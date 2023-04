Test du Razer BlackShark V2 Pro 2023 : le casque esport selon Razer

Portant le même nom que son prédécesseur, le casque Razer BlackShark V2 Pro millésime 2023 s’améliore sur bon nombre de points, mais conserve sa recette gagnante. Découverte.

Le casque gamer Razer BlackShark V2 Pro est un modèle destiné aux joueurs exigeants, en particulier sur la scène esport. Ce modèle sans-fil mise avant tout sur son confort, sa légèreté et surtout son expérience sonore, aussi bien en diffusion qu’en captation.

Il propose ainsi des profils audio intégrés et dédiés aux FPS, un nouveau microphone plus performant et passe enfin à l’USB-C tout en profitant d’une meilleure autonomie et d’une charge rapide. Cette version 2023 intègre également une liaison Bluetooth et conserve finalement le design du modèle 2020.

Enfin, la douloureuse est aussi revue à la hausse avec un prix conseillé qui flirt avec la barre des 230 euros.

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Design et ergonomie

Difficile de faire la différence entre ce « nouveau » BlackShark V2 Pro et celui de 2020. L’arceau généreusement garni et recouvert de similicuir est toujours présent. On apprécie sur celui-ci la mousse généreuse et le revêtement très doux utilisé par la marque qui couvre toute la surface de l’arceau. En cela, le BlackShark V2 Pro se rapproche des excellents modèles de HyperX.

Les fines branches qui maintiennent les oreillettes sont toujours présentes, et donnent toujours aussi peu confiance quant à leur solidité. Razer assure néanmoins avoir renforcé toute cette articulation, qui pouvait facilement montrer des signes de faiblesse sur le modèle précédent. Les tiges coulissent encore de façon très fluide dans des tubes en plastique et permettent ainsi d’ajuster la taille de l’arceau.

Ce système est au demeurant très bien pensé, mais manque à notre sens de résistance et a par conséquent tendance à changer de position dès que le casque est manipulé. Il n’est donc pas rare de devoir réajuster le BlackShark V2 Pro à chaque utilisation. Notez cependant que l’amplitude maximale du casque le rend « compatible » avec les grosses têtes.

Le casque vissé sur la tête, on apprécie immédiatement sa légèreté et son confort. La marque a par ailleurs travaillé sur la force de serrage de l’arceau qui, associé à la mousse généreuse des pavillons, permet une utilisation prolongée et sans gêne particulière. Sur ce point, le BlackShark V2 Pro fait penser une nouvelle fois aux modèles de HyperX tel que le Cloud Alpha.

Jusqu’ici, difficile de trouver une différence visuelle entre le modèle 2023 et celui qu’il remplace, sorti il y a maintenant trois ans. C’est au niveau des oreillettes que tout se joue, avec notamment l’apparition d’un bouton sur celle de droite. Ce dernier permet de basculer entre les différents profils d’égaliseur intégré au casque (et donc ne nécessitant pas Synapse).

À gauche, quelques différences notables également puisque le port jack a disparu. Toujours sur le plan de la connectique, le port micro-USB a finalement été remplacé par un classique port USB C, qui servira uniquement à la charge. Le BlackShark V2 Pro ne dispose ainsi plus d’aucune liaison filaire et devra obligatoirement être utilisé avec l’une ou l’autre de ses connexions sans-fils.

Le bouton d’alimentation, situé légèrement en arrière de l’oreillette droite, permettra par ailleurs de basculer ventre les deux modes de communication et il s’accompagne d’un second bouton utilisé pour couper le microphone. On regrette d’ailleurs qu’aucune confirmation sonore ou visuelle n’indique que ce dernier a été coupé ou ouvert.

Intimement lié à la gamme BlackShark, l’imposant potentiomètre dédié au réglage du volume est toujours présent sur la coque de l’oreillette gauche. Il se montre toujours aussi commode, même si son positionnement peut parfois dérouter les utilisateurs habitués aux molettes situées sur les tranches.

Autre nouveauté importante du modèle 2023 : le microphone. Celui-ci est toujours amovible et monté sur une perche à mémoire de forme très pratique et surtout très bien construite. À la différence de certains concurrents, cette dernière reste parfaitement en place et accueille à son extrémité une capsule très imposante. Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur le microphone dans la suite de ce test.

En résumé, le casque Razer BlackShark V2 Pro de 2023 ne révolutionne pas le genre. Le design et l’ergonomie générale sont conservés, bien que légèrement ajustés, de façon positive. On profite d’un casque bien construit, peut-être un peu trop « plastique », mais finalement très confortable.

Fonctionnalités

Malgré ses égaliseurs embarqués, le BlackShark V2 Pro est compatible avec la suite Synapse, qui lui confère de nombreux réglages. Le casque dispose ainsi de quatre égaliseurs standard (dont un personnalisé) et de cinq autres dédiés aux FPS et créés par des joueurs professionnels. Si Synapse facilite la navigation dans ces égaliseurs, eux aussi modifiables, le bouton présent sur le casque le permet également.

La compatibilité avec le son spatial THX est aussi de la partie avec là encore des égaliseurs personnalisables. Ceux créés pour l’esport ne sont néanmoins disponibles qu’en mode stéréo. Enfin, Synapse propose aussi une activation automatique des égaliseurs en fonction des jeux. Cependant, celle-ci semble limitée aux modes standards, alors que les modes esport sont pourtant mis particulièrement en avant par la marque. Différentes améliorations du son sont accessibles grâce à un menu dédié, avec notamment la possibilité d’activer la normalisation du son, l’augmentation des basses ou encore l’amélioration de la clarté des voix.

Le microphone dispose lui aussi de ses propres réglages et tout particulièrement d’un égaliseur dédié et personnalisable, chose suffisamment rare pour être notée. Des réglages comparables à ceux de la sortie audio sont activables pour le microphone comme la normalisation du volume, la clarté de la voix ainsi qu’une réduction de bruit ambiant.

Autonomie et connectivité

Cette année, le BlackShark V2 Pro abandonne donc sa connectique jack, au profit du Bluetooth. Ce choix pourra en décevoir certains, mais à l’heure actuelle, une compatibilité Bluetooth le rend compatible avec l’immense majorité des appareils nomades. Pour le jeu, la liaison 2,4 GHz Hyperspeed sera à privilégier.

Cette connexion sans-fil est assurée par un dongle USB assorti au casque. Chose relativement étonnante : Razer fourni dans la boite une rallonge, pour rapprocher l’émetteur de l’utilisateur, comme on retrouve parfois avec les souris sans-fil. Quoi qu’il en soit, cette connexion Hyperspeed s’est montrée diablement efficace durant ces quelques jours de test. Ainsi, aucune coupure ni problème de stabilité n’ont été constatés. La portée du signal est également très bonne et permet d’utiliser le casque dans une autre pièce, à plusieurs mètres de l’ordinateur.

Razer a par ailleurs amélioré l’autonomie de son casque et, si l’on n’atteint pas les valeurs exceptionnelles du Cloud Alpha Wireless, celle-ci se montre très confortable. Après une semaine d’utilisation quotidienne, le BlackShark V2 Pro n’aura perdu que 20 % de sa charge et il n’aura ainsi pas été nécessaire de le charger. D’autant qu’il dispose d’une charge rapide permettant de récupérer 6 heures d’autonomie avec 15 minutes de charge.

Performances

Parmi les éléments restés inchangés par rapport au BlackShark V2 Pro de 2020, on demande les transducteurs de 50 mm Razer Triforce. Ces derniers se montrent toujours aussi convaincants, sans pour autant être exceptionnels. Ils proposent un rendu global plutôt juste, avec une mise en avant classique des basses fréquences et des aigus légèrement en retrait. Le reste du spectre se veut équilibré et permet au casque une restitution efficace des voix.

En jeu, cette signature sonore se traduit par des explosions bien mises en avant et une immersion convaincante. Le casque est aidé par sa bonne stéréophonie et une scène sonore suffisamment large pour offrir de la « place » aux ambiances des jeux. De plus, il profite d’une isolation passive très correcte. Les égaliseurs « esport » ont aussi suffisamment d’intérêt pour être recommandés. Nous avons tout particulièrement pu tester celui dédié à Call Of Duty qui modifie la seconde partie du spectre pour amplifier les bruits de pas, et donc améliorer la localisation des sons.

Enfin, avec un égaliseur plat, le casque se montre adapté pour de la consommation de musique, grâce à sa signature sonore qui ne souffre d’aucun défaut majeur. Il faudra cependant s’accommoder des basses légèrement mises en avant et adapter un peu l’égaliseur pour redonner de la présence à la partie haute du spectre.

L’imposant microphone fourni dans la boite se montre lui aussi très convaincant. Sans révolutionner les choses, la captation de la voix est très claire et même si la compression se fait entendre, il fait partie des meilleurs du marché, du moins pour un casque sans-fil. Durant nos tests, nous avons tout particulièrement apprécié sa réduction de bruit passive (sans aucun réglage activé), qui fait que le microphone ne s’active quasiment jamais inutilement sur Discord ou Xbox.

Prix et disponibilité

Le prix du casque Razer BlackShark V2 Pro 2023 est fixé à 230 euros.