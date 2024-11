HyperX Cloud Core : ce casque gamer sans fil avec son spatial est à un super prix

Pour s’immerger correctement dans ses sessions gaming, un bon casque audio est indispensable. Et il n’est pas nécessaire de se ruiner pour s’offrir un casque avec une bonne fiche technique : la preuve avec le HyperX Cloud Core, que l’on trouve en ce moment à 66,99 euros chez Cdiscount, alors qu’il est proposé à plus de 100 euros sur d’autres sites.

Le casque audio occupe une place centrale dans les setups gaming. C’est lui qui va permettre aux joueurs de plonger dans leur partie, d’être attentif à chaque détail sonore, de détecter un ennemi dans la partie, ou tout simplement de communiquer avec ses coéquipiers. Et quand il permet de profiter d’un son surround, c’est encore mieux pour l’immersion. C’est justement ce que propose le casque HyperX Cloud Core, qui n’est certes plus tout jeune, mais qui reste une bonne référence, que l’on trouve en ce moment à moins de 70 euros.

Qu’offre ce casque HyperX Cloud Core ?

Un format circum-aural confortable

La technologie DTS Headphone:X

Un micro détachable

Proposé à plus de 100 euros par d’autres e-commerçants, le casque gamer HyperX Cloud Core est actuellement affiché à 66,99 euros chez Cdiscount. Notez que les nouveaux clients auront droit à une réduction de 10 euros grâce au code promo HELLO10, qui permet donc de faire passer ce prix à 56,99 euros.

Un casque confortable avec un micro pratique

Le casque gamer HyperX Cloud Core est un modèle sans fil (2,4 GHz) doté d’un format circum-aural. Les écouteurs englobent donc toute l’oreille au lieu de simplement se poser dessus, évitant ainsi cette pression désagréable sur les oreilles et sur le crâne que l’on ressent parfois avec des casques supra-aural ou autres. Le confort est aussi assuré grâce aux oreillettes en mousse à mémoire de forme. Et grâce à l’absence de fil, l’utilisation du casque est bien plus agréable durant une partie.

Ce HyperX Cloud Core est par ailleurs équipé d’un micro, qui offre d’ailleurs une suppression de bruit pour être parfaitement audible lors d’une session avec plusieurs joueurs. Et si vous ne souhaitez pas l’utiliser, ce micro peut être facilement détaché du casque, ou bien être désactivé directement depuis une commande placée sur le casque.

Une bonne immersion promise

Ce casque HyperX Cloud Core renferme deux transducteurs de 53 mm, qui promettent, selon la marque, une bonne restitution des basses et des aigus bien nets. Ce modèle bénéficie également du son spatial DTS Headphone:X, une technologie recréant un son surround et qui permet d’améliorer la localisation de chaque son dans le jeu. L’immersion est donc facilitée ici.

Enfin, le casque étant un modèle sans fil, l’autonomie n’est pas infinie. Le fabricant promet donc une durée d’utilisation de 20 heures avant de devoir passer par la case recharge. Et pour recharger complètement le casque, justement, cela prendra 3 heures au total.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures casques PC gaming du moment.

