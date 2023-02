Test des Bowers & Wilkins Pi7 S2 : raffinement et excellence sonore

Bowers & Wilkins enrichit sa gamme d’écouteurs True Wireless avec les B&W Pi7 S2. Au programme, système acoustique à 2 voies pour mieux reproduire séparément les fréquences graves et aiguës, bi-amplification pour donner plus de peps à l'écoute et une scène plus ample, et même un boîtier de rangement qui se transforme en émetteur Bluetooth.

Quatre-cents euros, ce n’est pas rien. Mais Bowers & Wilkins n’est pas le premier fabricant d’écouteurs venu. Lorsqu’on a eu l’opportunité d’écouter les enceintes acoustiques développées par le fabricant britannique, des compactes d’entrée de gamme aux flagships avec tweeters Nautilus, on sait que B&W possède une expertise colossale en matière de son et ne fait pas les choses à moitié. Reste que les écouteurs sans fil constituent un marché alléchant pour les grands acteurs de la hi-fi et que la tentation de capitaliser sur leur nom — plutôt que des solutions acoustiques valables — est parfois présente. Qu’on se rassure, les performances acoustiques des écouteurs sont en phase avec leur tarif. Mais est-ce suffisant pour décrocher la couronne de meilleurs écouteurs du marché ?

Bowers & Wilkins Pi7 S2 Fiche technique

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par B&W.

Bowers & Wilkins Pi7 S2 Design

Les Bowers & Wilkins Pi7 S2 se présentent sous la forme d’écouteurs boutons, sans tige donc. Plutôt compacts et légers, avec 6 grammes chacun, ils ne sont pas pénalisés par l’intégration de deux transducteurs au lieu d’un traditionnellement. Le corps des Pi7 S2 est composé d’une coque en PVC, qui épouse le pavillon de l’oreille, ainsi que d’une chambre arrière en aluminium avec liseré doré, qui accueille la zone de contrôle tactile. L’embout en silicone à insérer dans le canal auditif est, quant à lui, installé au bout d’une très courte canule. B&W en fournit d’ailleurs de différentes tailles pour plus de confort. De fines grilles dissimulent les microphones pour la réduction de bruit active et les appels téléphoniques.

Le boîtier de rangement est un modèle horizontal à ouverture par le haut. Il est équipé d’un bouton extérieur associé à une LED d’indication du niveau de batterie, et à l’intérieur d’un petit bouton pour lancer l’appairage Bluetooth. Il peut être rechargé avec un chargeur Qi (non fourni) ou par le biais de son port USB-C. Le fabricant livre deux câbles, l’un USB-C vers USB-C et l’autre USB-C vers mini-jack stéréo 3,5 mm. Car la particularité du boîtier des B&W Pi7 S2 — comme des premiers B&W Pi7 — est de servir d’émetteur Bluetooth, lorsqu’il est connecté à une source audio analogique (baladeur, smartphone…) ou numérique USB. Nous y reviendrons.

Bowers & Wilkins Pi7 S2 Usage et application

Premier aspect, le confort de port est très bon. Les écouteurs s’insèrent facilement dans l’oreille et s’y arriment solidement moyennant une légère rotation arrière (un sticker dans le boîtier indique comment s’y prendre). Même après des heures d’écoute, ils ne procurent qu’une faible fatigue mécanique. Ces écouteurs sont toutefois sensibles aux bruits d’impact dans le sol lorsqu’on marche. On peut néanmoins pratiquer une activité sportive dans de bonnes conditions avec les Pi7 S2, qui ne craignent ni transpiration ni intempéries grâce à leur certification IP54. Ces écouteurs sont en outre peu sujets aux bruits d’écoulement d’air en marchant ou en trottinant.

La zone tactile est normalement sensible et répond bien aux commandes de l’utilisateur. La gestion de la lecture (pause, piste suivante/précédente), celle des appels, l’invocation de l’assistant vocal du smartphone ou l’activation de l’ANC sont les seules fonctions intégrées. Dommage qu’il ne soit pas possible d’ajuster le volume d’écoute ou d’activer le mode transparence directement depuis les écouteurs, d’autant que l’application Bowers & Wilkins Music ne permet pas de reprogrammer les zones tactiles.

L’app B&W Music. L’intensité de l’ANC peut être ajustée. Le mode transparence n’est accessible que dans l’app.

L’app propose des fonctions limitées à la mise à jour du firmware des écouteurs, la gestion de l’ANC et du mode transparence, ainsi que de la détection de port (active par défaut).

L’intérêt du boîtier émetteur

L’atout des écouteurs B&W Pi7 S2, outre leurs qualités acoustiques, c’est leur boîtier de rangement qui se transforme en émetteur Bluetooth et permet d’écouter n’importe quelle source analogique à sortie casque (ampli home-cinéma, baladeur…). En plus, cela fonctionne tout seul, sans besoin d’utiliser l’app. Il suffit de brancher le boîtier au moyen du câble mini-jack fourni et la transmission débute.

Seconde possibilité, utiliser le câble USB-C fourni (ou un câble USB-C vers USB-A) pour récupérer le flux audio sous forme numérique depuis un ordinateur (ou un smartphone). Dans les deux cas, le son est excellent.

5 codecs Bluetooth au programme

Le contrôleur Bluetooth 5.0 embarqué gère pas moins de cinq modes de transmission audio : SBC, AAC, aptX, aptX HD et aptX Adaptive. Sur le papier, les codecs aptX HD et aptX Adaptive sont supérieurs, car ils permettent de transmettre un flux audio 24 bits. En pratique, ce sont surtout les qualités acoustiques des écouteurs qui priment et la technologie de compression audio ne change pas grand-chose.

L’appairage Bluetooth avec un smartphone est facilité sous Android avec le protocole Google Fast Pair et les écouteurs se déclarent automatiquement au smartphone le plus proche. La connexion est multipoint, pour passer d’une source à une autre sans besoin de se déconnecter. La liaison radio est solide : je n’ai observé aucune coupure jusqu’à 10-12 mètres et au travers de cloisons minces. En revanche, la transmission Bluetooth depuis le boîtier montre des signes de faiblesse à moins de 10 mètres. Quant aux 25 mètres annoncés par le fabricant, je n’ai pu les vérifier, car mes smartphones disposent de classiques contrôleurs Bluetooth de classe 2. Pour profiter d’une portée plus importante avec les B&W Pi7 S2, il faut impérativement utiliser un émetteur Bluetooth de classe 1.

Bowers & Wilkins Pi7 S2 Réduction de bruit active

Les écouteurs B&W Pi7 S2 sont équipés d’un système de réduction de bruit active adaptatif. Autrement dit, l’intensité de l’ANC varie en fonction des bruits ambiants. Malheureusement, la promesse d’une isolation efficace n’est pas tenue, qu’on laisse les écouteurs décider du niveau d’atténuation ou qu’on opte pour la plus forte réduction. Le ronronnement d’un moteur diesel et les bruits de roulement d’une voiture sont atténués, mais le brouhaha d’une foule ou les bruits d’aiguillage perturbent l’expérience sonore. En somme, l’ANC fonctionne pour les sons les plus sourds, mais pas du tout pour les sons clairs.

Néanmoins, comme l’isolation passive est bonne, l’activation de l’ANC apporte tout de même du confort. Reste que les B&W Pi7 S2 possèdent une ANC bien moins performante que les meilleurs écouteurs Sony, Bose ou Apple.

Quant au mode transparence, il donne des résultats mitigés. La captation et l’amplification des bruits ambiants sont déséquilibrées, avec un souffle permanent, même dans une pièce calme. Au-delà, la captation manque de clarté, bien qu’il soit possible d’ajuster son intensité dans l’app. Petite curiosité, l’ANC peut être activée en même temps que le mode transparence.

Bowers & Wilkins Pi7 S2 Audio

Les écouteurs B&W Pi7 S2 bénéficient d’un système acoustique à deux voies, ce qui signifie que chaque écouteur dispose non pas d’un mais de deux transducteurs. L’intérêt est le même que pour une enceinte acoustique, soit de confier à un haut-parleur spécialisé la restitution d’une plage de fréquences. Pour les basses fréquences et celles du registre bas-médium, les Pi7 S2 utilisent un classique transducteur dynamique circulaire de 9,2 mm. Pour les plus hautes fréquences, qui nécessitent plus de réactivité, B&W a opté pour un transducteur à armature équilibrée (balanced armature).

Ces transducteurs sont fondamentalement différents : le dynamique est conventionnel, soit circulaire à membrane, tandis que l’armature équilibrée est une minuscule boîte avec un tube de sortie, positionné d’ailleurs plus près de l’oreille. Point de membrane pour ce second transducteur, mais une tige équilibrée entre deux aimants, parcourue d’électricité et qui transmet ses vibrations à un diaphragme ultra-léger pour la diffusion du son.

Comme ce diaphragme est bien moins lourd que la membrane d’un transducteur classique, la transition d’un son aigu à un autre est bien plus rapide et le son bien meilleur.

Signature sonore

J’ai testé les écouteurs B&W Pi7 S2 avec un iPhone 13 Pro Max (AAC), un Xiaomi Mi 11 Lite 5G (3 modes aptX) et un MacBook Air M1, ce dernier en Bluetooth (AAC) et en USB audio avec le boîtier émetteur. Les qualités d’analyse de ces écouteurs mettent en évidence des différences entre les sources. Parfois subtiles, parfois frappantes à force de passer d’un appareil à un autre et de lire le même titre. Ces différences sont essentiellement dues à la façon dont les données audio numériques sont traitées par l’OS (Android, iOS, Mac OS ici) avant leur transmission radio. Autrement dit, le codec impacte peu la qualité de restitution. Pour s’en convaincre, il suffit d’utiliser le boîtier émetteur, connecté au port USB de différentes sources. Le MacBook Air délivre le son le plus dynamique, tandis que le smartphone Xiaomi Mi 11 Lite 5G produit un son anémique. Bref, pour tirer pleinement parti des écouteurs B&W Pi7 S2, mieux vaut les associer à un smartphone premium.

Le son produit est d’une richesse inhabituelle, le grave ample et rapide, le médium précis et texturé, l’aigu léger et soyeux. Dès les premières notes, les B&W Pi7 S2 séduisent et ,des dizaines d’heures plus tard, ils ne déçoivent toujours pas. Absolument tout ce qu’on leur donne à jouer est restitué avec justesse et finesse. Les mixages les plus riches passent crème. Chandelier de Sia, par exemple, avec ses multiples plans sonores ultra-compressés s’écoute à fort volume sans gêne. D’ailleurs, avec les Pi7 S2, on écoute volontiers plus fort qu’avec d’autres écouteurs, car ils ne sont pas agressifs. À pousser le volume, tout ce qu’on risque est de taper du pied et de hocher la tête.

Grave : généreux et équilibré, descend très bas avec peu de traînage

Médium : légèrement en retrait, détaillé et sans une once de dureté

Aigu : en avant, doux et fluide

Scène sonore et comportement dynamique

La spatialisation et l’immersion offertes par les B&W Pi7 S2 sont spectaculaires. La scène est d’une largeur exceptionnelle et l’on est fréquemment surpris par la latéralisation des instruments, au point qu’on découvre certains titres sous un autre jour. Le comportement dynamique est excellent, en grande partie grâce au système à 2 voies et aux transducteurs à armature équilibrée. Dans le médium et l’aigu, c’est un festival d’écarts dynamiques, petits comme grands, qui sert tous les types de musiques. Mysterious Ways ou Sunday Bloody Sunday de U2, Wonderwall ou Don’t Look Back in Anger d’Oasis, souvent brouillons avec des écouteurs moins aboutis, sont joués ici avec beaucoup de rigueur. Cohérence, respect des voix, des instruments, tout y est.

Bowers & Wilkins Pi7 S2 Micro

Faute de réduction des bruits environnants, les B&W Pi7 S2 échouent à proposer une solution performante pour les appels vocaux. L’interlocuteur entend tout ce qui se passe autour de l’utilisateur. Ce n’est pas gênant dans une pièce calme, mais forcément problématique dans la rue ou les transports en commun. Dommage, car on entend très bien ce que dit l’autre.

Bowers & Wilkins Pi7 S2 Autonomie

Bowers & Wilkins annonce jusqu’à 5 heures d’autonomie, ANC désactivée. C’est moins en comparaison de la concurrence, qui propose souvent davantage, ANC activée. Mais il faut considérer que les B&W Pi7 S2 sont des écouteurs à deux transducteurs et bi-amplification, une configuration qui nécessite plus de courant d’alimentation que des écouteurs à transducteur unique. Lors de ce test, les B&W Pi7 S2 ont tenu un peu plus de 4 heures, ANC active, à 50 % du volume. Le boîtier de rangement permet trois charges supplémentaires et redonne environ 2 heures d’autonomie après 15 minutes de charge.

Bowers & Wilkins Pi7 S2 Prix et date de sortie

Les B&W Pi7 S2 sont proposés en coloris Satin Black, Canvas White et Midnight Blue, au tarif de 399 €. À ce prix, ils entrent en concurrence notamment avec les B&O BeoPlay EX, qu’ils surclassent acoustiquement. La comparaison avec les AirPods Pro 2 tourne à l’avantage des écouteurs Apple si l’on utilise un iPhone avec Apple Music, car la prise en charge de l’Audio Spatial est un atout considérable. Mais avec une source Android, le surcroît de finesse des B&W Pi7 S2 dans les hautes fréquences en fait un meilleur choix.