Test du JBL Live 770NC : un casque puissant et bardé de fonctionnalités

Le JBL Live 770NC s’annonce comme une version économique du (très bon) casque JBL Tour One M2. Issu de la gamme Live — tandis que le One M2 appartient à la série premium Tour — le Live 770NC n’a rien à envier sur le papier à son aîné et dispose même de davantage de fonctionnalités. Le Live 770NC se targue ainsi d’une autonomie supérieure, d’un mode Audio Spatial et d’un système de calibration acoustique. Peut-il rivaliser en termes de qualité sonore ? Réponse dans ce test.

JBL Live 770NC Fiche technique

Modèle JBL Live 770NC Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 65 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 256 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un casque prêté par JBL.

JBL Live 770NC Boutons et zone tactile

Le JBL Live 770NC est un casque circum-aural et à ce titre ses oreillettes englobent les oreilles et s’appuient sur le crâne de l’auditeur. De prime abord, l’espace réservé aux oreilles peut sembler un peu juste et il faut ajuster quelque peu le casque pour ne plus sentir les épaisses mousses à mémoire de forme chatouiller les pavillons. On se rassure vite, car même les grandes oreilles trouvent leur place. L’arceau offre aussi suffisamment de débattement pour coiffer les grosses têtes ; en somme le confort est bien au rendez-vous. Les 250 grammes du casque et sa relative compacité lui confèrent peu d’inertie et l’on peut marcher à pas soutenu, voire trottiner sans que le casque ne menace de tomber, ni ne gigote et gêne l’expérience musicale.

La qualité de fabrication est au-dessus de tout soupçon et JBL a eu le bon goût de recouvrir de tissu l’arceau, ce qui est agréable visuellement et au toucher. Les commandes du casque sont hybrides, en partie confiée à des boutons et à une zone tactile sur l’oreillette droite. D’ailleurs, hormis le port de charge USB-C, l’oreillette gauche n’accueille aucun bouton. Pour contrôler le volume, la lecture, l’activation de la réduction de bruit active ou le lancement de l’assistant vocal du smartphone ou de l’ordinateur, il faudra donc jouer du pouce droit (pour les boutons) et de l’index (pour la zone tactile).

Bon point, le casque JBL Live 770NC est équipé d’une entrée ligne au format mini-jack 3,5 mm, qui permettra le cas échéant de l’utiliser autrement qu’en Bluetooth, avec une source analogique. Un point qui pourrait séduire les joueurs puisqu’en mode ligne, il n’y a aucun retard du son sur l’image (contrairement au Bluetooth). La signature sonore change toutefois dans ce mode (nous y reviendrons).

JBL Live 770NC Un casque plutôt pratique

Les boutons sont bien positionnés et plutôt faciles à manipuler. Ceux d’appairage Bluetooth et d’ANC sont en retrait des autres, ce qui évite de désactiver la réduction de bruit active par inadvertance ou de forcer l’appairage pendant l’écoute. Les boutons de volume sont un peu plus proéminents que celui de pause/prise suivante/prise d’appel qu’ils entourent, ce qui là encore évite de se tromper. Notez que la zone tactile permet également de mettre en pause la lecture par une brève pression ou de changer de piste par pressions successives. Une pression longue invoque l’assistant vocal.

Une app qui déborde de fonctions

JBL a mis le paquet avec l’app JBL Headphones, qui regorge d’options pratiques.

Commençons par les classiques, avec la présence d’un égaliseur à 10 bandes et de profils (Bass, Jazz…) qui fait très correctement son travail. Le fait de pouvoir jouer avec les plus basses fréquences (31 Hz) comme les plus hautes (16 kHz) permet d’ajuster finement la signature sonore du casque. Conventionnelle aussi la fonction d’attribution des fonctions aux boutons et à la zone tactile. Traditionnelle encore la sélection du mode de réduction de bruit active, automatique (adaptatif) ou manuel, avec plusieurs incréments d’intensité.

Ce qui est plus surprenant, c’est la présence d’un mode Audio Spatial (avec profils Musique, Cinéma et Jeux), un mode loudness pour renforcer grave et aigu à faible volume, ainsi que le mode Personi-Fi. Des trois, c’est le loudness qui me semble le plus utile, tant il apporte un surcroît de présence à la musique lorsqu’on n’écoute pas fort. Le mode Audio Spatial ne fait que déformer et artificialiser la scène sonore.

Quant à Personi-Fi, il s’agit d’un test auditif avec correction tonale à la clé. L’utilisateur est invité à presser 36 fois sur un bouton puis à le relâcher lorsqu’il n’entend plus le son joué par le casque. Le procédé intrigue plus qu’il ne convainc et les bénéfices acoustiques sont loin d’être évidents.

Bluetooth LE Audio (bientôt) au programme

JBL annonce la compatibilité de son casque avec la nouvelle norme de transmission audio Bluetooth LE Audio. Une bonne nouvelle, même s’il faudra attendre une future mise à jour du micrologiciel pour profiter de cette compatibilité. Reste que le support du Bluetooth Low Energy Audio et de son codec LC3 ne devrait pas transfigurer les performances du casque. Ce codec réduit marginalement la consommation d’énergie, mais emploie une compression comparable aux codecs Bluetooth conventionnels SBC ou AAC et n’apporte donc rien de plus en termes de qualité sonore. Ce qui séduit davantage avec la technologie LC3, c’est qu’elle permet théoriquement une transmission multicanale du son, intéressante avec les services de musique utilisant le Dolby Atmos 5.1/7/1. Toutefois, rien ne dit que JBL envisage une telle prise en charge pour le casque JBL Live 770NC. Il ne faut donc pas s’emballer avec le Bluetooth LE Audio.

Le contrôleur Bluetooth 5.3 intégré est compatible avec la connexion multipoint et il n’est ainsi pas nécessaire de se déconnecter manuellement d’une source pour se connecter à une autre. Pratique pour regarder une série sur une tablette, tout en pouvant prendre un appel audio sur son smartphone avec le casque. L’appairage est également facilité avec les smartphones Android grâce au support du protocole Google Fast Pair, le casque se déclarant au smartphone le plus proche lorsqu’il est placé en mode découverte Bluetooth.

Tout au long de mes tests, la liaison radio s’est montrée stable, plancher et cloison mince n’entravant pas le fonctionnement du JBL Live 770NC. Côté latence, le retard du son sur l’image dans les jeux vidéo est perceptible, sans être trop gênant. Aucun problème lors du visionnage des films ou séries, la synchronisation étant assurée par l’app de lecture (Netflix, YouTube, Prime, etc.). Enfin, la transmission audio s’effectue avec les codecs SBC ou AAC.

JBL Live 770NC Un silence relatif

L’ANC du JBL Live 770NC n’est pas au niveau des meilleures du marché, par exemple du récent casque Bose QuietComfort Headphones. Le prix demandé n’est certes pas le même et une excellente ANC se paie (fort cher). Pour autant, le 770 NC n’est pas ridicule et atténue convenablement la plupart des bruits graves et moyens. Le silence n’est pas religieux, mais le gain de calme est appréciable dans bien des situations. En transports, les bruits de roulement sont réduits et ne perturbent plus excessivement l’écoute musicale. Au moment d’écrire ces lignes, la hotte de la cuisine et le brûleur de ma gazinière sont réduits au silence. Mais pas les bruits de mon clavier, néanmoins seulement perceptibles sans musique jouée. À titre de comparaison, le Bose QC Headphones les supprime totalement.

Le mode ambiant permet d’entendre autour de soi au travers des microphones du casque, qu’on écoute ou pas de la musique. Rien de transcendant de ce côté, un souffle accompagnant la captation et la voix de l’interlocuteur. Pour autant le mode ambiant permet de rester vigilant à ce qui se passe autour de soi (pratique dans la rue) ou de tenir une conversation.

JBL Live 770NC Un son puissant, mais peu défini

Le JBL Live 770NC a du caractère et beaucoup d’énergie à revendre. Dès les premiers instants, on comprend que ce casque ne joue pas la carte de la neutralité et est plutôt du genre à boxer. Il délivre un son puissant, très proche des oreilles, avec à la clé une forte immersion. Attendez-vous à être mis sous pression, dans un sens positif.

Comme souvent, JBL a doté son casque d’une belle énergie dans le bas du spectre, le grave étant particulièrement démonstratif dans sa partie haute, avec une extension tout à fait valable, même si la réponse plonge franchement sous 40 Hz. Ce petit déficit de profondeur n’est pas pénalisant, tant le casque délivre un haut-grave nerveux et puissant. Le reste de la courbe est truffé d’accidents et de pics, qui ajoutent pas mal de colorations aux fréquences moyennes et hautes, tant et si bien que les prises de son s’en trouvent uniformisées. Tout sonne un peu pareil, mais l’ensemble déborde d’énergie ; c’est entraînant et on ne s’ennuie pas un instant.

Grave : du muscle, beaucoup, façon rock, avec une rapidité agréable, mais une extension un poil juste

Médium : mer démontée, vents force 8, des colorations marquées qui uniformisent le son

Aigu : en partie masqué par le registre médium

Il ne faut pas compter sur l’égaliseur intégré à l’app pour corriger efficacement la réponse accidentée du JBL Live 770NC. Malgré la présence d’une dizaine de clés, qu’on peut déplacer librement pour modeler la courbe de réponse, le caractère du casque reste très marqué.

Une entrée ligne à deux facettes

Casque éteint, la signature tonale obtenue via l’entrée ligne déçoit : grave moins profond, médium plus en avant, aigu encore plus masqué… c’est très en dessous de la liaison Bluetooth. Rien de surprenant, car la grande majorité des fabricants de casques se servent de l’amplificateur intégré pour égaliser les aspérités dans la réponse en fréquence naturelle des transducteurs, voire pour augmenter franchement certaines plages de fréquences (extrême grave et aigu notamment). Lorsque l’ampli est éteint, il n’y a plus d’égalisation. En revanche, on retrouve la signature Bluetooth avec le câble lorsque le casque est allumé.

Comportement dynamique et scène sonore

Le comportement dynamique du casque JBL Live 770NC est juste passable. Il y a beaucoup d’énergie, mais peu de précision. Si vous aimez en prendre plein les oreilles, vous serez servi, mais ce sera au détriment de tout raffinement. Cela passe sur bien des musiques pop ou rock, mais sur du jazz ou du classique, ce casque rate souvent la marche. La scène sonore est compacte, sa largeur suffisante, mais sa profondeur dans l’axe central quasi nulle. Un vrai bouillon sans grande organisation. L’activation du mode Audio Spatial ne fait rien à l’affaire.

JBL Live 770NC Des appels bien filtrés

On peut passer des appels téléphoniques dans de bonnes conditions avec le JBL Live 770NC, qui parvient à réduire les bruits parasites autour de l’auditeur. Quand on ne parle pas, le filtrage est idéal et tous les bruits parasites sont éradiqués, au grand bonheur de l’interlocuteur. Lorsqu’on reprend la parole, ces bruits deviennent audibles pour l’interlocuteur, mais sont très convenablement atténués. Qui plus est, grâce à l’ANC, on n’a pas besoin de forcer son attention pour comprendre son interlocuteur.

JBL Live 770NC Une immense autonomie

JBL annonce jusqu’à 50 heures d’autonomie en Bluetooth avec réduction de bruit active et jusqu’à 65 heures sans ANC. Des chiffres impressionnants qui se vérifient, puisqu’à 50 % du volume, le JBL Live 770NC a tenu 53 heures avec une playlist mêlant titres pop, jazz et rock. Comptez presque 3 heures pour recharger totalement le casque et seulement 5 minutes pour récupérer 4 heures d’autonomie (lorsque la batterie est à plat). Ces performances sont tout bonnement excellentes.

JBL Live 770NC Prix et date de sortie

Le casque JBL Live 770NC est proposé en coloris noir, blanc, bleu et sable au prix de 159,99 euros. Moyennant un effort financier supplémentaire, on peut s’intéresser au JBL Tour One M2 désormais proposé à 199 euros et plus performant acoustiquement.