Cdiscount dégaine une super offre pendant les French Days : le Lenovo IdeaPad Slim 3, avec écran OLED et i5 de 13e gen, passe sous les 530 €

Si vous cherchez un laptop léger et doté d’une bonne configuration pour de la bureautique, le Lenovo IdeaPad Slim 3 pourrait bien combler vos attentes. Pendant ces French Days, Cdiscount le propose à 524,99 euros au lieu de 699 euros.

Les French Days sont l’occasion rêvée pour s’équiper en produits Tech sans trop se ruiner. Les PC portables sont, comme d’habitude, à l’honneur pendant cette opération, et aujourd’hui, c’est le Lenovo IdeaPad Slim 3 qui nous intéresse plus particulièrement. Ce modèle pratique à transporter qui embarque en plus un bel écran OLED a le net avantage de ne pas dépasser les 530 euros grâce à un petit code promo.

Les atouts du Lenovo IdeaPad Slim 3

Un châssis léger

Une dalle OLED de 14 pouces

Un combo i5-13420H + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Auparavant proposé à 699 euros, puis réduit à 549,99 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 3 (14IRH10) est aujourd’hui disponible en promotion à 524,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo 25DES249. Notez qu’il est fourni sans Windows.

Des couleurs bien vibrantes

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un PC portable qui présente un châssis gris métallique assez sobre et classique, qui a surtout l’avantage d’être fin et léger. Avec son poids qui n’excède pas 1,3 kg, il fait clairement partie de ces poids plume que l’on peut emporter partout avec soi. Les travailleurs baroudeurs devraient grandement apprécier. Et sa finesse ne l’empêche pas d’intégrer une connectique plutôt fournie, composée ici de deux ports USB-A, d’un port USB-C, d’un port HDMI 1.4, d’une prise jack 3,5 mm et d’un lecteur de carte SD.

Côté écran, Lenovo tape là aussi dans le mille avec une dalle OLED WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) de 14 pouces, qui promet donc des contrastes infinis, des noirs bien profonds et des images toujours nettes. Ajoutons à cela une couverture de l’entièreté du spectre DCI-P3, qui permet de profiter d’une palette de couleurs affichées bien étendue. Pour les films et les séries, ou même le travail créatif, c’est le top.

Une belle puissance pour les tâches quotidiennes

Si l’on peut qualifier le Lenovo IdeaPad Slim 3 d’idéal pour les tâches de bureautique, c’est en grande partie pour sa configuration suffisamment solide pour ce genre d’utilisation. On a tout d’abord droit à un processeur Intel Core i5-13420H, doté de 8 cÅ“urs et dont la fréquence turbo maxi culmine à 4,6 GHz. Il est complété par 16 Go de RAM, pratiques pour gérer efficacement le multitâche.

L’IdeaPad Slim 3 renferme également un SSD de 512 Go, qui offre non seulement un espace considérable de stockage, mais qui permet aussi de réduire les temps de chargement et d’accélérer les lancements de la machine et des logiciels compliqués. Bref, tout est là pour travailler efficacement, avec fluidité et rapidité. Côté autonomie, vous devriez pouvoir tenir une journée complète de travail, mais veillez à garder votre chargeur près de vous ; l’autonomie dépend grandement de la nature des usages.

Quels sont les meilleurs ordinateurs portables en 2025 ? La sélection

