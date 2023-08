JBL Live 670NC : un casque compact, autonome et pas cher

C'est lors de l'IFA 2023 que JBL a annoncé plusieurs nouveaux produits. Parmi eux, deux casques audio sans-fil, dont le JBL Live 670NC. Proposé à 130 euros, il entend offrir de l'ANC à un tarif accessible, le tout avec une belle autonomie.

À l’occasion de l’IFA 2023 qui a lieu à Berlin, JBL a présenté plusieurs nouveaux produits. On trouve les JBL Soundgear Sense, ses premiers écouteurs à conduction aérienne, la gamme d’enceintes Authentics ainsi que les nouvelles PartyBox Ultimate. Mais à leurs côtés, il y a aussi deux nouveaux casques Bluetooth : le JBL Live 770NC ainsi que le JBL Live 670NC. La différence entre les deux : le premier est circum-auriculaire, tandis que le second est supra-auriculaire.

Le Bluetooth multipoint se démocratise

Le JBL Live 670NC est un casque Bluetooth doté de deux haut-parleurs dynamiques de 40 mm et équipé de la fonction de spatialisation du son de JBL. Compte tenu de son format supra-aural, il se posera donc sur les oreilles, avec les coussinets qui reposent sur le pavillon auditif, et non pas autour. Ce format s’avère cependant plus compact que les modèles circum-auraux. Le Live 670NC entend proposer une belle immersion tout en garantissant un son de qualité. On trouve effectivement du Bluetooth 5.3 avec la technologie Bluetooth LE Audio. Le tout peut être personnalisé selon son profil auditif, avec la technologie d’Harman, Personi-Fi 2.0.

Pour les appels téléphoniques, on trouve deux microphones. Le casque dispose de fonctionnalités assez classiques, comme la lecture et la pause automatique, lorsqu’on le met ou qu’on l’enlève. Aussi, il y a la connexion multipoint qui est de mise. De quoi connecter simultanément le JBL Live 670NC à deux appareils, afin de passer de l’un à l’autre, si l’on reçoit un appel par exemple.

De la réduction de bruit active et de l’autonomie : la recette du JBL Live 670NC

Le JBL Live 670NC propose logiquement une fonction de réduction de bruit active, qui s’adapte à l’environnement. La fonction Smart Ambient permet de filtrer les sons entrants, pour entendre les voix notamment.

Un casque JBL capable de tenir jusqu’à 65 heures selon le constructeur. Toutefois, avec l’ANC activée, cette autonomie tombe à 50 heures, ce qui reste très bon, notamment par rapport au prix de l’appareil. Du côté de la recharge, 5 minutes permettent de récupérer jusqu’à 4 heures d’autonomie.

Prix et disponibilité du JBL Live 670NC

Le JBL Live 670NC sera disponible à partir dès le 31 août au prix de 129,99 euros. Quatre coloris seront proposés par le fabricant : noir, blanc, bleu et beige.

