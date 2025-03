Super prix pour ce grand laptop de 17 pouces doté d’une puce Ryzen 5 grâce aux ventes flash d’Amazon

Si vous êtes à la recherche d’un PC portable efficace et pas cher, il y a de très belles affaires pendant les Ventes Flash d’Amazon en ce moment. Par exemple, le Lenovo IdeaPad 3 17ALC6 doté d’une puce Ryzen 5 passe de 649 euros à 449 euros.

Pour un budget inférieur à 500 euros, il est n’est pas impossible aujourd’hui de trouver un PC portable bien équipé. C’est le cas du modèle de l’IdeaPad 3 17ALC6 de Lenovo qui se montre très efficace en intégrant un processeur Ryzen 5, et qui est en ce moment affiché à un meilleur prix grâce à une remise de 30 % sur son prix habituel pendant les ventes flash de printemps d’Amazon.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo IdeaPad 3 17ALC6

Un grand écran de 17 pouces

Une puce AMD efficace : Ryzen 5 5500U

Un SSD NVMe de 512 Go

De base à 649 euros, puis réduit à 619 euros, le PC portable Lenovo IdeaPad 3 17ALC6 se négocie actuellement en promotion à 449,99 euros sur Amazon.

Un grand écran pour faire du multitâche

-250 € sur les PC portables Snapdragon X Découvrez les PC les plus rapides et optimisés pour l’IA. Les adhérents Fnac+ peuvent bénéficier de jusqu’à 250 euros de remise.

Le Lenovo IdeaPad 3 17ALC6 est un ordinateur portable destiné pour un usage quotidien, entre loisirs et travail, parfaits pour consulter différents contenus multimédias. Ce modèle profite d’une conception simple, mais efficace avec un revêtement mat au coloris gris graphite.

Son grand écran de 17,3 pouces propose des bordures assez fines et sera agréable pour travailler confortablement plusieurs heures dessus, pour surfer sur le web ou encore visionner du contenu. Dommage de ne trouver qu’une définition HD+ (‎1 600x 900 Pixels). Malgré sa grande diagonale, ses dimensions ainsi que son poids inférieur à 2 kg le rendent facilement transportable et peu encombrant lors de vos déplacements.

Quant à son châssis, il accueil une bonne connectique : on a droit à un port HDMI, deux ports USB-A, un port USB Type-C, un lecteur de carte SD et une prise casque audio.

Une configuration suffisante pour les tâches du quotidien

Pour tourner efficacement, on retrouve une puce AMD Ryzen 5 5500U, couplée à 8 Go de mémoire vive. Cette configuration permet d’effectuer vos activités sans trop de ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Il dispose d’un SSD NVMe de 512 Go, qui apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels et de réduire les temps de chargement.

Enfin, sa batterie de 38 Wh offre une autonomie jusqu’à 7 heures en utilisation bureautique. C’est un peu juste si vous avez une utilisation plus poussée. Son véritable point fort est son chargeur USB-C de 65 W capable d’offrir 2 heures d’utilisation après 15 minutes de charge seulement.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle édition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se déroule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.