Test Logitech G Pro X 2 Lightspeed : longue vie au roi !

Le casque gaming Logitech G Pro X 2 Lightspeed est un modèle sans-fil haut de gamme, qui reprend le design de son ainé et lui ajoute quelques nouveautés bienvenues. Au programme : une connectivité Bluetooth associée à une meilleure portée et une meilleure autonomie, mais également une connectique filaire en jack.

Cette seconde itération est maintenant équipée de transducteurs en graphène, censés être plus performants et profite de quelques ajustements ergonomiques avec notamment l’arrivée de pavillons pivotants. En bref, des améliorations intéressantes pour un casque déjà excellent.

Toutes ces nouveautés ont un prix puisque cette nouvelle version est proposée au prix salé de 270 euros, bien plus élevé que son prédécesseur (et que ses concurrents directs) dont le prix a eu le temps de beaucoup baisser depuis son lancement.

Logitech Pro X 2 Lightspeed Fiche technique

Modèle Logitech Pro X 2 Lightspeed Format Casque sans fil Batterie amovible Oui Microphone Oui Réduction de bruit active Autonomie annoncée 50 heures Type de connecteur USB Type-C Longueur du cable 180 cm Poids 345 g Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Logitech Pro X 2 Lightspeed Un design (presque) inchangé, et c’est tant mieux !

Les fabricants ne prennent plus beaucoup de risques en termes de design et d’ergonomie. Logitech ne fait pas exception et nous livre ici un casque quasi identique à la première version. Il est ardu de faire la distinction entre les deux modèles, ce qui n’est pas nécessairement un mauvais point, tant le G Pro X était bien construit et sobre.

On retrouve le même arceau métallique, recouvert de mousse et de similicuir surpiqué. Les parties en plastique qui scellent cet arceau ont été légèrement affinées et se veulent plus discrètes que sur le modèle sorti il y a trois ans. Le réglage d’amplitude de l’arceau propose une liberté importante pour s’adapter à la morphologie de chacun et dispose de crans bien marqués.

La première nouveauté du G Pro X 2 Lightspeed saute vite aux yeux : les oreillettes sont maintenant montées sur un pivot, qui permet de les tourner à 90° lorsque le casque est posé autour du cou. C’est l’une des rares choses qu’il manquait au G Pro X premier du nom qui rend cette seconde itération encore plus confortable au quotidien.

La conception des oreillettes n’évolue pas réellement et elles reprennent une apparence identique avec un revêtement en plastique doux au centre duquel trône fièrement le logo de marque, cerclé dans un disque métallique. Les coussinets sont toujours aussi généreux et deux paires sont fournies : l’une couverte de similicuir et l’autre de tissu.

Une fois vissé sur la tête, le G Pro X 2 Lightspeed reste une référence en termes de confort. Il se paye même le luxe d’être encore plus léger (345 g) et se fait ainsi oublier, même pendant dans de longues sessions d’utilisation. Sur ce plan, l’expérience est impeccable !

Pour en revenir aux oreillettes, ces dernières profitent de quelques changements au niveau des boutons et de la connectique. L’oreillette droite, qui était jusque-là vierge de toute connectique, dispose maintenant d’une entrée jack permettant d’utiliser le G Pro X 2 sur l’immense majorité des plateformes.

À gauche, on retrouve toujours le commutateur d’alimentation, une molette de réglage du volume très agréable, ainsi qu’un bouton permettant de couper le microphone. L’alimentation et la charge de la batterie sont quant à elles toujours assurées par un port USB C. Enfin, l’arrivée du Bluetooth ajoute un bouton dédié, notamment à l’appairage.

C’est également sur cette oreillette que prend place le connecteur jack du microphone amovible. Celui-ci est toujours aussi compact et équipé d’une perche à mémoire de forme très bien construit. Elle a pour principal avantage de bien conserver la forme qui lui est donnée, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas sur les casques de jeu.

Enfin, et comme à son habitude, Logitech sort le grand jeu en accompagnant son casque d’une multitude d’accessoires. Outre les deux paires de coussinets, le G Pro X 2 Lightspeed s’accompagne de son dongle USB, d’un câble jack, d’un câble USB et d’une housse de transport.

Logitech Pro X 2 Lightspeed Des réglages à foison

Les utilisateurs du Pro X original ne seront pas dépaysés, tant le pilote G Hub n’a pas changé. La personnalisation du casque est enfantine, tout en étant relativement complète si on la compare à la concurrence. Logitech met à disposition un égaliseur à cinq bandes ainsi que différents préréglages en fonction du type d’utilisation.

Un menu, toujours aussi complet, est quant à lui dédié au son surround et permet de le personnaliser finement. En dehors des quelques préréglages, le volume de chaque canal peut être ajusté pour personnaliser l’expérience sonore.

Comme souvent chez Logitech, ce sont les réglages applicables au microphone qui sont les plus complets et intéressants. Dès l’activation de la fonction Blue VO!CE, on dispose de pas moins de dix réglages indépendants qui vont de la réduction du bruit, en passant par un compresseur ainsi qu’un limiteur.

Là encore, de nombreux préréglages sont proposés pour s’approcher du rendu sonore de la radio ou d’un commentateur. Un dernier onglet permet d’attribuer des ambiances et effets sonores à certaines touches d’autres produits Logitech pour les diffuser sur Discord ou Twitch. Une fonctionnalité totalement gadget, mais qui pourra faire sourire.

Le délai de mise en veille du casque est personnalisable et l’on retrouve le même irritant que sur le modèle précédent : lorsque le casque passe en veille, il faut basculer l’interrupteur en position « Off » pour ensuite le remettre en position « On » afin de rallumer le casque. Enfin, et comme toujours, tous les réglages peuvent être associés à des profils, synchronisés entre les périphériques de la marque et à associer aux jeux et applications.

Logitech Pro X 2 Lightspeed Triple connectivité et autonomie confortable

On pourrait croire qu’il n’est plus possible de faire mieux concernant la connectique des casques de jeu. Pour autant, Logitech y arrive, en reprenant tout simplement ce qui se faisait avant : la connectique analogique. Ainsi, le G Pro X Lightspeed peut être utilisé en sans-fil (via son dongle), en Bluetooth et en filaire, ce qui le rend virtuellement compatible avec tous les appareils du marché.

Logitech annonce avoir retravaillé sa technologie Lightspeed pour garantir une meilleure portée à son casque phare. En pratique, il faut bien avouer que la transmission s’est montrée sans faille pendant toute la durée de notre test. Il nous a été possible d’utiliser le casque à plusieurs mètres du PC, derrière murs et cloisons sans que cela interfère dans la diffusion.

S’il n’est pas possible d’écouter en simultané les trois sources audio, Logitech propose une alternative étonnante : le dongle est équipé d’un port jack sur lequel il est possible de connecter une source audio pour la mixer avec la source sans-fil Lightspeed. On peut ainsi imaginer connecter le casque via son dongle Lightspeed à une console et brancher en jack un baladeur ou un ordinateur pour écouter de la musique. Nous aurions préféré un vrai mixage des différentes sources audio, mais cette fonction a au moins le mérite d’exister.

Du côté de l’autonomie, les choses bougent également avec pas moins de 50 heures annoncées par la marque. Durant nos tests, le casque a dépassé nos attentes et il nous a été possible de l’utiliser pendant plus de 60 heures. Par exemple, lors de la première charge et après plus de six heures d’utilisation continue, le casque avait à peine perdu 5 % de sa batterie. On est loin de la batterie indécente du Cloud Alpha Wireless, mais le G Pro X 2 Lightspeed reste un très bon élève.

Logitech Pro X 2 Lightspeed Une prestation sonore exemplaire, grâce au graphène ?

Logitech met surtout en avant ses nouveaux transducteurs en graphène censés apporter « une réponse audio améliorée, une distorsion réduite et un son inégalé ». Sur le papier, ce matériau plus robuste et plus léger est plus adapté à une application audio que le traditionnel maillage utilisé en général.

Le casque sonne globalement très juste, avec un rendu sonore équilibré qui ne tombe pas dans le travers classique des casques de jeu, à savoir la mise en avant (abusives) des basses fréquences. L’ensemble du spectre peut s’exprimer, ce qui permet au G Pro X 2 Lightspeed d’être aussi bien à l’aise en jeu qu’en écoute musicale.

C’est notamment le sentiment de justesse et d’équilibre qui ressort après les premières heures d’utilisation, d’autant qu’il reste possible d’ajuster le rendu sonore à l’aide de l’égaliseur. En jeu, tous les éléments d’ambiance parviennent jusqu’aux oreilles de façon claire, l’immersion est en plus favorisée par la largeur de la scène sonore et la bonne stéréophonie. On profite par ailleurs d’une isolation passive très correcte avec les coussinets en similicuir.

La localisation des sons est excellente, les bruits d’explosions peuvent s’exprimer librement et les bruits de pas de nos adversaires parviennent sans mal jusqu’à nos tympans. Mieux encore : le son surround DTS se montre lui aussi efficace (en jeu), et c’est assez rare pour être relevé. Sans améliorer radicalement la localisation des sons, c’est surtout l’immersion qui est favorisée ici. En bref, sans pour autant pouvoir dire si le graphène est l’unique raison de ses excellentes performances, le G Pro X 2 Lightspeed de Logitech est tout simplement l’un des meilleurs casques gaming sans-fil du marché.

Le microphone intégré n’est pas en reste et permet une captation efficace de la voix. S’il ne parvient pas encore à égaler le G Pro X filaire de première génération, il semble un peu plus performant que celui qui équipait la première itération du G Pro X Wireless. L’ensemble est évidemment aidé par les préréglages et les paramètres Blue VO ! CE.

Enregistrement sonore standard + préréglages « Broadcaster 1 »

Bien cachée dans les réglages, une réduction du bruit « matérielle » est proposée, mais celle-ci n’est pas encore des plus efficaces. Si elle parvient effectivement à bloquer tous les sons autres que la voix lorsque l’utilisateur ne parle pas, c’est une autre histoire quand c’est le cas. Par exemple, les frappes sur un clavier mécaniques se font toujours entendre, comme sur l’immense majorité des casques de jeu.

Logitech Pro X 2 Lightspeed Prix et disponibilité du casque Logitech G Pro X 2 Lightspeed

Le casque Logitech G Pro X 2 Lightspeed est disponible au prix conseillé de 270 euros.