniers modèles de la marque comme les transducteurs de 40 mm. La prestation audio de ce nouveau modèle reste cohérente avec le reste de la gamme.

On profite d’un rendu sonore globalement équilibré, mais qui manque très clairement de précision, notamment en écoute musicale. Comprenez par là que le son n’est pas mauvais, mais qu’il manque de détail et ne saura pas donner vie à vos morceaux préférés.

Pour une utilisation en jeu, le G435 se montrera efficace même si sa stéréophonie et la largeur de sa scène sonore peinent à convaincre. L’immersion est également entachée par la mauvaise isolation phonique, typique sur les deniers casques de la marque.

Attaquons-nous maintenant au microphone qui est en fait composé de deux capsules directement intégrées à l’oreillette gauche. Ce choix intéressant n’est pas sans impact sur la qualité de la captation qui est vraiment moyenne avec une compression très marquée. En plus de cela, la réduction de bruit est quasi inexistante.

En effet, les bruits ambiants sont trop facilement captés par les deux membranes et vos compagnons de jeu entendront sans mal les frappes sur votre clavier mécanique. De plus, la mauvaise isolation phonique des oreillettes fait que le son qui en provient pourra être parfois capté par les microphones…

Comme toujours, vous trouverez ci-dessous des exemples enregistrés avec le microphone intégré et normalisés via Audacity. Le second exemple a été enregistré avec des frappes sur un clavier mécanique en fond.

🎙️ Captation normalisée

🎙️ Captation normalisée avec frappes au clavier en fond

Prix et disponibilité du casque Logitech G435

Le casque Logitech G435 est disponible au prix conseillé de 79,99 euros.