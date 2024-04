Test des Fairphone Fairbuds : des écouteurs éco-responsables et réparables

Les écouteurs Fairphone Fairbuds misent sur l'utilisation de matériaux équitables et recyclés, ainsi que sur une conception durable, comprenant de multiples composants et des batteries remplaçables par l'utilisateur. Ils intègrent également un système de réduction de bruit actif. De quoi certainement satisfaire la conscience de leurs utilisateurs. Mais qu'en est-il de leurs oreilles ?

Fairphone, marque pionnière dans le domaine de la technologie éthique, lance, un an après le casque Fairbuds XL, les écouteurs Fairbuds. Conçus pour repousser les limites de la durabilité et de la responsabilité sociale, ces écouteurs sont largement réparables. Fabriqués avec plus de 70 % de matériaux équitables et recyclés, les Fairbuds sont une déclaration d’intention en faveur d’une production électronique plus responsable, une démarche louable. Fairphone compense d’ailleurs intégralement les émissions de CO2 générées par la fabrication de ses écouteurs en investissant dans des projets de réduction des gaz à effet de serre. Si l’on ajoute à cela que les salariés de l’entreprise bénéficient, selon Fairphone, de salaires équitables, c’est un sans-faute environnemental et social.

Fairphone Fairbuds Fiche technique

Modèle Fairphone Fairbuds Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Oui Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 26 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 10 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Fairphone.



Fairphone Fairbuds Gabarit maîtrisé

En découvrant les Fairphone Fairbuds, on est surpris par leur relative compacité. La présence d’une trappe pour extraire la batterie n’a pas eu de conséquences néfastes sur le gabarit de ces écouteurs bouton. Le seul reproche que l’on puisse leur adresser concerne le plastique, certes recyclé à 70 %, mais un peu glissant, notamment au moment d’extraire les écouteurs de leur boîtier, ou d’en ajuster le placement dans les oreilles.

Une fois engagés dans le conduit auditif, les Fairbuds n’en dépassent pas plus que la plupart des produits concurrents. Ces écouteurs sont par ailleurs très légers et agréables à porter. Leur embout en silicone prend place à l’entrée du canal auditif, tandis que leur coque légèrement bombée s’appuie doucement dans le pavillon.

Malgré la présence de plusieurs ouïes derrières lesquelles se trouvent six microphones dédiés à la réduction de bruit active et aux appels téléphoniques, les Fairphone Fairbuds reçoivent une certification IP54. Ils résistent donc à la pluie et à la transpiration. Pour autant, mieux vaut ne pas les envisager pour la pratique sportive, car humides, ils ont tendance à bouger lorsqu’on trottine et finissent par tomber. Chaque écouteur dispose d’une large zone tactile, pour commander la lecture, gérer les appels audio et invoquer l’assistant vocal du smartphone.

Le remplacement de la batterie peut être réalisé par l’utilisateur, au moyen d’un simple cure-dent ou d’un petit tournevis plat, qu’il suffit de presser contre un petit ergot, après avoir ôté un cache en silicone souple. La batterie porte la référence LIR1054 et Fairphone les commercialise par paire au prix de 9,95 € (anneaux en silicone compris).

La batterie du boîtier de charge est elle aussi remplaçable et c’est ce qui lui vaut d’être franchement imposant. Normal, la batterie est bien plus grosse que celle des écouteurs et, pour que son accès soit aisé, Fairphone l’a logée dans la partie arrière du boîtier, qui est ainsi grosso-modo 30 à 50 % plus imposant que les boîtiers moulés. Cela ne gène en rien sa manipulation, même si, comme pour les écouteurs, un plastique moins glissant aurait été bienvenu. C’est au moment de le glisser dans une poche que son gabarit se fait sentir. Mais là aussi, ce n’est pas problématique. Pas de charge sans fil au programme, mais un simple port USB-C pour refaire le plein d’énergie. Une LED de couleur indique l’état de charge de la batterie.

Si d’aventure l’utilisateur endommageait ou venait à perdre le boîtier de charge, Fairphone propose de le remplacer moyennant 66 € environ. La coque externe est commercialisée à 12,95 €, le berceau de charge à 39,95 € et la batterie à 12,95 €. Un écouteur de remplacement est facturé 44,95 €.

Fairphone Fairbuds Quelques dysfonctionnements

Les Fairphone Fairbuds sont relativement pratiques à utiliser. Les zones tactiles sont un peu longues à la détente et il faut presser franchement. Une question d’habitude plus qu’un point rédhibitoire. La gestion du volume est proposée par glissement vertical sur l’un ou l’autre des écouteurs. Voici les autres gestes :

Simple pression : lecture/pause et prise d’appel téléphonique

Double pression : piste suivante

Triple pression : piste précédente

Pression longue sur l’écouteur gauche : activation de l’assistant vocal du smartphone

Pression longue sur l’écouteur droit : activation de l’ANC ou du mode transparence

Glissement vers le haut : volume + ou prise d’appel

Glissement vers le bas : volume – ou fin d’appel

L’app Fairbuds permet de mettre à jour les écouteurs et propose un égaliseur graphique à 8 bandes, pour modifier la balance tonale des écouteurs.

Connexion Bluetooth stable et multipoint

Le contrôleur Bluetooth 5.3 des Fairphone Fairbuds est compatible avec la connexion multipoint à deux appareils. On peut ainsi passer facilement d’un appareil à l’autre sans besoin de se déconnecter et connecter manuellement. Comme toujours, la latence audio est perceptible dans les jeux vidéo, le son arrivant avec un petit temps de retard sur l’image. Ce phénomène n’a pas cours en lecture vidéo, où le son et l’image sont bien synchronisés. La connexion s’est montrée stable chez moi au travers d’une cloison mince ou d’un plancher bois. Enfin, les codecs SBC et AAC sont supportés.

Fairphone Fairbuds Une ANC inefficace

Première déception, la réduction de bruit active souffre de performances médiocres. Outre qu’un léger souffle s’entend dès qu’elle est activée, l’ANC diminue bien trop peu les bruits qui environnement l’auditeur. Le système est totalement insuffisant pour affronter les transports en commun et même pour réduire les petits bruits domestiques (conversations, ventilation…).

Le mode transparence est lui aussi très insuffisant. De la même manière, un souffle s’installe dès qu’il est activé et, pour ne rien arranger, on a toutes les peines à suivre une conversation. Qui plus est, l’app ne propose pas d’ajuster la puissance de l’amplification des sons ambiants.

Fairphone Fairbuds Dynamisme et hautes fréquences en berne

Les transducteurs dynamiques des Fairphone Fairbuds sont en titane, un métal très utilisé dans les casques hi-fi haut de gamme. Sa très grande rigidité lui confère des aptitudes particulières pour la reproduction des hautes fréquences, plus fine grâce à des vibrations plus précises que les membranes en aluminium ou en plastique. Malheureusement, la reproduction des hautes fréquences est loin d’être le point fort de ces écouteurs. Le registre aigu est en net retrait, ce qui donne une signature tonale aride, peu flatteuse. On peut jouer de l’égaliseur dans l’app, mais rien n’y fait, les Fairbuds sont bien trop en retrait dans le haut du spectre. De fait, tout un tas de détails passent à la trappe et chaque musique écoutée est désagréablement uniformisée.

C’est dommage, car les registres grave et médium sont plutôt linéaires et peu accidentés qui plus est. L’extension dans le grave est même très valable et apporte une certaine profondeur. Le creux à 3 kHz est également bienvenu, puisqu’il réduit le volume des fréquences les plus agressives pour l’oreille. C’est ensuite que cela se gâte donc, avec un creux trop marqué à 8 kHz qui ôte toute brillance et clarté au son, suivi d’une perte de volume étonnante pour des transducteurs en titane.

Comportement dynamique et scène sonore

Second souci, la restitution est anémique. C’est plat et sans saveur, pas entraînant pour un sou. Le seul avantage est que, dans ces conditions, le son n’est pas agressif. La scène sonore est a contrario plutôt vaste et bien peuplée, mais pour qu’elle ait été immersive, il eut fallu bien plus de punch du grave à l’aigu.

Fairphone Fairbuds Des appels possibles en environnement calme

Bonne surprise, le système de réduction des bruits parasites est performant durant les appels. La plupart des sons autour de l’auditeur sont efficacement filtrés et l’interlocuteur n’entend que votre voix. Seulement, celle-ci n’est pas d’une grande intelligibilité. En revanche, on entend très bien son interlocuteur, tout du moins en environnement calme, car à l’extérieur, la faiblesse de l’ANC nuit à l’intelligibilité.

Fairphone Fairbuds Une autonomie élevée

J’ai mesuré l’autonomie des Fairphone Fairbuds à un peu plus de 5 heures (5h15), réduction de bruit active en fonction. Si l’on considère sa maigre efficacité et que l’on décide de s’en passer, la marque peut alors dépasser les 6 heures. Le boîtier de rangement permet de recharger trois fois les écouteurs. Le temps de charge est d’un peu moins de deux heures.

Fairphone Fairbuds Prix et date de sortie

Les Fairphone Fairbuds sont disponibles en coloris noir ou blanc au prix de 149 euros.