Super prix pour ce puissant laptop Acer doté d’un écran Oled 3,2K 120 Hz + Ryzen 5

L’Acer Swift Edge 16 prĂ©sente de trĂšs bons arguments pour ĂȘtre votre futur laptop : avec une dalle Oled qualitative, sa lĂ©gĂšretĂ©, ses performances et sa bonne autonomie, il a de quoi plaire. D’autant plus qu’aujourd’hui, il est en promotion Ă 949 euros contre 1 399 euros habituellement.Â

Acer Swift Edge 16 // Source : Boutique officielle

Acer propose des PC portables intĂ©grant des dalles Oled, comme c’est le cas du modĂšle Swift Edge 16. En plus d’apporter une meilleure qualitĂ© d’affichage, cet ultrabook du fabricant embarque des composants relativement performants pour accomplir aisĂ©ment toutes vos tĂąches du quotidien. Si vous ĂȘtes intĂ©ressĂ©s par l’acquisition d’un nouveau PC portable, ce dernier revient 450 euros moins chers grĂące Ă cette promotion.

Que propose l’Acer Swift Edge 16 ?

Un chùssis fin, résistant et léger

Un superbe dalle OLED bien calibrée

Le combo Ryzen 5 7640U + 16 Go RAM + 1 To SSD

Habituellement à 1 399 euros, puis réduit à 999 euros, le PC portable Acer Swift Edge 16 (SFE16-44) est en ce moment remisé à 949 euros sur le site Carrefour.

Un laptop léger avec un écran qui fait la différence

FonctionnalitĂ©s maximales, prix minimal 4 mois d’abonnements offerts, un bloqueur de pub intĂ©grĂ© et des serveurs parmi les plus rapides du marchĂ© : c’est NoĂ«l chez Surfshark ! L’abonnement Ă ce VPN est Ă seulement 1,99 € /mois !

L’Acer Swift Edge 16 est un laptop Ă©lĂ©gant trĂšs rĂ©ussi, qui se veut avant tout compact pour vous accompagner partout. Avec 12,95 mm d’Ă©paisseur et 1,23 kg, il sera parfaitement adaptĂ© pour les utilisateurs les plus nomades. Son chĂąssis fin ne l’empĂȘche d’accueillir une bonne connectique : deux ports USB type-C, un port HDMI, deux ports USB-A, un port microSD, et une prise casque audio.

Son atout principal ? Son Ă©cran Oled de 16 pouces au format 16:10 avec une dĂ©finition pouvant grimper jusqu’à 3 200 x 2 000 pixels. Sa dalle offre des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un trĂšs bon contraste et une bonne gestion de luminositĂ©. Pour assurer une bonne fluiditĂ©, sa dalle supporte un taux de rafraĂźchissement jusqu’à 120 Hz.

Une configuration musclée pour assurer les tùches du quotidien

Sous le capot, le Swift Edge 16 dispose d’une puce AMD Ryzen 5 7640U Ă©paulĂ©e par 16 Go de mĂ©moire vive. Avec cette configuration, il est capable d’encaisser sans broncher toutes les tĂąches professionnelles que vous lui imposerez, mais ne pourra pas combler les gamers exigeants. Avec cela, nous retrouvons ici un SSD de 1 To qui permettra Ă cette machine de rĂ©duire les temps de chargement et d’accĂ©lĂ©rer les lancements en plus de proposer un large stockage.

Enfin, pour rester productif, la marque promet jusqu’à 8,5 heures d’autonomie. Avec une utilisation poussĂ©e, ce chiffre sera amenĂ© Ă diminuer, mais heureusement, il est compatible avec la charge rapide 65W.

Envie de dĂ©couvrir d’autres rĂ©fĂ©rences que nous recommandons ? Nous vous invitons dĂšs maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs PC portables.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.