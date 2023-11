Test du Bose QuietComfort Headphones : une recette qui fonctionne à merveille

Lancé conjointement avec les écouteurs et le casque QuietComfort Ultra, le casque QuietComfort Headphones s’en distingue principalement par l’absence du mode spatial des deux premiers. Qu’à cela ne tienne, il bénéficie de l’essentiel, en l’occurrence d’un système de réduction de bruit propre à transformer les moteurs diesel en électriques et d’un son aussi percutant que polyvalent. Voici ce qu’il faut savoir.

Modèle Bose QuietComfort Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 24 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 240 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Bose.

Bose QuietComfort Pratique et confortable

Le Bose QC Headphones devrait sĂ©duire celles et ceux qui recherchent un casque discret, aux lignes simples et sans aucune fioriture. Hormis deux petites pièces de plastique noir brillant au contact de l’arceau, la robe du casque est intĂ©gralement mate et charbon. Le Bose QC est presque intĂ©gralement fait de plastique, Ă l’exception de l’âme de l’arceau en mĂ©tal. La qualitĂ© perçue est nĂ©anmoins excellente, tant visuellement qu’au toucher. On a beau tordre le casque dans tous les sens, jamais il n’émet de craquement et lorsqu’on le cogne par inadvertance, les bruits de chocs sont correctement amortis.

Les coussins de ce casque circum-aural englobent bien les oreilles (mĂŞme grandes) et exercent une douce pression sur le crâne. La mousse Ă mĂ©moire de forme est très tendre et le contact du cuir synthĂ©tique agrĂ©able. L’arceau est tout aussi confortable et peut ĂŞtre ajustĂ© pour les grandes tĂŞtes. Bref, le confort est excellent et je n’ai eu aucune difficultĂ© Ă porter le Bose QC des heures d’affilĂ©e.

De plus, son poids plume (240 g) lui confère une inertie très raisonnable lorsqu’on bouge rapidement la tête ; par conséquent ce casque est agréable à porter en se promenant. Attention cependant aux conditions météo, car aucune certification IP n’est mise en avant par Bose. Quelques gouttes de pluie ne devraient a priori pas lui faire de mal.

Le Bose QC Headphones ne dispose pas de contrôles tactiles, mais de boutons de contrôle disposés sur ses coques. Celle de gauche abrite le bouton « Modes » qui permet d’activer l’ANC, tandis que celle de droite reçoit ceux de contrôle de la lecture et du volume, ainsi qu’un bouton raccourci pour connaître l’état de la batterie ou lancer une playlist Spotify (si l’on est abonné à ce service). Ces boutons sont positionnés pour être actionnés avec les pouces, tandis que l’interrupteur de mise sous tension et d’appairage Bluetooth est placé lui sur le flanc de la coque droite et s’actionne de l’index.

Le port de charge est au format USB-C et l’entrée analogique au format mini-jack 2,5 mm. Bose fournit un câble USB-A vers C, un câble ligne (2,5 mm vers 3,5 mm) et un étui de rangement compact semi-rigide, dans lequel le casque est plié.

Bose QuietComfort Une expérience utilisateur premium

Comme les autres casques de la gamme Bose, le QuietComfort Headphones est facile à utiliser. Les différents boutons sont habilement placés et tous différents, ce qui permet de les identifier facilement. En l’absence de zone tactile, peu de risque en outre d’effectuer une fausse manipulation. Aucun doute, ce casque est agréable à manœuvrer. Le seul reproche qu’on puisse lui adresser concerne l’absence de détecteur de port : la lecture ne s’interrompt ainsi pas automatiquement lorsqu’on l’enlève de la tête.

Bose Music : une app compagnon bien agencée

C’est l’application Bose Music qui donne accès aux fonctions de personnalisation du casque. L’utilisateur est pris par la main et chaque fonction est associée à une animation graphique pour bien l’appréhender. On y apprend à invoquer l’assistant vocal avec le bouton adéquat, à gérer les appels téléphoniques ou à créer et utiliser des modes d’écoute, qui seront activés ensuite avec le bouton de la coque gauche.

Cette fonction est intéressante pour qui souhaite des réglages spécifiques de réduction de bruit active (intensité) ou de transparence en fonction des endroits où il a l’habitude de se trouver. Chez soi, on peut créer un mode où l’ANC fonctionne légèrement (et préserve la batterie) ou bien un certain niveau de transparence (pour entendre un peu autour de soi).

Bose Music dispose d’un égaliseur pour modifier la signature tonale du casque, avec trois bandes (grave/médium/aigu) et quatre profils (augmentation des graves, réduction des graves, augmentation des aigus, réduction des aigus). Malgré le peu de bandes d’égalisation, les ajustements sont efficaces.

Quelques microcoupures en Bluetooth multipoint

Le contrôleur Bluetooth est compatible multipoint, ce qui permet d’utiliser deux sources sans besoin de se déconnecter de l’une pour l’autre. L’app Bose Music permet d’ailleurs de gérer la liste des appareils autorisés et ceux qui ont la priorité de connexion au casque. La transmission est stable et atteint 10 mètres au travers d’une cloison mince ou d’un plancher. Toutefois, j’ai rencontré quelques microcoupures çà et là , disons une toutes les deux heures en connexion multipoint (iPhone et MacBook). La latence est modérée et le retard du son sur l’image peu gênant lorsqu’on joue. Aucun problème de synchronisation en revanche en lecture vidéo (YouTube, Netflix…).

Comme souvent chez Bose, le choix des codecs audio est limité au SBC et à l’AAC. Il n’y a pas matière à se plaindre tant les différences avec des technologies de compression plus récentes (LDAC, aptX HD) sont négligeables et ne constituent pas un atout décisif pour la qualité audio.

Bose QuietComfort Sur le podium des meilleures ANC

Fidèle à sa tradition, Bose a soigné le système de réduction de bruit active intégré au QuietComfort ; ce casque a indiscutablement sa place dans le top 3 des meilleures ANC. Les sons graves environnant l’auditeur sont tout bonnement éradiqués et les bruits clairs considérablement atténués. Les résultats sont comparables à ceux des excellents écouteurs Bose QuietComfort Ultra, le souffle de fond en moins. Dans la salle d’accueil d’un conservatoire bondé d’élèves en répétition, il est possible de s’isoler grâce à l’excellente ANC du casque. Évidemment, certains sons parviennent toujours aux oreilles, mais ils ne sont plus gênants et la musique écoutée les couvre sans aucun mal. Même constat dans la rue, au bord d’un boulevard. Bref, il semble difficile de faire bien mieux à l’heure actuelle que cette ANC made in Bose.

Ă€ l’inverse, le mode attentif permet au contraire de mixer les bruits environnants avec la musique, en tout cas d’entendre ce qui se passe autour de soi et de tenir une conversation confortablement.

Bose QuietComfort Un son plein de punch et facile Ă Ă©couter

Le Bose QuietComfort Headphones possède une signature très plaisante, un son gĂ©nĂ©reux et clair, très dynamique, qui fait la part belle aux extrĂ©mitĂ©s du spectre audio. Grave et aigu sont donc en avant, mais cette balance devrait beaucoup plaire, tant elle est joyeuse et facile Ă Ă©couter. ÉnormĂ©ment d’informations parviennent aux oreilles — bien organisĂ©es qui plus est — avec une aĂ©ration satisfaisante et donc peu de tassements dynamiques. Le grave impressionne par son extension et sa densitĂ©, mais, qu’on se rassure, il n’est pas caricatural, ni invasif. Évidemment, si l’on Ă©coute certains titres surchargĂ©s en basses frĂ©quences (rap, hip-hop…), ça cogne fort, mais c’est alors vraiment l’intention de l’artiste et non le casque qui en rajoute inutilement. Le registre des frĂ©quences mĂ©diums est Ă©quilibrĂ© et il n’y a guère qu’en fin de bande que le Bose QuietComfort devient turbulent, avec des pics de prĂ©sence qui peuvent attirer un peu trop l’attention selon les morceaux. Si cette brillance vous semble superflue, l’égaliseur permet de la corriger facilement. Reste qu’elle apporte une brillance plaisante.

Un rapide coup d’œil à la courbe de réponse du casque Bose QuietComfort confirme la profondeur du grave, avec une réponse solide jusqu’à 20 Hz — aux limites de l’audible donc. La plage de 100 Hz à 1 kHz, qui comprend les fréquences fondamentales d’à peu près tous les instruments et des voix humaines, est d’une grande stabilité et gage de jolis timbres. Dans le haut-médium, Bose a évité l’écueil d’un excès de volume à 2 kHz (acidité) et le casque s’exprime franchement au-delà et sans préjudice pour le confort auditif. Le « plateau » de 7 à 15 kHz apporte la brillance évoquée plus haut.

Comportement dynamique et scène sonore

Au-delà de sa signature tonale bien étudiée, le Bose QuietComfort possède un comportement dynamique assez exemplaire. Son régime transitoire — sa capacité à passer d’un son à un autre rapidement — est très bon ; rien ne traîne et tout respire. Même des titres hyper exigeants mécaniquement passent crème. Prenez Haunted de Beyoncé et ses nappes de graves épaisses et profondes, un titre redoutable autant pour les transducteurs que pour l’ampli d’un casque ; il sort du Bose QuietComfort avec une facilité déconcertante. Ça tape bas et fort, sans distorsion audible, tout en préservant l’aspect aérien de la voix de l’artiste et des différents chœurs.

Ă€ 80 % du volume, l’équilibre est impeccable et pas une seconde on n’est agressĂ© par la batterie Ă©lectronique, mais bien plongĂ© au cĹ“ur du mixage. MĂŞme constat avec Starlight des Supermen Lovers (Spatial Mix, 20 th Anniversary), qui masse les tympans comme on en a envie. Dans un tout autre style, I Love You Porgy (remastered) de Nina Simone, est tout aussi jouissif. MalgrĂ© le mixage en quasi mono qui place pratiquement tout au centre, la voix de l’artiste n’est pas Ă©clipsĂ©e et pleine de micro-variations. Le piano est mat Ă souhait et le jeu des balais sur la caisse claire se suit de bout en bout. Everybody Wants To Rule The World de Tears for Fears, Ă©reintant quand batterie et basse sont en retrait est avec le Bose QC, solide et aĂ©rien Ă la fois. Un rĂ©gal Ă Ă©couter.

Grave : extension parfaite, puissant et rapide, toujours à sa place

Médium : doux et plein d’informations,

Aigu : légèrement en avant, mais bien dosé

Dynamique : élevée avec un respect égal des petits et grands écarts de volume

Spatialisation : large scène stéréo, profondeur dans l’axe central satisfaisante, étagement des plans sonores valable

Une entrée ligne pas indispensable

Lorsque le casque est utilisĂ© en mode passif — Ă©teint et avec son câble mini-jack — la balance tonale est moins flatteuse, l’extension faiblarde dans le grave et l’aigu trop timide. Peu importe la source, simple baladeur ou DAC Audioquest DragonFly, c’est nettement moins bon qu’en Bluetooth oĂą une Ă©galisation est automatiquement appliquĂ©e. Il est possible de retrouver cette balance tonale en utilisant le câble fourni, en allumant le casque, mais alors le niveau sonore est trop faible pour ĂŞtre exploitable. Ce problème est potentiellement dĂ» Ă un mauvais rĂ©glage, auquel cas Bose pourrait le solutionner par mise Ă jour, mais aussi en raison d’une impĂ©dance trop Ă©levĂ©e lorsque l’ampli est actif et alors le problème pourrait ĂŞtre dĂ©finitif.

Bose QuietComfort Des appels de bonne qualité

Si le casque Bose QuietComfort n’a pas son pareil pour éliminer les bruits parasites environnants pendant l’écoute musicale, il n’est pas aussi doué lorsqu’il s’agit de les supprimer pendant les appels téléphoniques. Une réduction des sons parasites est bien présente, mais elle fonctionne efficacement seulement lorsque l’utilisateur ne parle pas. Un bon point, car votre interlocuteur, lorsqu’il parle, n’est pas perturbé par les bruits qui vous environnent.

Pour autant, dès l’instant oĂą vous recommencez Ă parler, le casque ne parvient plus Ă faire le tri entre votre voix et les bruits autour et les transmet Ă l’interlocuteur sans guère d’attĂ©nuation. Ce n’est pas si gĂŞnant dès lors que la voix de l’utilisateur est bien captĂ©e et transmise avec puissance et clartĂ©. Ă€ l’inverse, on entend très bien son interlocuteur, l’excellente ANC aidant, mĂŞme si on peut regretter un lĂ©ger manque d’aigu qui amĂ©liorerait encore l’intelligibilitĂ©.

Bose QuietComfort Une très grande autonomie

Bose annonce jusqu’à 24 heures d’autonomie, réduction de bruit activée. Le compte y est largement, puisque j’ai mesuré 26 heures d’autonomie à 50 % du volume de mon iPhone, avec une playlist mêlant titres de jazz, rock et pop. Il faut un peu plus de 2h pour refaire le plein de la batterie et un quart d’heure de charge, lorsque le casque est totalement à plat, lui rend jusqu’à 3 heures d’autonomie. Compte tenu des excellentes performances de l’ANC et de la restitution musclée des plus basses fréquences, ces 26 heures d’autonomies sont à saluer. De quoi affronter n’importe quel voyage ou passer un week-end loin de toute prise secteur.

Bose QuietComfort Prix et date de sortie

Le casque Bose QuietComfort Headphones est disponible en coloris noir, blanc ou vert et proposé à 349 euros. Un prix en rapport avec ses qualités.



Ses principaux concurrents sont le Sony WH-1000XM5 (moins onéreux) et l’excellent Philips Fidelio L4, plus raffiné acoustiquement, mais un cran en dessous en termes de réduction de bruit active.