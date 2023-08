Prise en main des JBL Soundgear Sense : des petites enceintes sur vos oreilles, mais pas (vraiment) des écouteurs

JBL dévoilait ce 30 août les JBL Soundgear Sense, ses premiers écouteurs à « conduction aérienne ». Moins que des appareils à conduction osseuse, mais plus que des écouteurs, ce sont en fait des haut-parleurs qui viennent se poser sur vos oreilles. Nous avons pu les prendre en main dès leur annonce et voici nos premières impressions.

On connaissait les casques à conduction osseuse, dont le son passe par la boîte crânienne. Mais depuis quelque temps, il existe aussi les écouteurs dits à conduction aérienne. Le principe est simple : les haut-parleurs ne rentrent pas dans l’oreille, mais se posent dessus. La référence sur le marché, ce sont les Shokz OpenFit, proposé à 200 euros. En marge de l’IFA, JBL vient se positionner juste en dessous, avec les Soundgear Sense que la marque a annoncé ce 30 août. Aux côtés de ces écouteurs, le fabricant a présenté les casques Live 770NC et Live 670 NC, la PartyBox Ultimate ainsi que la gamme d’enceintes connectées Authentics.

Un design tout plastique qui s’adapte à toutes les morphologies auriculaires

Pour 150 euros, on a deux écouteurs placés dans un boîtier sous forme de galet assez imposant, mais plutôt plat. Ça se glisse facilement dans les poches, mais pas dans les plus petites (et ça se recharge en USB-C). Du côté des écouteurs, leur forme s’apparente fortement aux OpenFit de Shokz : une pilule entourée à moitié par un arceau en plastique. Parlons-en du plastique : les finitions auraient pu être un peu meilleures.

Il faut reconnaître que JBL a eu le bon goût de proposer quelque chose qui s’adapte a priori à toutes les oreilles. La pilule de l’écouteur peut s’incliner dans quatre positions différentes et l’arceau peut pivoter à près de 90 degrés, selon la forme de votre visage. Ce qui fait que tout un chacun peut les porter, notamment avec des lunettes. Une fois bien placés (ce assez rapide à prendre en main), ils ne bougeront pas, même si vous agitez votre tête durant une session de sport. Pour ceux qui préfèrent, un cordon est livré avec les JBL Soundgear Sense pour avoir un tour de cou avec les écouteurs, histoire de pouvoir les enlever sans les faire tomber.

Qualité audio : les JBL Soundgear Sense ne sont pas au niveau d’écouteurs sans-fil « classiques »

La sensation de port des écouteurs est quelque peu particulière : non qu’elle est inconfortable, mais plutôt qu’elle rappelle des écouteurs (non intra-auriculaires) qu’on aurait mal placés. Au niveau de la qualité sonore, elle manque de profondeur. Les basses sont légèrement en retrait, ce qui est assez dommage, cela rend les mediums trop présents. Le souci, c’est que ces derniers semblent quelque peu étouffés. Enfin, les aigus se distordent relativement rapidement, ce qui pose un autre souci. Comme ce sont des écouteurs qui ne rentrent pas dans l’oreille, leur isolation passive est inexistante et on n’a logiquement aucune réduction de bruit active. Ce qui fait que dans la rue par exemple, on peut être amené à fortement augmenter le volume.

Difficile de déterminer la différence de qualité audio avec les Shokz OpenFit, mais on peut a priori déterminer que la qualité proposée ne vaut pas son prix, si l’on parlait d’écouteurs sans-fil « classiques ». C’est le premier produit du genre de JBL et on peut comprendre que le format plaise à certains. Mais on peut aussi penser qu’il ne s’agit pas d’un produit qui rencontrera un immense succès commercial : ce pourrait davantage être un produit de niche.

Appairage rapide et application JBL

Lors de notre prise en main, nous nous sommes rendus compte que les Soundgear Sense sont compatibles Google Fast Pair. Si votre smartphone l’est également, cela veut dire que lors du premier appairage, il suffit d’ouvrir le boîtier pour recevoir une invitation sur son smartphone pour le démarrer. Par la suite, les connexions sont elles aussi rapides, aucun problème là-dessus.

Pour contrôler sa musique, des commandes tactiles sont présentes sur les écouteurs : on aime ou on n’aime pas. Quoi qu’il en soit, elles permettent de contrôler le volume, changer de piste, décrocher un appel ou encore activer son assistant vocal.

Prix et disponibilité des JBL Soundgear Sense

Les JBL Soundgear Sense sont disponibles dès ce 31 août à 149,99 euros. Ils sont disponibles en noir ainsi qu’en blanc.

NB. Notre journaliste a écrit cet article dans le cadre d’un voyage de presse organisé par JBL. La marque n’a pas été impliquée dans la rédaction de cet article.