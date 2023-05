Avec ses AZ80, Technics joue dans la cour des grands en proposant des écouteurs misant sur la qualité sonore, mais également sur une connectivité Bluetooth multipoint. Voici leur test complet.

Apple, Bose ou Sony ne sont pas les seuls constructeurs à vouloir proposer des écouteurs sans fil particulièrement haut de gamme. Panasonic n’est pas en reste avec sa marque Technics. Depuis 2020, la marque japonaise Hi-Fi commercialise en effet des écouteurs. Après les Technics AZ70 et les Technics AZ60, voilà que la firme a lancé ses nouveaux Panasonic Technics AZ80 dotés d’une réduction de bruit active, du Bluetooth multipoint et d’une compatibilité LDAC. Voici leur test complet.

Fiche technique

Ce test a été réalisé avec des écouteurs fournis par le constructeur.

Un design sobre, mais confortable

On ne change pas une recette qui gagne. Depuis maintenant trois générations, Technics propose des écouteurs avec un design similaire et les AZ80 ne dérogent que très peu à la règle.

On a affaire ici à des écouteurs avec un format classique, sans tiges, mais au format intra-auriculaires. D’ailleurs, Panasonic ne lésine pas avec les embouts et livre ici sept paires, du XS au XXL, afin de s’assurer que les écouteurs seront bien adaptés à votre conduit auditif pour assurer la meilleure qualité possible et augmenter l’isolation passive sans gêner l’utilisation après de longues heures.

La différence avec les précédents écouteurs de Technics réside en fait dans l’intégration d’une grille de microphones supplémentaires à l’extérieur. Ce microphone, positionné entre le tragus et l’antitragus au niveau de l’oreille, est censé améliorer la réduction de bruit, comme on le verra plus tard, et permettre une meilleure captation vocale durant les appels. Il est par ailleurs intégré dans le même plastique imitation métal que la surface tactile extérieure, légèrement striée avec le logo Technics.

En termes de confort, les Technics AZ80 sont très légers avec 7 grammes sur la balance et, malgré leur format plutôt conséquent, ne fatiguent pas trop les oreilles à la longue. J’ai pu les porter pendant une à deux heures sans être gêné et ce n’est qu’après ce long laps de temps que j’ai commencé à sentir une légère fatigue.

Le boîtier des Technics AZ80

Le boîtier des Technics AZ80 reprend lui aussi le même format que les écouteurs précédents avec une forme allongée horizontale avec de la rondeur de 73 x 35 x 28 mm. Le boîtier est tout en plastique, mais Panasonic a voulu soigner son aspect en revêtant le couvercle d’une surface en aluminium.

On ne va retrouver qu’un seul voyant sur le boîtier des Technics AZ80, permettant d’afficher l’état de batterie des écouteurs. Il n’est cependant pas muni de bouton d’appairage, puisque celui-ci se fait directement sur les écouteurs. Notons également que le boîtier dispose d’une prise USB-C pour la recharge, mais qu’il est également compatible avec la charge sans fil par induction.

En revanche, du fait de son format horizontal, le boîtier des AZ80 est difficilement manipulable à une main et il vaudra mieux utiliser vos deux paluches.

Étanchéité et utilisation sportive des Technics AZ80

Les Technics AZ80 sont certifiés IPX4. Concrètement, cela signifie qu’ils ne sont pas résistants aux poussières, mais qu’ils sont bel et bien protégés contre les éclaboussures et peuvent donc résister à la pluie ou à la transpiration. J’ai eu l’occasion de courir plus d’une heure avec les écouteurs et ils ne m’ont gêné à aucun moment.

Contrôles complets et Bluetooth multipoint

Les écouteurs de Technics sont très simples à connecter à un smartphone ou un ordinateur. Ils sont en effet compatibles avec le protocole Google Fast Pair. Dès lors, lorsque vous les placez dans vos oreilles à proximité d’un smartphone, vous découvrirez une notification sur votre écran vous indiquant à les connecter. Pour connecter les écouteurs à une seconde source, il vous suffit de garder les doigts appuyés sur leur surface tactile quelques secondes afin qu’ils passent en mode appairage.

Les contrôles tactiles des Technics AZ80

D’emblée, les Technics AZ80 de Panasonic proposent des contrôles complets rien qu’à l’aide de leurs surfaces tactiles. On a ainsi droit à :

appui simple à gauche et à droite : lecture / pause

double appui à droite : titre suivant

triple appui à droite : retour en arrière

appui long à droite : réduction de bruit / mode transparent

double appui à gauche : diminuer le volume

triple appui à gauche : augmenter le volume

appui long à gauche : assistant vocal

Gestion du volume, de la réduction de bruit, des pistes et même de l’assistant vocal, tout y est. Par ailleurs, il est possible de modifier chacun de ces contrôles au sein de l’application Audio Connect de Technics. Par défaut, la gestion du volume se fait sur l’écouteur gauche et celle de la lecture sur l’écouteur droit, mais vous pouvez aussi bien inverser ces contrôles que choisir d’avoir le retour en arrière en double appui à gauche et l’augmentation du volume en triple appui à droite.

L’application Technics Audio Connect

L’application Audio Connect de Technics vous permet de contrôler davantage les écouteurs. Comme sur la plupart des applications du genre, elle va afficher le niveau de batterie de chaque écouteur, vous permet de régler la réduction de bruit active, propose une fonction pour faire sonner les écouteurs et intègre un égaliseur.

Technics Audio Connect Télécharger Technics Audio Connect gratuitement APK

L’application est en fait composée de quatre onglets : accueil (avec les paramètres principaux), ambiant (pour la gestion de la réduction de bruit), son (pour l’égaliseur) et réglages, pour aller un peu plus loin.

Dans les réglages, vous pourrez par exemple modifier la langue des alertes sonores (par défaut en anglais), désactiver la détection de port, activer la mise hors tension automatique après un certain temps, gérer la connexion Bluetooth multipoint ou modifier le codec utilisé.

La connexion Bluetooth des Technics AZ80

Les Technics AZ80 sont compatibles avec le Bluetooth en version 5.3. Surtout, les écouteurs sont compatibles avec le Bluetooth multipoint. Ils peuvent donc être connectés simultanément non pas à un seul appareil, non pas à deux, mais à trois. Il s’agit des premiers écouteurs sans fil à proposer une telle connectivité. Concrètement, vous pourrez donc, à la maison, vous connecter en même temps à votre smartphone, à votre ordinateur et à une console de jeu.

Notons cependant qu’il n’est pas possible de profiter du codec LDAC avec le Bluetooth multipoint activé pour trois appareils. Par ailleurs, le LDAC passera automatiquement en profil « priorité à la stabilité » si vous utilisez deux appareils en même temps.

À l’usage, difficile de voir un intérêt réel à la connexion à trois sources, mais c’est toujours bon à prendre et Technics frappe ici plutôt fort.

En plus de la connexion Bluetooth multipoint, les écouteurs peuvent également être utilisés en mono si vous en rangez un dans son boîtier. L’écouteur gardé à l’oreille va alors recevoir les deux canaux stéréo et les transcrire en un seul canal de sorte que vous ne perdiez rien de votre morceau.

Une réduction de bruit efficace, mais perfectible

Technics propose à nouveau une réduction de bruit active sur ses AZ80, mais la marque de Panasonic affirme avoir amélioré les choses. Les écouteurs sont en effet dotés d’un total de huit microphones — quatre par écouteur — afin de permettre de mieux analyser les bruits extérieurs, mais également ceux qui passeraient le filtre de l’isolation passive avec un micro positionné à l’intérieur des écouteurs. C’est le principe de la réduction de bruit hybride.

Au sein de l’application Technics Audio Connect, on va retrouver une jauge permettant de régler l’intensité de la réduction de bruit active, du minimum 1 au maximum 100. Par ailleurs, un réglage, baptisé « optimisation de la réduction de bruit »va quant à lui permettre de jouer sur l’intensité avec une sensation plus ou moins prononcée d’étouffement. Concrètement, si le réglage de 0 à 100 permet bel et bien de renforcer ou d’atténuer la réduction de bruit, l’optimisation en elle-même ne semble pas apporter de différence concrète si ce n’est l’effet bulle et le léger souffle classique sur des écouteurs à réduction de bruit.

Quant à l’efficacité de la réduction de bruit des Technics AZ80, on a affaire ici à des écouteurs très corrects qui parviennent bien à supprimer les sons ambiants les plus constants. Au bureau, à proximité d’un boulevard parisien, les écouteurs parviennent effectivement à supprimer les bruits de circulation. Ils sont également plutôt efficaces dans les transports en commun en permettant de profiter de sa musique ou de ses podcasts sans avoir à pousser le volume. Cependant, on est loin du niveau que peuvent proposer des constructeurs comme Bose ou Apple. Ici la réduction de bruit va surtout se cantonner aux fréquences les plus graves et aigus, mais laisse passer les médiums ainsi que les sons plus ponctuels comme les voix humaines ou les bruits de clavier.

Le mode ambiant des Technics AZ80

En plus du mode réduction de bruit, les Technics AZ80 sont également dotés d’un mode « son ambiant ». Celui-ci se compose en fait de deux options : transparent et attention.

Le mode transparent est assez classique en cela qu’il va vous permettre d’entendre tous les sons extérieurs en faisant fi de l’isolation passive des embouts en silicone. Le résultat est plutôt convaincant avec une restitution plutôt naturelle de l’ensemble des fréquences.

De son côté, le mode attention va automatiquement mettre la musique en pause et restituer essentiellement les fréquences médiums, tout en continuant à filtrer les graves et les aigus. Pratique par exemple pour répondre à quelqu’un à la caisse ou pour écouter une annonce dans une gare. Néanmoins, contrairement à ce que peuvent proposer les écouteurs de Sony par exemple, ce mode ne va pas automatiquement s’activer lorsque vous parlez.

Une très bonne qualité audio

Les Technics AZ80 sont dotés de transducteur de 10 mm de diamètre avec des diaphragmes en aluminium. Une façon, selon le constructeur japonais, d’assurer une bonne précision dans les aigus ainsi qu’un rendu fidèle des basses fréquences. Ils profitent également d’une chambre de contrôle acoustique.

Du côté des codecs audio Bluetooth, on peut compter sur une compatibilité avec les deux plus communs du marché, le SBC et l’AAC, mais également avec le codec audio LDAC permettant une transmission jusqu’à 990 kbps et une certification Hi-Res Audio Wireless.

Pour tester la qualité sonore des Technics AZ80 de Panasonic, je les ai appairés à un Vivo X80 Pro en LDAC et ai écouté des titres sur Tidal en qualité Hi-Res, jusqu’à 24 bits à 192 kHz. Notons par ailleurs que l’application Technics Audio Connect permet de gérer directement le codec utilisé et d’activer le LDAC et de choisir le mode de priorité (qualité du son ou connectivité) le cas échéant.

Les Technics AZ80 délivrent un son étonnamment détaillé et équilibré. Comme le suggère la courbe de réponse en fréquence ci-dessus, les écouteurs de Technics proposent une signature sonore en W assez classique, mais plutôt plaisant à la longue.

Sur un titre comme Bad Guy de Billie Eilish, ils parviennent à mettre bien en avant la voix de la chanteuse grâce à des médiums légèrement mis en avant, mais sans que cela ne vienne provoquer de fatigue auditive. En effet, les basses, bien que légèrement en retrait, restent bien là pour permettre aux voix de se reposer sur un son suffisamment chaleureux. On n’est pas au niveau de ce que peut proposer Apple avec ses AirPods Pro 2, mais la signature sonore s’en rapproche. Surtout, les aigus restent soignés et parviennent à fournir suffisamment de détails pour qu’on ait droit à un son précis et plutôt bien équilibré. Là encore, cette recette permet aux Technics AZ80 de proposer un son à la fois profond et équilibré.

En parlant de profondeur, signalons justement que les écouteurs parviennent à proposer un dynamique sonore à la hauteur avec de belles variations d’intensité comme on peut le ressentir sur des titres de musique classique comme la Symphonie numéro 5 de Beethoven.

C’est bien simple, les écouteurs de Technics parviennent à proposer une très bonne qualité sonore, quelle que soit la musique écoutée, aussi bien pour du classique que du jazz, du rap, du rock ou de l’électro.

Seul regret, la scène sonore est un peu trop étroite et va manquer légèrement de largeur et tous les sons semblent venir d’un angle assez restreint en face de soi.

Comme on l’a vu plus tôt, il est également possible de modifier la signature sonore des Technics AZ80 en passant par l’application Technics Audio Connect. Outre les différents presets proposés — direct, graves+, super graves+, voix, aigus+ et dynamiq — vous pouvez modifier un égaliseur cinq bandes (100, 315, 1000, 3150 et 10 000 Hz) avec des variations jusqu’à plus ou moins 10 dB.

Une qualité des appels trop moyenne

Deux des huit microphones intégrés au AZ80 sont également utilisés pour la captation de la voix durant les appels vocaux. Cependant, les écouteurs ont bien du mal à tenir la distance pour les appels téléphoniques.

Le son capturé par les Technics AZ80 a tendance à être particulièrement étouffé au niveau de la voix, obligeant votre interlocuteur à se concentrer pour comprendre ce que vous lui dites, tout particulièrement sur un boulevard très fréquenté. En soi, c’est un comportement plutôt commun pour des écouteurs sans fil. Là où le bât blesse, c’est que cette compression se fait généralement dans le but de réduire les sons ambiants. Or, ici, la réduction de bruits pour votre interlocuteur est plutôt faible et il entendra fortement les véhicules ou le trafic à proximité. Alors même que l’application Technics vous permet de régler l’intensité de la réduction de bruit durant les appels — normale ou forte — le changement de paramètre ne modifie que très légèrement le rendu.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Dans un cadre plus calme, les écouteurs parviennent à capturer une voix un peu moins étouffée, même si le rendu reste loin d’être optimal.

Une autonomie convaincante

Panasonic indique que ses Technics AZ80 peuvent fonctionner pendant 7h30 sans réduction de bruit et 7 heures avec la réduction de bruit activée. Avec le boîtier, le constructeur indique que l’autonomie peut monter jusqu’à 25 heures sans ANC et 24 heures avec.

De mon côté, avec la réduction de bruit poussée au maximum et le volume sonore à 90 %, j’ai pu constater une autonomie de 7 heures et 47 minutes. Un très bon résultat non seulement par rapport aux affirmations de Technics, mais également dans l’absolu pour des écouteurs sans fil.

Du côté de la recharge, une fois dans leur boîtier, les écouteurs passent de 0 à 60 % de batterie en moins de dix minutes. En revanche, il faudra un total de 47 minutes pour une charge complète, de 0 à 100 %.

Notons enfin que le boîtier des Technics AZ80 est compatible non seulement avec la charge filaire par USB — un court câble USB-C vers USB-C est fourni — mais également avec la charge sans fil par induction via le protocole Qi.

Prix et date de sortie

Les Technics AZ80 seront disponibles à la fin du mois de mai. Ils seront proposés en deux coloris, noir ou argent, au prix de 299 euros.



au meilleur prix ? Où acheter Le Technics AZ80 au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

À ce tarif, les écouteurs se positionnent face à d’autres modèles haut de gamme comme les Bose QuietComfort Earbuds II, les Apple Airpods Pro 2 ou les Sony WF-1000XM4.