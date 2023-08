Test des Jabra Elite 8 Active : un son entraînant pour une résistance à toute épreuve

Après les Jabra Elite 4 Active et Elite 7 Active, le fabricant danois monte en gamme avec les Elite Active 8. Plus solides, totalement étanches et dotés d’un système de réduction de bruit plus efficace que leurs devanciers, ces écouteurs sans fil disposent aussi d’une fonction de spatialisation du son co-développée avec Dolby. Nous les avons attentivement écoutés.

Jabra Elite 8 Active Fiche technique

Modèle Jabra Elite 8 Active Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Oui Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 8 heures Type de connecteur USB Type-C Fiche produit

Jabra Elite 8 Active Design

Les Jabra Elite 8 Active sont particulièrement petits et légers avec leur format bouton. Ils sont recouverts d’un silicone légèrement adhérent qui leur confère une excellente stabilité dans le pavillon de l’oreille. C’est ce que Jabra appelle la technologie ShakeGrip et, effectivement, on peut secouer la tête sans risquer que les écouteurs ne tombent, ni même qu’ils ne se déplacent. L’embout en silicone ne pénètre pas dans le conduit auditif, mais se positionne à son entrée et l’obstrue délicatement. De fait, aucune contrainte mécanique n’est exercée sur le conduit, mais seulement sur le pavillon, et même à ce niveau le port des Jabra Elite 8 Active est totalement indolore à long terme. En somme, le confort de port est tout à fait excellent, même lorsqu’on transpire en faisant du sport.

Chaque écouteur est équipé d’un large bouton-poussoir de contrôle, facile à actionner. Bon point, sa pression n’enfonce pas l’écouteur dans l’oreille, ce qui n’altère ni le confort ni la balance tonale en cours de lecture.

Une solidité à toute épreuve

Malgré la présence de microgrilles devant les microphones de conversation et de réduction de bruit active, les Jabra Elite 8 Active sont étanches à l’eau et à la poussière. Leur certification IP68 assure de pouvoir les utiliser dans n’importes quelles conditions climatiques, et pourquoi pas en environnement aquatique, puisqu’ils peuvent être immergés jusqu’à 1m50. Selon Jabra, les Elite 8 Active ont passé une batterie de tests de niveau militaire pour résister aux chocs, aux températures extrêmes ou encore à la corrosion. En somme, il serait possible d’écouter de la musique en plein désert ou sous des pluies acides.

Le boîtier de rangement est lui certifié IP54 et résiste simplement aux projections d’eau. Compact, il offre la recharge par port USB-C ou avec un chargeur à induction (Qi).

Jabra Elite 8 Active Usage et application

Jabra a concocté une expérience utilisateur aux petits oignons. L’usage des Elite 8 active est on ne peut plus intuitif et l’on prend rapidement la mesure des combinaisons de pressions sur les boutons pour piloter la lecture musicale ou passer de la réduction de bruit active au mode transparence.

L’app Jabra Sound+ est un modèle du genre, bien agencée avec tout un tas de conseils d’utilisation. La programmation des boutons est permise pour chaque écouteur et l’on accède aussi aux options liées au détecteur de port (poursuite de la lecture, pause…), ainsi qu’aux paramètres du guidage vocal (multilingue, désactivable au profit de simples tonalités). Les Jabra Elite 8 Active supportent également la fonction Spotify Tap, qui lance les morceaux favoris de l’utilisateur sur Spotify par simple pression sur le bouton des écouteurs.

Jabra propose plusieurs profils d’égalisation, ainsi que la possibilité d’en créer soi-même en ajustant 5 clés fréquentielles (60 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz et 7,6 kHz). L’app intègre également des sons de relaxation (vagues de l’océan, chant d’oiseaux…).

Un mode audio spatial décevant

Jabra a noué un partenariat avec Dolby pour intégrer son expertise en matière de spatialisation du son. Par défaut, ce post-traitement n’est pas actif et doit être lancé depuis l’app Jabra Sound+. Les résultats sont… décevants. On a l’impression, quel que soit le morceau écouté, que la musique vient du fond d’un long couloir. Bref, cela n’apporte strictement rien.

Prêts pour le Bluetooth LE Audio

Les Jabra Elite 8 Active embarquent un contrôleur Bluetooth 5.3, compatible avec la connexion simultanée à deux smartphones (mode multipoint) et le protocole Google Fast Pair. Ainsi, les écouteurs se déclarèrent automatiquement au smartphone Android le plus proche et ne nécessitent qu’un clic pour y être appairés. Le protocole Bluetooth LE est également supporté, ce qui permettra d’utiliser la transmission audio LC3/LC3+ lorsqu’elle sera intégrée aux smartphones Android. D’ici là, il faut se contenter des codecs classiques SBC et AAC. Quant à la latence de transmission Bluetooth, elle est clairement perceptible lorsqu’on joue, les effets sonores étant systématiquement de près d’une seconde. Aucun problème en revanche pour le visionnage de films, séries ou vidéos, la synchronisation étant rétablie par l’app utilisée.

La portée de transmission pointe à 10 mètres au maximum, et j’ai pu écouter les Jabra Elite 8 Active jusqu’à cette distance au travers d’un plancher en bois et de cloisons minces. Bref, côté Bluetooth, c’est le sans-faute.

Jabra Elite 8 Active Réduction de bruit active

Ces écouteurs proposent un système de réduction de bruit adaptatif, dont l’intensité de fonctionnement varie selon les conditions de bruit ambiantes. Pour l’évaluer, j’ai utilisé les Jabra Elite 8 Active en voiture, en tram et à pied aux bords d’axe routiers très empruntés. Les sons graves sont remarquablement bien réduits (voire supprimés la plupart du temps), tandis que les sons plus clairs sont diminués dans une moindre mesure. Sans atteindre la sérénité des écouteurs Bose QuietComfort Earbuds 2 ou Apple AirPods Pro 2, les résultats sont très bons et suffisants pour isoler valablement l’auditeur pendant l’écoute musicale ou les appels téléphoniques.

Le mode transparence des Jabra Elite 8

Le mode HearThrough permet de suivre une conversation sans ôter les écouteurs, par le biais des microphones intégrés. Ses prestations sont convenables, même si j’aurais préféré un peu plus de présence dans les fréquences moyennes et un centrage plus marqué pour souligner la voix de mon interlocuteur.

On reste ainsi à des années-lumière des Apple AirPods Pro 2, référence de la catégorie en matière de mode transparence. Pour autant, les Elite 8 Active permettent de suivre une conversation convenablement ou d’entendre une voiture arriver au bord d’un passage piéton et c’est bien l’essentiel.

Jabra Elite 8 Active Audio

Jabra a intégré des transducteurs dynamiques de 6 mm de diamètre dans les Elite 8 Active, bien plus petits — montée de gamme oblige — que ceux de 10 mm qui équipent les Jabra Elite 10. Pourtant, ces tout petits haut-parleurs s’avèrent à mon goût bien plus convaincants. Leur moindre diamètre leur confère un régime transitoire supérieur et une restitution plus précise des plus hautes fréquences.

Courbe de réponse et signature sonore

Ces écouteurs produisent un son particulièrement dynamique, franchement entraînant et plaisant, avec quelques colorations manifestement volontaires dans le haut du spectre.

La courbe de réponse des Jabra Elite 8 Active dévoile une signature étrangement montante dans l’aigu. En aucun cas une telle signature ne peut être obtenue sans égaliser la réponse des transducteurs dans l’aigu, un choix du fabricant qui s’explique à l’évidence par l’envie de renforcer la présence des instruments, d’ajouter de la brillance et une dynamique globale accrue. Nécessairement, une telle bosse s’entend immédiatement et colore n’importe quelle musique écoutée. Pourtant, si l’ascension de la courbe est assez folle, la restitution n’est pas déraisonnablement brillante et, surtout, les écouteurs sont assez rapides pour que cet excès d’aigu s’intègre de façon fluide au reste des fréquences. Le plateau entre 500 Hz et 1500 Hz (registre médium) apporte de la tessiture aux voix et souligne le jeu des instruments à cordes ou à vent. Et comme le grave est à peu près au même niveau — en tout cas suffisant — on obtient une écoute toujours équilibrée, avec une clarté dans le haut du spectre qui ne nuit jamais. En somme, la recette est bonne et les Jabra Elite 8 Active s’écoutent volontiers des heures avec plaisir.

Grave : du volume et une belle extension ; un petit creux dans la partie haute donne du moelleux ; ça cogne quand il faut

Médium : belle capacité d’analyse et présence marquée des voix ; aucune dureté préjudiciable

Aigu : proéminent, mais bien organisé

Scène sonore et comportement dynamique

Lorsque l’aigu est à ce point en avant, il est toujours difficile d’établir une vaste scène sonore. Heureusement, les très bonnes capacités dynamiques des écouteurs y aident grandement. La sensation d’immersion est très forte avec les Elite 8 Active, mais les plans sonores sont convenablement organisés et finalement il y a assez d’air. La latéralisation est bien marquée, avec des sons relégués très à gauche et à droite.

Là où ça coince un peu, c’est en profondeur dans l’axe frontal, où l’excès d’aigu nuit au déploiement vers l’avant. La plage dynamique est large et il faut vraiment pousser le volume à des niveaux déraisonnables pour déplorer un peu de compression sonore.

Jabra Elite 8 Active Micro

On attend nécessairement Jabra, spécialiste historique des oreillettes téléphoniques, sur la qualité des appels des Elite 8 Active. Malheureusement, les écouteurs déçoivent quelque peu. Si l’on entend clairement son interlocuteur, d’autant que l’ANC peut rester active, on est nettement moins bien entendu. Avec un iPhone 13 Pro Max, ma voix était perçue avec des tonalités métalliques d’une part, et les bruits environnants étaient valablement filtrés lorsque j’étais muet, mais redevenaient (trop) perceptibles lorsque je parlais. Petite consolation, les bruits du vent ne gênent pas les conversations.

Jabra Elite 8 Active Autonomie

Jabra annonce jusqu’à 8 heures d’autonomie, ANC active. J’ai mesuré dans ces conditions, 7h10 à 50 % du volume de mon iPhone, avec une playlist de titres mêlant pop, jazz et rock. Un très bon score qui permet d’envisager sereinement un long voyage en musique. Le boîtier de rangement offre environ 3 recharges et nécessite environ 2 heures pour refaire le plein d’énergie à partir d’un chargeur USB.

Jabra Elite 8 Active Prix et date de sortie

Les écouteurs Jabra Elite 8 Active sont disponibles en coloris Navy, Dark Grey, Caramel et Black au prix de 229 € TTC.