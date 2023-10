Test du MSI Immerse GH50 Wireless : le premier casque gamer sans-fil de la marque

Le casque gamer sans-fil MSI Immerse GH50 Wireless se positionne comme un modèle de milieu de gamme relativement complet. Sans pour autant disposer d’une liaison Bluetooth, il dispose de toute la connectique nécessaire pour fonctionner avec tous les PC et consoles du marché.

Jouant sur l’aspect complet et transportable de son produit, MSI a eu la bonne idée de le fournir avec une housse de transport tout en lui permettant de se plier pour limiter son encombrement. Le microphone est également détachable, comme sur la plupart des casques de ce type.

La marque taïwanaise met par ailleurs en avant les performances de son casque, avec une liaison sans-fil sans latence, des transducteurs de 50 mm et jusqu’à 22 heures d’autonomie. Le tout, dans un casque proposé au prix conseillé et très intéressant de 100 euros.

MSI Immerse GH50 Wireless Fiche technique

Modèle MSI Immerse GH50 Wireless Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 22 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 326 g Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

MSI Immerse GH50 Wireless Design et ergonomie

La construction ne semble pas différer entre le GH50 Wireless et son grand frère filaire. Le casque fait la part belle au plastique et arbore les couleurs habituelles des périphériques de la marque avec un mélange cohérent de noir et de gris anthracite. Visuellement, le GH50 Wireless fait mouche, bien que les quelques inserts brillants et la surenchère de plastique lui donnent un petit aspect « entrée de gamme ».

L’arceau, dont la partie intérieure est la seule pièce métallique visible sur ce casque, est recouvert d’une mousse qui aurait gagné à être plus généreuse et plus rembourrée. Si on la compare à d’autres références passées entre nos mains, le similicuir qui l’entoure paraît « vide ». Pour autant, une fois le casque installé sur le crâne, aucune gêne particulière ne se fait sentir.

C’est grâce aux supports coulissants des oreillettes que l’amplitude de l’arceau pourra être ajustée. Cette dernière est suffisante pour s’accommoder aux boîtes crâniennes les plus volumineuses. L’ajustement est par ailleurs facilité par le pivot vertical des pavillons qui aident à les plaquer correctement autour des oreilles. Comme précisé en introduction, les oreillettes peuvent également être repliées, mais pas pivotées à 90°. Dommage.

MSI a doté les oreillettes de son Immerse GH50 Wireless d’une mousse généreuse. Bien qu’elle améliore encore un peu le confort général du casque, qui est par ailleurs aidé par son poids de 330 g, elle a tendance à générer des bruits de plissement et de frottement lorsque l’on bouge la tête. Un problème qui gâche légèrement l’expérience globalement positive sur le plan de l’ergonomie.

Tous les contrôles sont regroupés sur la tranche de l’oreillette gauche. La traditionnelle molette de réglage du volume s’accompagne d’un trop discret bouton mute pour le microphone. Ce dernier n’offre pas assez de relief et aucun retour audio n’est déclenché lors de son activation. Il pourra d’ailleurs être facilement confondu avec le bouton d’alimentation, positionné juste à côté.

Cette oreillette accueille par ailleurs le connecteur USB-C ainsi que l’emplacement pour le microphone amovible. Prenant la forme d’une imposante perche à mémoire de forme, celui-ci se positionne correctement au niveau de la bouche. Cependant, il manque d’une bonnette, ce qui pourra avoir un impact sur la qualité de la captation. Enfin, l’oreillette droite se retrouve dotée d’un connecteur jack 3,5 mm pour un fonctionnement analogique et passif.

MSI Immerse GH50 Wireless Compatibilité étendue et autonomie correcte

MSI fournit tous les accessoires nécessaires à la connectivité du GH50 Wireless. En plus du dongle USB pour la liaison sans-fil, on retrouve un câble USB C vers USB A pour l’alimentation, ainsi qu’un adaptateur USB A vers USB C. Enfin, un câble jack tressé est également fourni pour les appareils encore dotés de cette fiche. Ainsi, grâce à ces accessoires variés, le GH50 Wireless peut être utilisé avec pratiquement tous les appareils disponibles sur le marché.

Les consoles PlayStation et Switch bénéficieront aussi de la connexion sans-fil. La Xbox devra quant à elle se contenter du câble jack.

La liaison sans-fil s’est avérée très performante lors de notre test, grâce à une latence imperceptible et à une portée satisfaisante. Nous n’avons constaté aucune interruption, même en nous déplaçant dans une autre pièce.

L’endurance n’est toutefois pas le meilleur atout de l’Immerse GH50 Wireless. MSI annonce jusqu’à 22 heures sur une seule charge, valeur que nous avons pu vérifier durant ces quelques semaines de test. Sans être mauvaise, cette autonomie reste en deçà de ce que proposent nombre de casques pour joueur en 2023.

MSI Immerse GH50 Wireless Une bonne prestation sonore

En dehors de son fonctionnement sans-fil, ce nouveau GH50 apporte une autre nouveauté de « taille » puisqu’il est équipé de transducteurs de 50 mm, là où son grand frère se contentait de « seulement » 40 mm. À l’écoute, il délivre une prestation sonore très correcte et finalement assez classique pour un casque de jeu.

La restitution est plutôt équilibrée et chaleureuse, avec une belle mise en avant des basses fréquences, typique des casques gamer. Fort heureusement, Nahimic — dont on reparle un peu plus loin — permettra d’ajuster le rendu sonore en fonction des préférences de l’utilisateur.

Sans activer d’égaliseur spécifique, le GH50 Wireless se montre à l’aise dans la plupart des situations. Il profite d’une scène sonore suffisamment large qui facilite l’immersion. De la même façon, sa stéréophonie se montre convaincante et permet une bonne localisation des sons. Sa fonctionnalité surround est étonnamment efficace et permet d’élargir un peu plus la scène sonore tout en profitant un peu mieux des effets de spatialisation.

Assurant de se plonger pleinement dans les ambiances sonores des jeux, le casque est aussi à l’aise en écoute musicale où aucun style ne lui fera vraiment peur. En clair, le GH50 Wireless ne souffre d’aucun défaut majeur et se positionne comme un casque à tout faire.

Le microphone détachable est dans la lignée du reste du casque. Sans être exceptionnel, il parvient à capturer la voix de manière claire et sans trop de compression, malgré son fonctionnement en sans-fil. Il se montre aussi relativement sensible aux bruits ambiants, mais ces derniers pourront être atténués à l’aide du pilote Nahimic.

MSI Immerse GH50 Wireless Un casque MSI qui fonctionne avec un pilote SteelSeries ?

Au premier branchement du dongle à notre PC, il nous a été proposé d’installer le traditionnel MSI Center. Pour autant, une fois cela fait, aucune interface permettant de personnaliser le casque ne s’est présentée à nous. Et pour cause, le GH50 Wireless est en réalité compatible avec la solution Nahimic de SteelSeries et nécessite donc l’installation du pilote SteelSeries GG.

L’interface de la solution Nahimic est très claire et parmi les plus agréables à utiliser du moment. Celle-ci est divisée en deux onglets, dont le premier est dédié au paramétrage du rendu sonore du casque. Quatre préréglages sont proposés avec à chaque fois cinq options activables (et paramétrables). L’utilisateur peut ainsi agir sur le son surround et la stabilisation du volume global.

Sans pour autant fournir d’égaliseur complet, Nahimic propose d’agir indépendamment sur les voix (médium), les basses et les aigus en ajustant leur niveau respectif de -12 à +12 dB. Des profils pour la musique, les films, les communications et le jeu sont disponibles et préconfigurés. Bien que cela facilite grandement la prise en main des réglages, on regrette qu’il soit impossible de personnaliser plus finement le rendu sonore du casque.

Le microphone a, lui aussi, droit à son onglet dédié qui se limite ici à deux options distinctes : la suppression des bruits ambiants statiques ainsi qu’un module de stabilisation de la voix (compresseur). Là encore, les réglages sont relativement limités, enfantins dans leur utilisation et leur compréhension.

MSI Immerse GH50 Wireless Prix et disponibilité du casque

Le casque MSI Immerse GH50 Wireless est disponible au prix conseillé de 99,90 euros.