Léger et puissant, ce laptop Lenovo avec écran OLED 3K ne dépasse pas les 900 € pendant les soldes

Avec son poids plume, sa finesse, son bel écran aux couleurs intenses et sa configuration suffisamment solide, le Lenovo Yoga Slim 7 est une machine qui coche un grand nombre de cases. Son autre point fort, c’est son prix, qui passe de 1 099 euros à 879,99 euros pendant les soldes chez Cdiscount.

Si vous prévoyiez de changer d’ordinateur portable pour enfin miser sur une machine rapide, performante et pratique à transporter au quotidien, mais sans pour autant vous ruiner totalement, alors l’offre qu’on vous a dénichée devrait vous convenir. Pendant ces soldes d’hiver, vous pourrez par exemple opter pour le Lenovo Yoga Slim 7, un puissant laptop avec Ryzen 7 et écran OLED, proposé à moins de 900 euros.

Les points forts du Lenovo Yoga Slim 7

Un laptop de 1,35 kg

Une dalle OLED 3K de 14,5 pouces

Un combo Ryzen 7 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Auparavant proposé à 1 099 euros, le Lenovo Yoga Slim 7 (14APU8) est aujourd’hui disponible en promotion à 879,99 euros chez Cdiscount. Notez que le prix le plus bas sur les 30 derniers jours était de 899 euros.

Un PC poids plume qui prend peu de place

Le principal atout du Lenovo Yoga Slim 7 est inscrit dans son nom. Oui, ce PC portable est particulièrement fin avec son épaisseur de 13,9 mm seulement. Mais ce n’est pas tout : il est aussi très léger, puisqu’il ne pèse que 1,35 kg. Son design est quant à lui assez élégant, avec ce joli coloris bleu-vert, et on apprécie aussi l’utilisation de matériaux recyclés dans la conception de ce laptop. Sur son châssis, on trouve par ailleurs une petite connectique composée de trois ports USB-C et d’une prise jack 3,5 mm.

Le laptop de Lenovo marque aussi des points grâce à son écran : ici, on a droit à une dalle OLED 3K (2 944 x 1 840 pixels) de 14,5 pouces, qui promet donc des noirs profonds, des contrastes infinis et une belle restitution des couleurs. D’ailleurs, l’écran couvre la totalité des spectres DCI-P3 et sRGB, soit l’assurance d’une palette de couleurs affichées très étendue. Ajoutons à cela une certification DisplayHDR True Black 500, qui permet à l’écran d’offrir des noirs toujours plus intenses, mais aussi une compatibilité avec le Dolby Vision. Côté fluidité, la dalle est rafraîchie à 90 Hz, ce qui est tout à fait correct pour de la bureautique et du montage vidéo.

Une configuration suffisante pour les usages du quotidien

Le Lenovo Yoga Slim 7 renferme par ailleurs un processeur Ryzen 7 7840S, cadencé à 3,8 GHz (boost jusqu’à 5,1 GHz) et épaulé par 16 Go de RAM, pratique pour être à l’aise dans le multitâche en bureautique, dans la création de contenus ou tout simplement dans le lancement de logiciels complexes. Et avec une telle configuration, on peut tout à fait enchaîner les tâches de bureautique les plus courantes sans que le laptop ralentisse à tout bout de champ.

Le tout est complété par un SSD de 512 Go, qui promet non seulement des temps de chargement réduits, mais aussi des lancements rapides de la machine, des applications ou des logiciels compliqués. Côté endurance, la marque promet jusqu’à 10 heures d’autonomie, mais bien sûr, tout dépendra de la nature de vos usages. La charge rapide est aussi de la partie et permet, toujours selon Lenovo, de gagner 2 heures d’autonomie en seulement 15 minutes de charge.

