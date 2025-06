Devialet Phatom II 95 dB : la tornade sonore au format compact chute enfin sous les 1000 €

Pas plus grande qu’un ballon de hand, mais capable de faire trembler les murs. La Phantom II 95 dB de Devialet condense tout le savoir-faire acoustique français dans un bloc design, dense et percutant. Compacte, nerveuse, prĂ©cise : une enceinte de salon qui joue dans une autre division. Une jolie rĂ©duction a lieu aujourd’hui sur Son-VidĂ©o.com faisant passer la Phantom II Ă 929 euros contre 1 100 euros en temps normal.

Sur le marchĂ© des enceintes connectĂ©es, beaucoup crient fort. Très peu chantent juste. Devialet, avec sa Phantom II 95 dB, continue de dĂ©montrer qu’on peut allier puissance brute, finesse acoustique et objets design. PensĂ©e pour les audiophiles exigeants mais aussi pour les amateurs de beau matos, cette mini-bombe dĂ©livre un son impressionnant, mĂŞme Ă bas volume, sans jamais perdre en prĂ©cision. Et si vous poussez un peu, attention aux cadres accrochĂ©s aux murs. Si c’est le genre de dispositif que vous cherchez, sachez que Son-VidĂ©o.com fait une jolie ristourne poussant le prix en dessous des 1 000 euros.

Les points forts de la Devialet Phantom II 95 dB

Une puissance de 350 W RMS

Une connectivitĂ© complète avec Bluetooth 5.0, AirPlay 2, UPnP…

Un design acoustique propriétaire avec des drivers symétriques

Au lieu de 1 100 euros, la Devialet Phantom II 95 dB est aujourd’hui disponible en promotion Ă 929 euros sur Son-VidĂ©o.com.

Une architecture audio qui ne triche pas

Derrière son look futuriste, la Phantom II 95 dB cache une vraie maîtrise du son. Le cœur du système repose sur les technologies maison : amplification ADH hybride (analogique + numérique), traitement SAM pour adapter en temps réel le signal audio aux HP internes, et diffusion large sans déformation.

Les deux woofers latéraux à excursion extrême propulsent les basses à la verticale, tout en neutralisant mécaniquement les vibrations. Résultat : un grave physique, tendu, sans caisse de résonance. Le tweeter frontal s’occupe des aigus et du médium avec une clarté rare à ce format. Tout reste net, que ce soit à volume bas ou à pleine puissance.

Une connectivité et une polyvalence haut de gamme

L’enceinte s’utilise seule ou en stĂ©rĂ©o (avec une deuxième Phantom II), et s’intègre parfaitement dans un Ă©cosystème audio plus large. CĂ´tĂ© connectivitĂ©, tout est lĂ : AirPlay 2, Spotify Connect, Bluetooth 5.0, UPnP et optique via adaptateur. Elle est compatible avec l’appli Devialet, qui permet d’ajuster les volumes, les groupes, et de lancer la calibration logicielle.

Pas de micro ni d’assistant vocal ici : Devialet mise sur le son pur, sans gadget. Le design en aluminium reste froid même après plusieurs heures, et les finitions sont irréprochables. À noter : pas de batterie intégrée, c’est une enceinte de salon, pas une nomade. Mais une fois branchée, elle fait clairement la loi.

