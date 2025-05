Lenovo Chromebook Duet : ce PC/tablette sous ChromeOS parfait pour les étudiants chute sous les 200 €

En ce moment chez Cdiscount, il y a une promo sur un appareil on ne peut plus nomade : le Chromebook Lenovo Duet 11M889 qui passe de 349,99 euros à seulement 199,99 euros après remise et ODR.

Les Chromebook sont des machines qui ne sont pas les plus répandues et pourtant, elles gagneraient à être plus connues. Ce sont des ordinateurs, même si celui présenté ici peut devenir une tablette, fonctionnant avec ChromeOS, le système d’exploitation de Google. Leur fonctionnement est dérivé de celui d’un smartphone/d’une tablette et ils permettent de travailler et de profiter de plusieurs sources de divertissements, comme un PC classique. La puissance est certes moindre, mais le rapport qualité-prix s’en voit souvent impacté positivement. Preuve en est avec ce modèle Duet par Lenovo qui bénéficie de 150 euros de réduction en tout.

Les points forts du Lenovo Chromebook Duet 11M889

La transformation PC/tablette est très facile

Chrome OS est taillé pour cet usage particulier

L’écran tactile de 11 pouces qui affiche 1920 x 1200 pixels

Alors, le Lenovo Chromebook Duet 11M889 coûte, de base, 349,99 euros. Sur Cdiscount, il est affiché à 249,99 euros. Puis, une fois l’achat fait, vous avez une offre de remboursement de 50 euros à demander, pour qu’il vous revienne à seulement 199,99 euros.

Un PC qui est une tablette en même temps

Le Lenovo Chromebook Duet 11M889 est un ordinateur portable, certes, mais son écran est magnétiquement fixé à son clavier. Ce qui fait qu’en tirant un peu dessus, vous pouvez avoir entre les mains une tablette tactile. C’est l’outil idéal pour travailler en journée puis chiller le soir dans son canapé : Word avec clavier, Netflix en tactile. Un vrai produit polyvalent qui est peut-être un peu limité par sa puissance.

Car de nature, les Chromebook ne sont pas des machines puissantes. Il en existe aujourd’hui des endurantes, mais rien qui ne rivalise avec un « vrai » PC sous Windows, ou MacOS. C’est le cas ici : 4 Go de RAM, une mémoire flash de 64 Go, on est sur une configuration minimum. Mais sur ChromeOS ça passe : les apps font la même taille que sur mobile, donc vous n’avez pas besoin d’autant de place.

Un écran tactile avec une utilisation intuitive

L’écran est la partie la plus importante de ce Chromebook. Il s’agit d’une dalle IPS de 11 pouces qui affiche 1920 x 1200 pixels. On regrette juste qu’il ne soit pas anti-reflet, ce qui limite son utilisation surtout en extérieur. Le processeur utilisé est un MediaTek Kompanio 838, cadencé à 2.8 GHz en mode Boost. Donc un CPU adapté à l’appareil et ses capacités, pour un usage qui reste en surface. Ne vous attendez pas à lancer de grosses apps ou des jeux 3D.

Vous bénéficiez quand même du WiFi 6 et Bluetooth 5.3, pour vous connecter à Internet et relier vos périphériques sans-fil. Il y a aussi une prise casque/micro et deux ports USB-C 3.2 Gen 1 qui permettent de brancher vos autres appareils. Le constructeur annonce une autonomie de 8 h, mais c’est à titre indicatif, donc un conseil : n’oubliez pas d’emmener un chargeur avec vous, ça peut servir.

Si les Chromebook vous intéressent et que vous n’avez pas trouvé votre bonheur avec ce modèle par Lenovo, vous pouvez consulter notre guide d’achat qui regroupe ceux testés par nos équipes.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.