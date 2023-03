Le casque gamer Corsair HS55 Wireless représente l’entrée de gamme des modèles sans fil du constructeur. Il reprend certains éléments de design du HS80 RGB Wireless tout en étant plus léger et surtout moins onéreux.

En dehors de son poids de seulement 266 g, il embarque également une liaison sans fil à grande portée et pourra également être utilisé en Bluetooth. Ce nouveau modèle est proposé au prix conseillé de 120 euros et pourrait bien être une nouvelle référence.

Corsair HS55 Wireless Fiche technique

Modèle Corsair HS55 Wireless Format casque circum-aural Batterie amovible Inconnu Microphone Oui Compatibilité OS Android, iOS, Windows, PlayStation 4, PlayStation 5 Compatible Surround 7.1 Autonomie annoncée 24 heures Réponse en fréquence minimum 20 Hz Réponse en fréquence maximum 20000 Hz Impédance 32 ohms Longueur du câble 180 cm Poids 266 grammes Prix 139 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Corsair HS55 Wireless Design et ergonomie

Corsair reste constant en termes de design et propose ici un nouveau modèle qui reprend un certain nombre d’éléments déjà présent sur ses ainés. Une fois sorti de sa boite, le HS55 Wireless étonne par son poids plume, permis par utilisation de plastique relativement légers. Cependant, ces derniers ne font pas illusion et le casque peine à ne pas paraitre un peu cheap.

Pour autant, cette légèreté et l’utilisation de plastique devraient permettre à ce modèle de rester résistant aux chutes. L’arceau se montre souple et aucun bruit désagréable de craquement ne se fait entendre, et ce, même si le casque est maltraité et déformé outre mesure. Pour autant, nous avons quand même subi quelques bruits de plastique lorsque le casque est vissé sur la tête et que nous tournons celle-ci.

La partie supérieure de l’arceau est logiquement en plastique, bien qu’il intègre une structure métallique. Cette dernière est recouverte d’une mousse généreuse, abritée sous un revêtement en similicuir de couleur grise. Cet accord blanc/gris auquel la marque est fidèle est toujours aussi efficace.

L’arceau pourra être réglé avec une amplitude suffisamment importante pour pouvoir englober les boites crâniennes les plus volumineuses. On aurait néanmoins aimé que les crans soient un peu plus marqués puisqu’il n’est pas rare que le réglage se modifie lorsque le casque est manipulé.

Les oreillettes sont montées sur un pivot qui permet de garder le casque autour du cou de façon confortable. Elles offrent également un débattement correct sur l’axe transversal pour bien se plaquer autour du pavillon de l’oreille. La mousse qui compose les oreillettes nous a paru un peu trop rigide et elle n’est pas aidée par son revêtement qui rend le tout légèrement inconfortable.

En dehors du plastique blanc qui les compose, les oreillettes accueillent aussi une zone plus travaillée qui arbore le logo de la marque et donne un peu plus de cachet à l’ensemble. Le RGB est logiquement absent de ce modèle, ce qui n’est franchement pas un problème.

L’oreillette gauche accueille la connectique USB C, qui servira uniquement à recharger la batterie. On y trouve aussi une molette de réglage du volume pratique et accessible ainsi qu’un bouton permettant de couper le microphone. Étonnamment, le microphone escamotable peut également être coupé automatiquement lorsque rabattu le long de l’arceau.

La perche du microphone est suffisamment longue pour atteindre la bouche, mais sa conception n’est pas des plus convaincantes. En effet, elle se montre parfois trop rigide et ne conserve pas forcément sa forme. À noter qu’aucune bonnette n’est fournie dans la boite pour atténuer les souffles. Enfin, l’oreillette droite se pare d’un bouton dédié à la mise sous tension et un second permettant l’activation du Bluetooth.

Corsair HS55 Wireless Fonctionnalités

S’il est plutôt bien équipé en termes de boutons, le casque Corsair HS55 est également compatible avec le pilote Corsair iCue. Cette compatibilité permet dans un premier temps un accès rapide à NVIDIA Broadcast, qui permet d’isoler la voix lors de l’utilisation du microphone intégré.

On profite aussi d’un égaliseur à dix bandes associé à quelques préconfigurations adaptées à certains jeux et types d’utilisation. L’utilisateur conserve par ailleurs la possibilité de créer ses propres profils en fonction de ses préférences. La page dédiée au son pourra aussi être utilisée pour modifier les niveaux du microphone.

Pour finir, l’ultime menu fourni des informations sur l’état de la batterie (avec la possibilité d’ajouter une icône dans la barre de notification Windows). On y trouve par ailleurs quelques réglages liés à la mise en veille automatique ainsi qu’au boost audio du microphone.

Corsair HS55 Wireless Autonomie et connectivité

Corsair met particulièrement en avant la portée de la liaison sans fil du HS55 Wireless et nous confirmons les dires de la marque. Sans pousser notre usage dans les extrêmes, nous avons effectivement pu constater que la liaison sans fil maintient une diffusion stable, même à plusieurs mètres du PC et après avoir traversé plusieurs murs. En dehors de cela, nous n’avons constaté aucune coupure ni problème particulier avec la liaison 2,4 GHz.

Par ailleurs, le casque est capable de connecter à un appareil en Bluetooth, ce qui lui permet d’être utilisé avec de multiples appareils et peut donc en faire un casque multi-usage. Sur ce point, on regrette simplement qu’il soit impossible de retirer totalement le microphone pour donner au HS55 un côté plus « passe partout ».

L’autonomie annoncée est de 24 heures et nous ne ferons pas mentir Corsair sur ce point-là. Nous avons pu utiliser le casque pendant deux grosses journées quasi complètes avant que la batterie n’atteigne un niveau critique. Mieux encore : le casque dispose d’une charge rapide, qui permet de reprendre plusieurs heures d’autonomie en quelques minutes.

Corsair HS55 Wireless Performances

Une fois passée la découverte visuelle et fonctionnelle du HS55 Wireless, nous nous attaquons à ses performances sonores. Les transducteurs de 50 mm délivrent une prestation très correcte avec un son qui flatte globalement l’oreille, sans pour autant être exceptionnel.

Le casque met un accent très net sur les basses fréquences et n’est, en cela, pas réellement neutre dans sa restitution sonore. Pour autant, ce léger surplus de basses fera son effet en jeu, où les explosions et autres grondements prendront plus d’ampleur qu’avec un casque plus neutre. La spatialisation est correcte et il reste possible d’activer le son Dolby Audio pour l’améliorer logiciellement. On profite également d’une bonne stéréophonie qui participe à la bonne localisation des sons.

S’il flatte l’oreille de l’utilisateur, notamment grâce à la proéminence des basses, le HS55 n’est pas nécessairement le meilleur élève du marché pour l’écoute musicale. Le bas du spectre a tendance à un peu trop prendre le pas sur les autres fréquences qui ne sont donc pas des plus précises. En bref, c’est un casque de jeu qui ne se démarque pas particulièrement.

Il souffre par ailleurs d’un très léger souffle permanent lorsqu’il diffuse du son. Concrètement, cela n’est pas réellement handicapant à l’usage, mais ce souffle pourra se faire entendre sur des sessions de jeu à faible volume ou sur certains titres musicaux. En revanche, le HS55 Wireless procure une isolation passive très correcte.

Le microphone intégré n’excelle pas non plus et même s’il permet de discuter convenablement avec ses amis, il n’est en rien comparable aux meilleurs modèles du marché. De plus, il reste sensible aux souffles par son positionnement et l’absence de bonnette.

Corsair HS55 Wireless Prix et disponibilité

Le casque Corsair HS55 Wireless est disponible au prix conseillé de 120 euros.