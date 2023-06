Test de l’HyperX Cloud III: un excellent microphone dans un casque gamer confortable

HyperX renouvelle son modèle phare avec une nouvelle itération en demi-teinte. S’il conserve la construction et le confort exemplaire de ses prédécesseurs, le casque HyperX Cloud II ne révolutionne pas le marché.



Ce nouveau modèle reste limité par la pauvreté de ses fonctionnalités (merci NGENUITY) et par une prestation sonore loin d’être exceptionnelle. Il se rattrape en revanche avec son excellent microphone intégré, qui le place parmi les meilleurs élèves du marché.



À 120 euros, le Cloud III reste un casque filaire relativement onéreux et qui n’apporte finalement pas grand-chose par rapport à ses concurrents. S’il reste très bon, d’autres alternatives se révèlent plus intéressantes, au sein même de la gamme HyperX.