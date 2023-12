Test du JBL Live 670NC : le son JBL dans un tout petit format

Conçu pour les amateurs de casques compacts, le JBL Live 670NC est la version supra-auriculaire du Live 770NC et s’appuie directement sur les oreilles. Il reprend les fonctionnalités de son grand-frère, réduction de bruit active, technologie Audio Spatial et contrôleur Bluetooth 5.3 compatible LE Audio notamment. Ses performances acoustiques sont néanmoins très différentes.

Le JBL Live 670NC est le casque Bluetooth supra-aural le plus abouti de JBL. Appartenant à la série Live, il se distingue du JBL Tune 670NC par l’intégration de plus grands transducteurs (40 mm contre 32 mm) synonymes d’un son plus puissant. Il bénéficie également de matériaux de qualité supérieure et d’un confort de port accru.

JBL Live 670NC Fiche technique

Modèle JBL Live 670NC Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 65 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 219 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un casque prêté par JBL.

JBL Live 670NC Au plus près des oreilles

Avec le Live 670NC, JBL a souhaité proposer un casque vraiment léger et compact. Dans cette optique, c’est le format supra-aural qui a été retenu, avec de plus petites oreillettes que le Live 770NC, qui n’englobent pas les oreilles, mais appuient directement sur leur pavillon. La première conséquence est un poids en retrait de 40 grammes environ à 210 grammes, avec une faible inertie qui favorise l’utilisation du casque en mouvement, pratique sportive y comprise. La seconde est une meilleure isolation passive vis-à -vis des bruits extérieurs ; la dernière un confort de port en retrait avec une fatigue mécanique des oreilles après plusieurs heures d’écoute. Cependant, les mousses à mémoire de forme sont très confortables et on ne souffre pas après le moindre album écouté.

Le JBL Live 670NC bénéficie du même soin apporté au choix des matériaux et à l’assemblage que son grand frère. Le plastique domine donc, mais le casque ne craque pas à la moindre manipulation. En outre, l’arceau à âme métallique, compatible avec les grandes têtes, est recouvert d’un tissu à grandes mailles agréable au toucher.

Différence importante avec le 770NC, le JBL Live 670NC ne dispose pas de zone tactile de contrôle, mais seulement de boutons. Ils sont installés sur la coque droite et permettent d’ajuster le volume, de mettre en pause, d’activer le dispositif de réduction de bruit active ou l’assistant vocal du smartphone, tout cela avec le pouce. Le Live 670NC est également équipé d’une entrée ligne au format mini-jack 3,5 mm, pour écouter de la musique depuis un baladeur ou jouer avec un ordinateur sans retard du son sur l’image comme en Bluetooth. Enfin, le port de charge est au format USB-C.

JBL Live 670NC Des fonctionnalités pratiques

Le JBL Live 670NC est simple à utiliser et dispose d’un système de détection de port qui interrompt automatiquement la lecture lorsqu’il est ôté. Une fois les boutons identifiés par le pouce grâce à leur forme et marquage en léger relief, le casque s’utilise sereinement et facilement. En l’absence de zone tactile, aucun risque d’effectuer une mauvaise manipulation. Pour aller plus loin dans l’exploration des fonctionnalités, il faut installer l’application JBL Headphones.

JBL Headphones Télécharger gratuitement

Un Ă©galiseur Ă 10Â bandes efficace

On y trouve un égaliseur à 10 bandes et différents profils, plutôt pratique pour ajuster la tonalité du casque (si le besoin d’en fait sentir). Les 10 bandes de fréquences couvrent tout le spectre sonore, de 31 Hz (infra-grave) à 16 kHz (extrême aigu) et l’on peut concocter un son avec précision. JBL a intégré une fonction de type loudness, qui, lorsqu’elle est activée dans l’app, renforce les extrémités du spectre à bas volume ; le grave et l’aigu sont mis en avant pour améliorer l’intelligibilité du son, ce qui est pratique en environnement bruyant. À mesure qu’on augmente le volume, cette égalisation disparait progressivement pour ne pas dénaturer la musique.

JBL a également intégré une technologie de spatialisation baptisée Audio Spatial, qui modifie singulièrement la scène sonore. Le procédé n’est guère convaincant, car bien trop artificiel, avec des colorations pénibles dans le médium et l’aigu d’une part, et un chamboulement de l’étagement des plans sonores d’autre part. Malgré la présence de plusieurs profils (Musique, cinéma…), les résultats sont décevants et l’on revient vite à l’écoute en stéréo simple, bien meilleure. Dans la même veine, la technologie Personi-Fi invite l’utilisateur à tester son acuité auditive en confirmant qu’il entend ou non certains sons, afin d’ajuster la signature tonale du casque. On ne vous demandera pas votre âge, mais, au final et comme toujours avec ces procédés de calibration, c’est l’aigu qui est au final renforcé. En somme, on peut bouder Personi-Fi et plus valablement jouer avec l’égaliseur.

Bluetooth dernier cri

Le casque JBL Live 670NC est Ă©quipĂ© d’un contrĂ´leur Bluetooth 5.3 et annoncĂ© comme Ă©tant compatible avec la transmission Bluetooth LE Audio. Cela peut ĂŞtre envisagĂ© comme un atout sur la plupart des casques du marchĂ©, mais cette prise en charge est conditionnelle. Tout d’abord, elle sera effective après la mise Ă jour ultĂ©rieure du casque via son app et Ă condition d’utiliser une source compatible Bluetooth LE Audio. Ensuite, il faut rappeler que la transmission audio Bluetooth LE LC3 n’est pas moins destructive que les technologies actuelles (SBC, AAC, aptX…) et que la qualitĂ© perçue est globalement identique. L’intĂ©rĂŞt de la norme LE Audio repose sur une consommation Ă©nergĂ©tique en très lĂ©ger retrait et — surtout — sur le support de l’audio multicanal. Dans ce cas prĂ©cis, il pourrait y avoir matière Ă se rĂ©jouir d’une transmission, non plus sur 2 canaux, mais sur 6 des musiques en Dolby Atmos depuis Tidal, Apple Music ou Amazon Music. Mais tout cela reste hypothĂ©tique et implique que les fabricants de smartphones Android prĂ©voient la possibilitĂ© de transmettre un titre en Dolby 5.1/7.1 sans downmix en stĂ©rĂ©o. Bref, le support du Bluetooth LE par le JBL Live 670NC est une bonne chose, mais n’apporte strictement rien Ă l’heure actuelle.

Le JBL Live 670NC est compatible avec la connexion multipoint à deux appareils simultanément afin de basculer facilement de l’un à l’autre pour écouter de la musique ou téléphoner. Le protocole d’appairage rapide Google Fast Pair est disponible pour les utilisateurs de smartphones Android.

En pratique, la liaison radio s’est montrée solide tout au long de mon test, à l’extérieur comme chez moi où la communication est maintenue jusqu’à 10 mètres et au travers d’une cloison mince ou d’un plancher en bois. Quant à la latence, elle engendre un léger retard du son sur l’image dans les jeux vidéos, sans être fondamentalement gênante. Aucun problème de ce type avec les films ou séries, les apps de lecture synchronisant parfaitement image et son.

JBL Live 670NC Un silence relatif

Comparable à celle du 770NC, la réduction de bruit active du JBL Live 670NC peine à convaincre totalement. L’auditeur n’est ainsi jamais plongé dans une bulle de calme en environnement bruyant, comme c’est le cas avec les meilleurs casques du marché (Bose QC par exemple). Pour autant, l’atténuation des bruits graves est suffisante pour procurer un peu de confort dans un tram bondé ou à bord d’une voiture. Reste que les bruits moyens et aigus (aiguillage, porte qui claque, eau qui coule…) arrivent aux oreilles avec suffisamment de niveau pour être gênants.

Le mode Smart Ambiant, pour entendre autour de soi sans ôter le casque, permet de tenir une conversation dans des conditions convenables. Il n’atteint toutefois pas le niveau de naturel des meilleurs casques ou écouteurs du marché (Apple AirPods Pro 2 particulièrement). En outre, un léger souffle accompagne son activation.

JBL Live 670NC Un son puissant, mais peu défini

Le JBL Live 670NC utilise comme le JBL Live 770NC des transducteurs de 40 mm. Pour autant, sa signature sonore est sensiblement différente. La distance transducteurs-tympans étant réduite, les mousses en partie sur le chemin du son, le grave est plus présent et puissant, tandis que l’aigu est en net retrait. Ce son plus « sec » n’en est pas moins plaisant, car ce casque possède des qualités dynamiques évidentes. Il y a même une sorte de neutralité agréable, qui me fait préférer ce Live 670NC au 770NC.

La lecture de la courbe de réponse du casque montre de menues différences avec le 770. Dans le grave, la partie haute étant un peu plus en avant — d’où le punch de la restitution — et l’infra-grave restitué avec plus de volume. De fait, la sensation de profondeur est meilleure, autant que les qualités d’impacts. Le 670NC a donc un avantage très net vis-à -vis du 770 de ce point de vue. Le registre des sons moyens (médium) dans sa partie basse est tout aussi linéaire et c’est une qualité, puisque les instruments et voix sont restitués de façon neutre. Les principales différences s’opèrent au-delà de 2 kHz, soit dans l’aigu, avec beaucoup moins de tumulte pour le 670 qui s’avère plus doux, mais s’essouffle dans l’extrême aigu. Il lui manque donc de la brillance et du ciselé. Mais cela peut se corriger en partie avec l’égaliseur de l’application.

En pratique, le son produit est séduisant et entraînant, peu fatigant sur le long terme. Que ce casque moins onéreux sonne mieux que le modèle plus haut en gamme — à mon goût — est une bonne nouvelle. Les amateurs de musique rock, pop ou électronique devraient trouver avec le JBL Live 670NC un compagnon de choix. Don’t Stop Me Now de Queen est joué avec rage et contrôle, ça tape bas et fort, sans éclipser le jeu du piano toutefois. Même constat avec La Grange de ZZ Top, qui met en évidence les prédispositions du 670NC pour le rock. Thrift Shop de Macklemore & Ryan Lewis impressionne par les coups de boutoirs des percussions mêlées au jeu lourd de la basse. Des musiques plus douces, Fear & Love de Morcheeba par exemple, sont jouées avec une certaine retenue, sinon de la douceur.

Grave : extension généreuse, puissance et articulation avec une partie haute du registre en exergue pour donner du punch à la restitution

Médium : très belle linéarité jusqu’aux frontières de l’aigu ; les instruments sonnent juste et les voix aussi

Aigu : en retrait à cause d’un creux important, qui peut être compensé partiellement avec l’égaliseur de l’app.

Notez que l’utilisation du JBL Live 670NC via son entrée ligne entraîne une modification de la réponse en fréquence, notamment dans les basses fréquences qui perdent du volume et de l’extension. Pour conserver la balance tonale du mode Bluetooth via l’entrée ligne, il est impératif d’allumer le casque.

Comportement dynamique et scène sonore

Le régime transitoire de ce petit casque, soit sa capacité à passer rapidement d’un son à un autre, est satisfaisant. De fait, les plans sonores sont convenablement étagés. L’immersion est forte, supérieure à celle du Live 770NC et le son « plus près » des oreilles. La stéréo est large et la sensation de profondeur dans l’axe frontal est convenable. Tout cela est homogène.

JBL Live 670NC Des appels bien filtrés

Les bruits environnant l’auditeur sont bien filtrés lors des appels téléphoniques. On peut donc valablement utiliser le JBL Live 670NC pour téléphoner. Comme souvent, le processeur a un peu de retard à l’allumage et il faut patienter une bonne seconde pour que les bruits parasites soient réduits. Lorsqu’on ne parle pas, ils sont presque totalement supprimés. L’interlocuteur les entend toutefois un peu lorsqu’on parle.

JBL Live 670NC Une immense autonomie

Les résultats de mesures sont excellents, avec 51 heures d’autonomie mesurée ANC active, pour 50 annoncées par JBL. Ce résultat a été obtenu à 50 % du volume (déjà fort) avec une playlist de titres rock, pop et jazz notamment. Selon JBL, la désactivation du système de réduction de bruit active permet de gagner 10 heures de plus. Le temps de charge est de 2 heures environ et 5 minutes de charge (lorsque la batterie est vide) procurent 4 heures de lecture. Bref, vous vous endormirez avant lui.

JBL Live 670NC Prix et date de sortie

Le casque JBL Live 670NC est disponible en coloris noir, blanc, bleu ou sable au prix de 129,99 euros.