Test des Marshall Minor IV : les AirPods n’ont qu’à bien se tenir

Marshall revient Ă la charge avec les Minor IV et promet une expĂ©rience sonore riche et un design fidĂšle Ă l'esprit rock de la marque, les Marshall Minor IV se positionnent comme une alternative sĂ©rieuse aux rĂ©fĂ©rences du marchĂ©.Â

Les Marshall Minor IV marquent une rupture importante dans la lignĂ©e des Ă©couteurs de la marque. Si le design Ă©volue peu, le son connaĂźt une vĂ©ritable refonte. Exit l’ñpretĂ© et l’équilibre parfois discutable des prĂ©cĂ©dents modĂšles, cette fois Marshall a cochĂ© toutes les cases et les Minor IV jouent dans la cour des grands. Les AirPods 3 ont du souci Ă se faire


Marshall Minor IV Fiche technique

ModÚle Marshall Minor IV Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 30 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 14,78 g Fiche produit

Ce test a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© avec un casque prĂȘtĂ© par Marshall.

Marshall Minor IV Noir et laiton

Les Marshall Minor IV pourraient se classer dans la catĂ©gorie des Ă©couteurs directement inspirĂ©s des AirPods d’Apple. Leur forme est trĂšs similaire, avec une coque formĂ©e pour se poser simplement dans le pavillon de l’oreille, mais sans embout de silicone ; ils ne s’engagent ainsi pas le conduit auditif. Leur design est toutefois trĂšs spĂ©cifique et l’on retrouve couleurs et matĂ©riaux chers Ă Marshall. Les Minor IV sont ainsi rĂ©alisĂ©s en plastique noir semi-brillant, avec un grainage important sur la tige qui facilite sa prĂ©hension. Le conduit de sortie acoustique est protĂ©gĂ© par une fine grille couleur laiton, une teinte reprise Ă©galement Ă la base de chaque tige. Enfin, chaque Ă©couteur est frappĂ© du M blanc de Marshall.

Le fait que les Ă©couteurs ne s’engagent pas dans le canal auditif leur confĂšre un confort exquis, car ils ne bougent pas d’un iota, mĂȘme lorsqu’on marche vite ou que l’on secoue la tĂȘte. Si vous cherchez des Ă©couteurs pour de trĂšs longues sessions d’écoute, ceux-lĂ donneront entiĂšrement satisfaction. La seule contrepartie tient au fait que le conduit auditif n’est pas scellĂ©Â : les bruits environnants s’invitent dans la musique Ă©coutĂ©e. En outre, aucun systĂšme de rĂ©duction de bruit active n’est disponible. Les Minor IV sont certifiĂ©s IPX4 et rĂ©sistent donc Ă la transpiration et aux projections d’eau.

L’étui de rangement des Minor IV est fabriquĂ© en PVC recyclĂ© et sa finition imite le cuir craquelĂ©. GrĂące Ă cette surface structurĂ©e et au logo Marshall en silicone adhĂ©rent, l’étui ne glisse pas des doigts. Il est par ailleurs trĂšs compact. Le bouton d’appairage Bluetooth et le port USB-C de charge sont situĂ©s Ă la base du boĂźtier.

Marshall Minor IV Commandes tactiles programmables

Les Ă©couteurs Marshall Minor IV disposent de capteurs optiques pour interrompre automatiquement la lecture lorsqu’ils sont ĂŽtĂ©s, ainsi que d’une zone de contrĂŽle tactile. Les commandes sont les suivantes :

Un contact (coque gauche ou droite)Â : pause ou reprise de la lecture

Deux contacts (coque gauche ou droite) : piste suivante / prise d’appel ou fin d’appel

Trois contacts (coque gauche ou droite) : piste précédente

Contact prolongé (coque gauche) : baisse du volume

Contact prolongé (coque droite) : augmentation du volume

Ces commandes peuvent ĂȘtre partiellement personnalisĂ©es dans l’app Marshall. Le contact prolongĂ© avec la zone tactile qui gĂšre par dĂ©faut le volume peut ĂȘtre attribuĂ© Ă l’invocation de l’assistant vocal du smartphone ou Ă l’activation d’un profil d’égalisation personnalisĂ©. L’application propose aussi de limiter le fonctionnement des zones tactiles Ă la gestion des appels et mĂȘme de les dĂ©sactiver complĂštement.

En outre, l’app Marshall propose d’optimiser le fonctionnement de la batterie en rĂ©duisant son niveau de charge Ă 90 % pour prolonger sa durĂ©e de vie, ou encore de gĂ©rer la dĂ©tection de port et l’égalisation du son. L’égaliseur propose 5 clĂ©s d’ajustement, mais sur une place de frĂ©quences trop Ă©troite. On ne peut ainsi pas ajuster le grave sous 160 Hz, ni l’aigu au-delĂ de 6 kHz. Dans l’absolu, manquent a minima une clĂ© vers 60 Hz pour les basses frĂ©quences et une autre vers 10-12 kHz pour ajuster l’aigu. Par chance, les Marshall Minor IV n’ont pas besoin d’ĂȘtre corrigĂ©s et sonnent remarquablement bien.

Le contrĂŽleur Bluetooth 5.3 embarquĂ© est compatible avec la transmission audio Bluetooth LE, ce qui devrait permettre aux smartphones compatibles d’utiliser le codec LC3. Pour les autres, les codecs SBC et AAC sont disponibles, avec dans les deux cas une excellente qualitĂ© audio lors de mes tests avec diffĂ©rents iPhone, iPad, smartphones Android ou encore MacBook. La connexion Bluetooth supporte les protocoles d’appairage rapide et multipoint, ce qui permet de passer d’une source Ă une autre sans besoin de s’en dĂ©connecter manuellement. La liaison radio est solide jusqu’à 10 mĂštres, mĂȘme au travers d’une cloison mince ou d’un plancher. La latence Bluetooth (retard du son) est perceptible lors des jeux vidĂ©o, sans gĂȘner fonciĂšrement l’expĂ©rience. Aucun problĂšme de ce type en visionnage vidĂ©o, oĂč son et image sont parfaitement synchronisĂ©s.

Marshall Minor IV Que du plaisir pour les oreilles

LancĂ©s en mĂȘme temps que le casque Major V, les Ă©couteurs Marshall Minor IV possĂšdent une signature sonore totalement diffĂ©rente. Pas de duretĂ©, ni de coloration avec eux, mais, au contraire, un son propre et homogĂšne, avec ce qu’il faut de renfort dans le grave et l’aigu pour flatter l’oreille. Au-delĂ de cette balance douce et plaisante, ces Ă©couteurs ont un comportement dynamique exemplaire, accompagnĂ© d’un trĂšs bon Ă©tagement des plans sonores. Tout cela saute aux oreilles et dĂšs les premiers instants l’on sait qu’on va passer du temps avec eux. Beaucoup. Tout au long de ce test, je n’ai pas trouvĂ© de titre qui passe mal avec les Minor IV, et pourtant j’ai cherchĂ©.

Notre courbe est Ă prendre avec des pincettes, car le format des Ă©couteurs complique leur placement dans la tĂȘte de mesure, dont les oreilles sont assez petites et en silicone trĂšs adhĂ©rent. En somme, ça coince et le transducteur se trouve directement orientĂ© vers le microphone, avec pour consĂ©quence une trop forte captation des sons moyens et aigus. Dans une « vĂ©ritable oreille », les Minor IV sont orientĂ©s diffĂ©remment et ces registres sont bien mieux placĂ©s. Ainsi, le grave est bien plus gĂ©nĂ©reux que ce que montre la courbe et le pic de volume dans l’aigu, s’il existe bel et bien, n’est pas aussi caricatural et bien bĂ©nĂ©fique, puisqu’il apporte un surcroĂźt de fluiditĂ© Ă l’écoute.

Comportement dynamique et scÚne sonore des Marshall Minor IV

Les Ă©couteurs Marshall Minor IV donnent envie de battre le rythme du pied et de hocher la tĂȘte. Leurs capacitĂ©s dynamiques sont Ă©patantes : les titres paisibles sont jouĂ©s avec douceur et ceux plus musclĂ©s avec plein de punch — et toujours de la justesse. Sur Lose Yourself to Dance de Daft Punk, qu’on Ă©coute volontiers trĂšs trĂšs fort, on est surpris par les Ă©carts de volume (claps des mains, voix robotisĂ©es qui s’imposent dans l’espace, cymbales qui explosent
), ainsi que par l’aĂ©ration globale. Il y a de l’espace entre les plans sonores, beaucoup et pour ne rien gĂącher la scĂšne est trĂšs large et trĂšs profonde. MĂȘmes constats avec un titre ultra-dense comme Heavy Cross de Gossip.

Au prix demandĂ©, un tel son est inhabituel, voire rare. Sur Sultan of Swing de Dire Straits, les diffĂ©rentes guitares jouent distinctement, soutenues par une ligne de basse solide et des percussions convaincantes ; l’ensemble respire du dĂ©but Ă la fin et on se laisse porter. Autre exemple, Toda Medina Baiana, gros tube de Gilberto Gil, mixĂ© avec Ă©normĂ©ment d’aigu et de compression, est articulĂ© brillamment et s’écoute avec plaisir. Dans un autre style, Blue All’Alba de Giorgio Gaslini, un classique jazz jouĂ© dans le film La Notte, est un rĂ©gal d’ambiance malgrĂ© sa prise de son sĂšche et son mixage quasi mono. Les Marshall Minor IV sont aussi totalement adaptĂ©s au visionnage de films ou sĂ©ries et l’on ne se sent jamais Ă l’étroit dans l’ambiance sonore. Bref, c’est un sans faute.

Marshall Minor IV Des appels de bonne qualité

On peut compter sur les Marshall Minor IV pour passer des appels tĂ©lĂ©phoniques dans de bonnes conditions. D’une part la voix de l’interlocuteur est reproduite avec prĂ©cision et d’autre part les microphones captent bien celle de l’utilisateur. Le filtrage des bruits parasites est efficace, bien qu’ils restent un peu audibles lorsqu’on parle.

Marshall Minor IV Une autonomie confortable

Marshall annonce jusqu’à 7 heures d’autonomie pour les Minor IV et le contrat semble rempli. À 50 % du volume de mon iPhone, les Ă©couteurs n’ont rendu l’ñme qu’aprĂšs 6h45 environ.

L’étui de rangement permet de recharger environ 3 fois les Ă©couteurs et il lui faut pour cela un peu plus d’une heure. Le rechargement de l’étui nĂ©cessite quant Ă lui une paire d’heures.

Marshall Minor IV Prix et date de sortie

Les écouteurs Marshall Minor IV sont proposés au tarif de 129 euros. Un prix attractif comparé aux 199 euros des AirPods de troisiÚme génération, surpassés acoustiquement par les Marshall.