Test des Sennheiser Accentum True Wireless : clarté sonore et confort garantis

Sennheiser reste une marque incontournable en haute-fidélité, tout particulièrement pour ses casques et écouteurs, mais aussi pour ses barres de son. Le fabricant est l’un des rares à concevoir ses transducteurs, un savoir-faire qu’il a développé il y a bientôt 80 ans, avec ses premiers microphones. On le sait peu, mais le transducteur des écouteurs a énormément en commun avec la membrane des microphones. Les deux doivent être capables de vibrer finement, l’un pour capter le son, l’autre pour le produire. Dans les Accentum True Wireless, c’est un nouveau transducteur maison de 7 mm, baptisé TrueResponse qui officie, dépositaire du « son Sennheiser » selon le fabricant.

Par ailleurs, les Accentum TWS disposent de toutes les fonctionnalités attendues d’écouteurs en 2024 : réduction de bruit active, personnalisation du son et codecs audio Bluetooth avancés. Est-ce suffisant pour en faire des écouteurs recommandables ? On fait le point.

Sennheiser Accentum True Wireless Caractéristiques techniques

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par le fabricant.

Sennheiser Accentum True Wireless Ergonomie et esthétique minimaliste

Pas de tige pour les Sennheiser Accentum True Wireless, qui jouent ainsi la carte de la discrétion. Ce sont des modèles intra-auriculaires. Leur forme épouse donc le pavillon des oreilles et ils s’insèrent confortablement dans le conduit auditif. Une fois enfilés, ils se font vite oublier grâce à leur pression modérée.

Les Accentum TWS pèsent 5 grammes par écouteur, une valeur moyenne qui leur confère une faible inertie lors des mouvements de tête, même brusques. On peut ainsi les porter en toutes circonstances ou activités, d’autant que leur certification IP54 les rend résistants à la pluie et à la transpiration.

Chaque écouteur pèse environ 5 grammes // Source : Tristan Jacquel

Côté design, Sennheiser opte pour une robe noire en PVC micro-perforée, ornée du logo de la marque, une approche chromatique classique chez ce fabricant. Les écouteurs sont proposés en noir, blanc ou bleu foncé.

Chaque Ă©couteur dispose d’une zone tactile pour contrĂ´ler la lecture, le volume ou moduler la rĂ©duction de bruit active. Les Accentum True Wireless intègrent des capteurs qui suspendent automatiquement la lecture lorsqu’un Ă©couteur est retirĂ©. C’est toujours pratique.

Les Ă©couteurs Sennheiser Accentum True Wireless dans leur Ă©tui de charge // Source : Tristan Jacquel

L’Ă©tui de charge, compact et carrĂ©, offre une compatibilitĂ© avec la charge sans fil Qi et dispose d’un port USB-C.

Sennheiser Accentum True Wireless Prise en main et fonctionnalités intelligentes

Les Sennheiser Accentum True Wireless sont pratiques Ă l’usage, avec une zone tactile bien calibrĂ©e qui Ă©vite les commandes accidentelles. Les commandes par dĂ©faut sont dĂ©crites ci-dessous.



Écouteur gauche Droit Un contact Mode transparence et prise d’appel Lecture / pause et prise d’appel Deux contacts Piste précédente et rejet/fin d’appel Piste suivante et rejet/fin d’appel Trois contacts Réduction de bruit active Assistant vocal Contact prolongé Baisse du volume Hausse du volume Programmation par défaut des zones tactiles des Sennheiser Accentum True Wireless

Bien que la programmation par dĂ©faut des commandes soit pratique, il est possible de les personnaliser dans l’application Sennheiser Smart Control.

L’application Smart Control : un atout majeur

L’application propose plusieurs fonctionnalitĂ©s, dont un Ă©galiseur intĂ©grĂ© permettant d’ajuster les paramètres sonores. Vous pouvez choisir parmi plusieurs profils prĂ©dĂ©finis ou rĂ©gler manuellement le niveau de cinq bandes de frĂ©quences.

Autre fonction intĂ©ressante, le mode « Zones sonores » permet de personnaliser les paramètres audio en fonction de l’emplacement gĂ©ographique de l’utilisateur. Par exemple, on peut configurer l’activation automatique de l’ANC dans certains lieux, comme les transports en commun, ou la dĂ©sactiver dans d’autres, comme le domicile. L’application s’appuie alors sur le GPS du smartphone pour activer le mode adĂ©quat selon votre position.

Au-delà , l’application permet de gérer la qualité de transmission audio, les appareils de lecture associés aux écouteurs ou encore la mise en pause (ou non) lorsque les écouteurs sont ôtés. La mise à jour du micrologiciel des écouteurs s’effectue évidemment par le biais de l’application et cette opération prend moins de cinq minutes.

Connectivité sans faille et technologies avancées

Le contrôleur Bluetooth est compatible avec de multiples technologies de transmission audio, des plus classiques (SBC, AAC, aptX) aux plus récentes comme le codec LC3. En somme, les Sennheiser Accentum True Wireless sont capables de tirer le meilleur parti des vieux smartphones comme des plus récents.

La technologie Bluetooth Auracast est également supportée, ce qui permet d’utiliser ces écouteurs pour écouter une diffusion musicale publique. Cette fonction est notamment intégrée aux smartphones Samsung Galaxy S24, qui peuvent diffuser de cette manière de la musique, ou, à l’inverse de recherche les diffusions musicales autour de soi pour les écouter.

L’Ă©tui de rangement est compatible avec la charge sans fil Qi // Source : Tristan Jacquel

La liaison radio Bluetooth s’est montrée parfaitement stable tout au long de ce test, notamment dans la rue ou les transports en commun. Chez moi, la portée de 10 mètres est atteinte sans coupure, même au travers d’une cloison mince ou d’un plancher.

Sennheiser Accentum True Wireless Immersion sonore grâce Ă l’ANC

Pour mieux profiter de la musique, les écouteurs Sennheiser Accentum True Wireless intègrent un système de réduction active des bruits environnants. Cette ANC est performante mais donne des résultats inférieurs aux meilleures du marché. Concrètement, les bruits de roulement d’une voiture sont éradiqués, tout comme la plupart des bruits sourds, mais les sons plus clairs sont moyennement atténués. Cette performance en léger retrait ne se ressent que sans musique jouée.

Les Sennheiser Accentum True Wireless sont très confortables // Source : Tristan Jacquel

À l’opposé, le mode transparence, qui permet d’entendre autour de soi sans ôter les écouteurs, donne lui aussi de bons résultats. Il offre trois niveaux d’intensité, ajustables dans l’application Smart Control et peut également être activé automatiquement lors des appels téléphoniques. Ce mode permet de tenir une conversation confortablement, sans forcer son attention, ou tout simplement d’être attentif à son environnement dans la rue, tout en écoutant de la musique. La qualité des microphones intégrés est très bonne.

Sennheiser Accentum True Wireless Une signature sonore claire

Les Ă©couteurs Sennheiser Accentum True Wireless partagent un peu d’ADN avec les excellents Momentum True Wireless 4. MalgrĂ© l’utilisation de transducteurs diffĂ©rents, leur signature sonore reste similaire. On note cependant une lĂ©gère rĂ©duction du poids dans les graves et une finesse moindre dans les hautes frĂ©quences.

Les Sennheiser Accentum True Wireless produisent un son clair et détaillé // Source : Tristan Jacquel

Leur signature se caractĂ©rise par une grande clartĂ©, due Ă une accentuation marquĂ©e des hautes frĂ©quences et Ă un pic dans le haut-mĂ©dium. Cette configuration confère du relief Ă la musique et la rend immersive. Les graves se distinguent par leur gĂ©nĂ©reuse extension et leur volume bien dosĂ©, mais on peut regretter une capacitĂ© d’impact moyenne. Ces qualitĂ©s permettent aux Ă©couteurs de maintenir un Ă©quilibre sonore constant, quel que soit le genre musical Ă©coutĂ©.

La courbe de réponse en fréquences des Sennheiser Accentum True Wireless // Source : Tristan Jacquel

La réponse en fréquences des Sennheiser Accentum True Wireless a des allures de montagnes russes, mais l’amplitude des pics de volume, notamment dans l’aigu, est à rapprocher de la sensibilité naturelle de notre oreille à ces fréquences — soit à relativiser. Les sons aigus sont amplifiés certes, mais pas autant que la courbe le laisse imaginer. Le pic à 15 kHz est peu audible et ajoute du relief. Celui à 1 kHz est plus perceptible et renforce la présence.

Grave : bonne extension, mais un léger manque de poids

Médium : précis et rapide, riche en informations

Aigu : en avant, avec un petit manque de finesse

Comportement dynamique et scène sonore

Le comportement dynamique des Accentum True Wireless se rĂ©vèle satisfaisant. Ces Ă©couteurs dĂ©montrent une aptitude apprĂ©ciable Ă reproduire avec fidĂ©litĂ© les nuances d’intensitĂ© musicale. Sans atteindre des sommets d’exaltation sonore, ils offrent une performance Ă la fois solide et constante. La scène sonore qu’ils dĂ©ploient ne repousse pas les limites du genre, mais prĂ©sente des dimensions honorables. Une largeur convaincante compense une profondeur plus modeste. MalgrĂ© ces limitations, l’expĂ©rience d’Ă©coute reste immersive et plaisante.

Sennheiser Accentum True Wireless Des conversations claires et nettes

Les Sennheiser Accentum True Wireless se distinguent dans le domaine des appels audio, et tirent manifestement parti du savoir-faire historique de la marque en matière de microphones. La qualitĂ© sonore lors des conversations tĂ©lĂ©phoniques est très satisfaisante. L’accent mis sur les frĂ©quences mĂ©diums dans la rĂ©ponse des Ă©couteurs permet d’entendre son interlocuteur avec une meilleure clartĂ©. Les voix sont reproduites de manière naturelle et intelligible, mĂŞme dans des environnements bruyants.

L’Ă©tui de charge des Sennheiser Accentum True Wireless // Source : Tristan Jacquel

La voix de l’utilisateur est transmise de façon nette et fidèle et le système de filtrage des bruits ambiants fonctionne efficacement, ce qui rĂ©duit considĂ©rablement les sons parasites, sans altĂ©rer la qualitĂ© de la voix. Que ce soit dans la rue, dans les transports en commun ou dans un bureau animĂ©, votre interlocuteur bĂ©nĂ©ficie d’un son clair.

Sennheiser Accentum True Wireless Une autonomie valable

Les Sennheiser Accentum True Wireless offrent une autonomie solide, en phase avec les annonces du fabricant. Sennheiser promet 6 heures d’Ă©coute avec la rĂ©duction de bruit active (ANC) activĂ©e, et jusqu’Ă 8 heures sans cette fonction. Avec une playlist variĂ©e comprenant des morceaux rock, pop et jazz, les Ă©couteurs ont tenu 6 heures et 20 minutes Ă un volume d’Ă©coute de 50% et avec l’ANC activĂ©e. Ce rĂ©sultat, lĂ©gèrement supĂ©rieur aux 6 heures annoncĂ©es, est d’autant plus apprĂ©ciable qu’il a Ă©tĂ© obtenu sans renforcement des basses frĂ©quences, ce qui aurait pu rĂ©duire l’autonomie. Cette performance place les Accentum True Wireless dans une bonne moyenne pour leur catĂ©gorie. L’Ă©tui recharge environ trois fois les Ă©couteurs et il faut compter jusqu’Ă 2 heures pour une charge complète.

Les écouteurs Sennheiser Accentum True Wireless sont proposés en coloris noir, blanc ou bleu foncé au prix de 199 euros. Leurs prestations sont de bon niveau, mais la concurrence est rude et l’on pourra s’intéresser aux Nothing Ear, plus rigoureux et entraînants. Bien que plus onéreux, les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont définitivement les écouteurs à recommander chez le fabricant.