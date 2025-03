Le prix du Lenovo IdeaPad Slim 5, avec écran OLED et Ryzen 7 7730U, dégringole pendant les ventes flash d’Amazon

Pratique à emporter partout et bien performant, le Lenovo IdeaPad Slim 5 est une machine idéale pour la bureautique et le travail nomade. Il a en plus l’avantage d’être nettement moins cher qu’à sa sortie : pendant les ventes flash de printemps d’Amazon, on le trouve ainsi à 649 euros au lieu de 999 euros.

Avec leur châssis fin et léger, les laptops de la gamme IdeaPad Slim de Lenovo sont particulièrement plébiscités par les travailleurs nomades ou encore les étudiants à la recherche d’une machine pratique à porter, mais aussi performante. Pendant les ventes flash de printemps d’Amazon, c’est le modèle IdeaPad Slim 5 14ABR8 qui nous intéresse davantage ; non seulement pour sa configuration pointue, mais aussi pour son prix, qui vient de dégringoler grâce aux offres de printemps.

Ce que propose le Lenovo IdeaPad Slim 5

Un châssis léger

Un écran OLED WUXGA de 14 pouces

Un combo Ryzen 7 + 16 Go de RAM + SSD de 1 To

Lancé à 999 euros, puis réduit à 699 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8 est désormais affiché à 649 euros sur Amazon.

Le laptop que l’on transporte facilement

Le Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8 est assez classique en apparence avec son châssis gris sobre, mais les véritables atouts de son design, ce sont sans conteste sa finesse et sa légèreté. Avec 1,46 kg sur la balance, on peut réellement dire qu’il se fera oublier dans un sac, lors des déplacements. Et sa finesse globale ne l’empêche pas d’embarquer une connectique plutôt fournie : celle-ci est ainsi composée d’un lecteur de carte microSD, de deux ports USB-A, de deux ports USB-C, d’une prise jack et d’un port HDMI 1.4.

Au niveau de son écran, on a droit à une dalle OLED WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) de 14 pouces, soit une diagonale tout à fait suffisante pour travailler efficacement. Certes, l’OLED et ses contrastes infinis méritent une taille d’écran encore plus importante, ainsi qu’une définition supérieure, mais le tout reste largement satisfaisant. L’écran est par ailleurs doté d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz, qui promet une fluidité agréable.

Une machine très bien équipée

Dans les entrailles de l’IdeaPad Slim 5, se niche tout d’abord un processeur AMD Ryzen 7 7730U octocore, cadencé à 2 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive pour gérer le multitâche. Autant dire que ce laptop pourra enchaîner diverses tâches gourmandes et maîtriser le multitâche sans ralentissement. Toutefois, les joueurs assidus n’y trouveront pas leur compte puisqu’ils devront se contenter d’une carte AMD Radeon Graphics. Gardez en tête que cet ultrabook est davantage taillé pour des tâches de bureautique quotidiennes.

Un SSD de 1 To complète également le tout. En plus d’offrir un espace de stockage considérable, il permet aussi de profiter de temps de chargement réduits et de lancements accélérés de la machine et des logiciels. Enfin, côté autonomie, Lenovo assure que son PC portable peut fonctionner pendant 16 heures (lecture vidéo), mais tout dépendra bien sûr de vos usages. De plus, 15 minutes de recharge suffisent, en théorie, pour gagner 2 heures d’autonomie.

Quels sont les meilleurs ordinateurs portables en 2025 ? La sélection

