Test des Bose QuietComfort Ultra Earbuds : une réduction de bruit époustouflante

Bose est l’un des premiers fabricants à avoir pris au sérieux le problème des bruits environnants lors de l’écoute musicale nomade. Sans calme autour de soi, impossible en effet d’entendre tous les sons d’un morceau de musique, car les plus doux sont irrémédiablement masqués par les bruits du quotidien. De l’eau qui coule dans un évier, une hotte de cuisine, une poêle qui crépite, le roulement d’un métro, le brouhaha d’un centre commercial, la liste des exemples est quasi illimitée. D’où l’importance d’un système de réduction de bruit active dans les écouteurs et casques, capable d’atténuer — sinon d’éliminer — ces bruits parasites. Bien des constructeurs ont ajouté une réduction de bruit active (ANC, pour Active Noise Cancelling) à leur arsenal marketing, mais très peu se sont véritablement donné les moyens de proposer un système réellement efficace. Bose, tout comme Sony et Apple après lui, a pris le taureau par les cornes et propose avec ces Bose QuietComfort Ultra Earbuds une redoutable atténuation des bruits parasites. Et ce n’est pas leur seul atout.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds Fiche technique

Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 22 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 12 g

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Bose

Bose QuietComfort Ultra Earbuds Des écouteurs ultra-confortables

Les Bose QuietComfort Ultra Earbuds ressemblent peu ou proue aux Bose QuietComfort Earbuds II ; leurs gabarit et poids sont d’ailleurs identiques. Il s’agit également écouteurs intra-auriculaires, qui ne pénètrent pas dans le canal auditif, mais se positionnent à son entrée pour l’obstruer. Bose a veillé à les rendre aussi confortables que possible et y a installé des ailettes en silicone. Celles-ci servent à arrimer solidement les écouteurs dans le pavillon de l’oreille le plus confortablement possible. Deux paires, de tailles différentes, sont d’ailleurs fournies aux côtés d’embouts en silicone alternatifs, pour optimiser le confort de port. Le système fonctionne très bien et l’on peut porter les Bose QC Ultra Earbuds des heures, sans fatigue. Par ailleurs, pratiquer une activité sportive avec ces écouteurs ne pose aucun problème, même s’il pleut ou que l’on transpire, car ils sont résistants aux projections d’eau (IPX4).

Chaque écouteur dispose d’une zone tactile allongée pour ajuster le volume d’écoute, gérer la lecture musicale et les appels téléphoniques, invoquer l’assistant vocal d’un smartphone ou accéder aux fonctions avancées (notamment des modes d’écoute personnalisés). La qualité des matériaux et de l’assemblage paraît très bonne.

Le boîtier de rangement surprend par ses dimensions et ses aspects pratiques. Pas dans le bon sens, car il est grand et peu facile à manipuler. Les écouteurs sont arrimés par un puissant système d’aimantation et il n’est pas si simple de les extraire.

Il faut en tout cas s’y prendre à deux mains en tenant fermement le boîtier. Autre remarque, le capot est fixé au châssis par une seule charnière et présente un peu de jeu. Il ne semble pour autant pas fragile. Dernier point, la charge Qi par induction n’est pas supportée et seul le port USB-C permet de recharger le boîtier.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds Une application aux réglages complets

Les zones tactiles sont faciles à manœuvrer : un glissement vers le bas ou le haut sur ou l’autre des écouteurs ajuste le volume à la baisse ou la hausse, tandis qu’une pression place la lecture en pause ou la relance. Notez que les Bose QC Ultra sont dotés d’un détecteur de port et que la musique s’interrompt automatiquement lorsqu’on ôte un écouteur ou les deux. Une double pression permet de passer à la piste suivante, une triple à la précédente.

La pression longue permet d’invoquer l’assistant vocal ou de passer du mode de réduction de bruit au mode transparence.

Des modes adaptés à chaque instant musical

La pression prolongée sur la zone tactile de l’ou ou l’autre des écouteurs permet de basculer d’un mode d’écoute à un autre. Par défaut, les Bose QC QuietComfort sont paramétrés pour passer du mode réduction de bruit active (Silence) au mode transparence (Attentif) ou au mode Immersive Audio (Immersion).

Il est cependant possible de créer de nouveaux modes d’écoute, pour ajuster finement l’intensité de l’ANC et la combiner éventuellement avec le mode immersif, par exemple.

L’Immersive Audio, pas indispensable

La grande nouveauté des Bose QuietComfort Ultra Earbuds, c’est le mode Immersive Audio, censé offrir une scène sonore plus vaste et enveloppante avec de l’audio spatial. Comme souvent, le procédé n’apporte pas grand-chose et, bien que la spatialisation soit différente de la simple stéréo, le son perd tout son naturel et dérange l’oreille : on a l’impression d’écouter la musique dans un couloir ou dans une pièce avec un plafond cathédrale. En pratique, certaines fréquences moyennes sont amplifiées et déphasées pour donner une sensation d’espace supérieur et ce traitement est appliqué invariablement à toutes les musiques. De fait, c’est trop arbitraire pour donner de bons résultats.

Il ne faut pas jeter la pierre à Bose, le protocole Bluetooth utilisé actuellement pour l’écoute musicale ne permet pas de transmettre des titres en audio multicanal aux écouteurs, mais seulement en stéréo. L’exploitation à terme de la technologie Bluetooth LE Audio, compatible multicanal, pourrait un jour changer la donne et permettre un positionnement précis et immersif des différents sons d’une musique. Apple semble y parvenir, mais contrôle software et hardware de A à Z ; pour Android il faudra être patient. Notez que le mode Immersive Audio peut s’accompagner d’un suivi des mouvements de tête de l’auditeur. La scène entière se déplace alors à l’opposé du mouvement de tête. Là encore, le procédé intrigue et peut amuser, mais passé l’effet de surprise, on revient vite à l’écoute en stéréo, bien plus qualitative.

Ajustement de la signature sonore des écouteurs

L’app Bose Music dispose d’un égaliseur à 3 bandes de fréquences (grave/médium/aigu), avec une plage d’amplitude de plus ou moins 10 décibels. C’est confortable pour modeler avec précision la signature sonore des QC Ultra Earbuds. Quatre profils sont en outre disponibles (réduction ou augmentation des graves, réduction ou augmentation des aigus) pour changer facilement de balance tonale.

Pas de Bluetooth multipoint

Le contrôleur Bluetooth embarqué est un modèle de dernière génération (norme 5.3). Malheureusement, Bose n’en exploite pas toutes les possibilités et la fonction multipoint n’est pas gérée. Il n’est donc pas possible de connecter simultanément les QuietComfort Ultra Earbuds à deux sources simultanément. Lorsque les écouteurs sont connectés à un ordinateur, il est impossible d’accéder aux paramètres dans l’app du smartphone. Il faut alors déconnecter les écouteurs de l’ordinateur et les reconnecter au smartphone.

Tout au long de ce test, je n’ai rencontré aucun problème de stabilité de la liaison Bluetooth, même dans un centre commercial bondé. Chez moi, la connexion tient bon au travers d’une cloison mince ou d’un plancher en bois. En revanche, j’ai été confronté assez souvent au mauvais allumage d’un des deux écouteurs — l’un ou l’autre aléatoirement — m’obligeant à le ranger puis le sortir à nouveau. La latence est perceptible dans les jeux vidéo, le son étant légèrement en retard par rapport à l’image. Aucun souci de ce type avec les vidéos, la synchronisation est toujours parfaite. Enfin, les codecs SBC, AAC et aptX Adaptive sont supportés.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds Une réduction de bruit idéale

Les écouteurs Bose QuietComfort Ultra Earbuds réalisent un (presque) sans faute en terme de réduction de bruit active. Leurs performances sont exceptionnelles, tout comme l’était celle des QuietComfort Earbuds II. Le nerf de la guerre en matière de réduction de bruit active, ce sont les bruits de fréquences moyennes, autrement dit les sons clairs, particulièrement complexes à réduire. Le principe est le même qu’avec les sons graves, mais notre oreille n’accepte aucune approximation pour les sons médiums. Pour rappel, pour réduire un bruit parasite, il faut que les écouteurs diffusent ce même bruit à en inversion de phase (à l’envers). Si les microphones mesurent mal ou les transducteurs manquent de précision, le risque est de réduire certains sons de la musique. Dans les basses fréquences, cela ne s’entend quasiment pas, dans le registre médium, infiniment plus, car notre oreille y est hypersensible. Aussi, bien des fabricants renoncent à traiter les bruits clairs ; pas Bose, ni Apple (AirPods Pro 2) ou Sony (WF-1000XM5), dont les écouteurs sont les meilleurs du marché de ce point de vue, grâce à des processeurs embarqués très performants.

Une bulle de sérénité

Lorsque la réduction de bruit s’active, quelques secondes après avoir enfilé les écouteurs, l’atténuation des bruits est remarquable. En voiture, plus un son de roulement, ni de moteur ; même fenêtres ouvertes, le vent ne vient pas entacher le calme dans lequel on est plongé. Ce n’est pas le silence absolu, mais clairement l’ambiance la plus calme qu’il m’ait été donnée d’entendre avec des écouteurs à réduction de bruit. Au centre commercial où je me rendais, le niveau de bruit est assourdissant, les bruits de pas disputant aux caddies métalliques la palme des sons les plus pénibles. Autre configuration, la salle d’attente d’un conservatoire de musique où des élèves s’exercent au piano, aux cuivres et au chant lyrique : pas grand-chose n’arrive à mes oreilles et lorsque je lance un titre musical, je n’entends que ma musique. Avec les Bose QuietComfort Ultra Earbuds, il devient possible d’écouter de la musique confortablement, même à faible volume et toutes circonstances. Bravo donc, même s’il faut composer avec un léger souffle, audible lorsqu’aucune musique n’est jouée.

Les écouteurs Bose QuietComfort Ultra Earbuds proposent également un mode transparence, appelé ActiveSense. Aucun réglage d’intensité n’est proposé, mais on entend très bien ce qui se passe autour de soi et tenir une conversation est très facile. Lorsque des bruits trop intenses arrivent à proximité de l’auditeur, les écouteurs en réduisent automatiquement le volume. Seul petit reproche, là encore un bruit de fond (souffle) est perceptible.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds Un sacré punch

Les Bose QuietComfort Ultra Earbuds sont équipés d’un système d’autocalibration acoustique appelé CustomTune, qui permet d’adapter leur son aux spécificités des oreilles de l’auditeur. Chaque fois qu’ils sont sortis de leur boîtier et insérés dans les oreilles, ils émettent un son vers le conduit auditif, dont la résonance est mesurée par les microphones. Selon Bose, la balance tonale est automatiquement ajustée, afin de coller à l’esthétique sonore souhaitée par le fabricant.

Signature sonore et courbe de mesure

Ce qui est bien avec les produits Bose, c’est qu’on sait grosso modo à quoi s’attendre s’agissant de la signature sonore. Le son Bose, c’est un grave puissant et tendu — la marque est réputée pour ses caissons en home cinéma — combiné à un haut-médium renforcé et une pointe d’aigu. Un peu de sel et de sucre si je puis dire, pour donner une impression de clarté et de dynamisme permanents. Les Bose QuietComfort Ultra Earbuds n’échappent pas à la règle. Il y a beaucoup d’énergie dans leur restitution, du punch et de l’articulation. Le grave est généreux, mais sans excès d’aucune sorte. D’ailleurs, cette partie du spectre réagit très bien à l’égaliseur de l’app Bose Music et on a vite fait de l’ajuster à ses goûts. Le registre médium dans sa partie basse est très linéaire et restitue ainsi les voix avec une belle incarnation, particulièrement les masculines. La partie haute du registre est en revanche colorée et tranchante, avec un peu de dureté sur certains titres — Paper Planes de M.I.A par exemple — et forcément un peu de fatigue après une session d’écoute prolongée. Il faut faire avec, les transducteurs sont en cause et l’égaliseur ne peut y remédier totalement.

Tout cela est notable sur la courbe de réponse des écouteurs. De prime abord, on peut s’inquiéter tant les écarts de volume sont importants, mais la recette est bonne, la sauce prend et l’oreille s’y acclimate rapidement. La dynamique très homogène du grave à l’aigu y contribue certainement. On peut pousser le volume sans perte d’équilibre tonal, la balance grave/médium/aigu restant la même qu’on écoute au murmure ou à pleine puissance.

Comparés aux Bose QC Earbuds II, les Bose QC Ultra Earbuds sont un peu plus costauds dans le bas du spectre et moins excessifs dans le médium, ce qui laisse mieux entendre les sons les plus aigus. Ils sont donc de mon point de vue meilleurs. Reste qu’ils n’ont pas la délicatesse des Apple AirPods Pro 2 ou le sens du détail des écouteurs à doubles transducteurs tels que les Bowers & Wilkins Pi7 S2.

Scène sonore des Bose QuietComfort Ultra Earbuds

Le son produit est très enveloppant (sans besoin d’activer le mode Immersive) et plonge l’auditeur au cœur de la musique. La scène est large et la séparation des canaux bien marquée. Il n’y a guère que dans l’axe frontal que les plans sonores manquent un peu d’air. Globalement, c’est très bon, quel que soit le type de musique. En stéréo simple, les Bose QuietComfort Ultra Earbuds rivalisent donc avec les meilleurs écouteurs du marché. En revanche, en mode Immersive Sound, je les trouve décevants. La première marche du podium revient sur ce point à Apple et ses AirPods Pro 2 — à condition d’utiliser une source Apple — et, si l’on utilise un smartphone Android, à mon sens à Denon avec les Perl Pro avec leur technologie Dirac Virtuo. Reste qu’en stéréo simple, les Bose QuietComfort Ultra Earbuds plantent une belle scène sonore.

Pour résumer :

Grave : extension, puissance, justesse, tout y est.

Médium : les voix sont belles ; un peu de dureté sur les percussions, mais le bon régime transitoire rend le tout plaisant

Aigu : en avant, mais pas aussi brillant que la courbe mesurée le laisse penser (effet de masquage partiel par le médium) ; bien placé en définitive

Dynamique : beaucoup de punch et un bon régime transitoire du grave à l’aigu

Spatialisation : large stéréo, forte densité dans l’axe central (un peu plus d’air aurait été bienvenu)

Bose QuietComfort Ultra Earbuds Des appels clairs et au grand calme

Le filtrage des bruits environnant l’auditeur pendant les appels téléphoniques n’est pas aussi performant que la réduction de bruit active lors de l’écoute musicale. Les écouteurs peinent à isoler la voix de l’auditeur lorsqu’il se trouve dans un endroit très bruyant. En plein centre commercial, impossible pour mon interlocuteur de n’entendre que ma voix, la plupart des bruits autour de moi étant mêlés au signal audio transmis.

Il n’y a que lorsque vous restez muet que l’algorithme supprime efficacement tous les bruits parasites, mais au moment de reprendre la parole, il laisse à nouveau passer les bruits clairs. Pour autant, on est bien entendu au milieu du brouhaha, la voix étant bien soulignée et amplifiée. Un réglage dans l’app laisse d’ailleurs le choix du niveau d’amplification de la voix de l’utilisateur. Enfin, grâce à l’ANC, on entend parfaitement son interlocuteur.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds Une autonomie satisfaisante

Bose annonce une autonomie de 6 heures au maximum, à condition de ne pas utiliser la fonction Immersive Sound (2 heures s’envolent alors). En pratique, j’ai mesuré un peu plus de 6h10 en stéréo simple, réduction de bruit active (en environnement calme), à 50 % du volume, en lisant une playlist de titres pop, rock et jazz. Cette autonomie devrait suffire à bien des utilisateurs, d’autant que le boîtier offre 3 charges complémentaires.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds Prix et date de sortie

Les écouteurs Bose QuietComfort Ultra Earbuds sont disponibles en coloris noir ou blanc nuage, au prix de 349 euros.