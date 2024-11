Acer Swift Go 14 : ce laptop tout léger, mais puissant avec son Ryzen 7, perd 200 € de son prix pour la Black Friday Week

Avec son poids plume et son excellente configuration, l’Acer Swift Go 14 peut tout à fait être recommandé pour les travailleurs nomades qui cherchent une machine pratique et performante pour les tâches du quotidien. Actuellement, ils pourront d’ailleurs la trouver à 899 euros au lieu de 1 099 euros chez Boulanger, en cette Black Friday Week.

Les travailleurs et étudiants qui souhaitent une machine performante, fluide, et surtout très légère pour pouvoir la transporter partout sans se casser le dos pourront se diriger vers l’Acer Swift Go 14. Outre son poids très contenu et ses composants puissants, il offre même un écran OLED du plus bel effet. Si vous êtes intéressés par ce laptop, sachez qu’un e-commerçant a eu la bonne idée de faire baisser son prix de 18 % pendant la Black Friday Week.

Les points forts de l’Acer Swift Go 14

Un laptop tout léger

Une dalle OLED 2,8K de 14 pouces

Un combo Ryzen 7 + 16 Go de RAM + SSD PCIe NVMe de 1 To

Auparavant affiché à 1 099 euros, l’Acer Swift Go 14 (SFG14-63-R03J) est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros chez Boulanger.

Un poids plume pour aller partout

1, 2 ou 10 To de stockage dans le Cloud, à vie Marre de recevoir des messages d'espace de stockage dans le Cloud saturé ? Avec pCloud, vous ne payez qu'une fois et vous disposez de 1, 2 ou 10 To d'espace de stockage dans le Cloud, à vie.

Le premier atout de cet Acer Swift Go 14, c’est évidemment sa conception. On a ici droit à une machine en apparence plutôt classique, avec un châssis métallique gris en aluminium. Ce dernier a surtout l’avantage d’être particulièrement léger : avec 1,32 kg seulement sur la balance, il ne risque pas d’alourdir le sac de transport des travailleurs nomades et des étudiants. De plus, son épaisseur de 14,9 mm lui permet de ne pas prendre énormément de place dans le sac. Autre bon point de ce design : la charnière du PC portable qui autorise une inclinaison à 180°, pratique pour montrer l’écran à une personne en face de soi, par exemple.

Au niveau de l’écran, Acer a tout bon aussi puisque la marque a misé sur une dalle OLED de 14 pouces, proposant une définition 2,8K (2 880 x 1 800 pixels) ; on profite donc ici d’une excellente qualité d’image, avec des contrastes bien définis et des noirs profonds. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui offre une bonne fluidité, et une couverture du spectre DCI-P3 de 100 %, soit l’assurance d’une palette de couleurs affichées très étendue.

Une bonne configuration pour travailler

Dans les entrailles de l’Acer Swift Go 14, se niche d’abord un processeur Ryzen 7 8845HS à 8 cœurs, cadencé à 3,80 GHz (boost jusqu’à 5,10 GHz). Il est ici épaulé par 16 Go de RAM LDDR5X pour le multitâche et faire tourner des logiciels complexes. Un SSD NVMe complète le tout pour réduire les temps de chargement et accélérer les lancements de la machine. En somme, cet Acer Swift Go 14 est capable d’exécuter les tâches du quotidien, et même certaines gourmandes en ressources comme le montage vidéo ou la retouche photo, d’autant plus qu’un écran OLED est toujours plus agréable et précis pour ces usages.

Enfin, pour la partie connectivité, le laptop est compatible Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3. Quant à la connectique, celle-ci est plutôt fournie et se compose d’un port HDMI 2.1, d’un port USB-C, de deux ports USB 3.2 Gen 1 et d’un lecteur de carte microSD. Et pour ce qui est de l’autonomie, la marque annonce une durée d’utilisation de 12 heures sur une charge, mais gardez en tête qu’elle peut tout à fait changer en fonction de votre utilisation.

