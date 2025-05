Logitech lance son nouveau casque G522, avec une fonctionnalité incontournable héritée de ses souris gaming

Logitech lance un nouveau casque gaming haut de gamme, le G522, avec de nouvelles prestations sonores et surtout de nouvelles options de personnalisation.

Source : Logitech

Logitech renouvelle sa gamme de casques gaming avec un nouveau venu dans la série G5 : le casque G522. Un appareil qui veut allier performance, confort, mais aussi esthétique dans un positionnement tarifaire à la limite du haut de gamme.

Au programme : de nouveaux écouteurs, un design qui intègre des éclairages RGB, une triple connectivité et des fonctionnalités logicielles inédites sur ce type de produit.

Nouvelle architecture sonore

Logitech assure avoir atteint son « taux de distorsion le plus faible jamais mesuré sur un casque Logitech G », pour une restitution plus fidèle des harmoniques. La marque promet ainsi un son d’une « précision chirurgicale » aussi bien adapté au jeu vidéo qu’au divertissement.

Le casque conserve les promesses de la gamme G-Audio, à savoir une spatialisation du son travaillée ainsi qu’une grande largeur de scène.

Le casque est compatible avec trois modes de connectivité : via le protocole Lightspeed sans-fil de Logitech, en Bluetooth et en filaire via USB.

Profil(s) sonore(s) embarqué(s) dans le casque

Pour la première fois sur un casque gaming, Logitech permet d’embarquer des profils sonores directement dans la mémoire interne du casque. Une fonctionnalité déjà présente sur ses souris gaming qui arrive enfin sur sa gamme de casques.

L’enregistrement est tout d’abord limité à un seul profil pour le moment, mais Logitech devrait ouvrir davantage les possibilités de configuration à l’avenir.

Longue autonomie

Le casque Logitech G522 intègre un éclairage RGB entièrement personnalisable, qui pourra être désactivé pour gagner en autonomie.

Il est ainsi possible d’atteindre 30 heures d’utilisation avec le RGB activé, et jusqu’à 70 heures lorsqu’il est désactivé, selon la marque.

Prix et disponibilité

Le Logitech G522 sera disponible le 16 juin 2025 dans le commerce au prix de 169,99 euros. Il est en cours de test chez Frandroid.