Avis aux gamers, Boulanger brade ce laptop gaming Lenovo doté d’une RTX 4070 à un super prix

Avec sa gamme LOQ, Lenovo prend soin d’offrir une machine taillĂ©e pour le jeu. Le modèle 15ARP9, par exemple, est dotĂ© d’une RTX 4070 et s’affiche aujourd’hui Ă un prix plus intĂ©ressant : 1 199 euros contre 1 299 euros de base.Â

Lenovo LOQ 15ARP9

Les ordinateurs portables de la gamme LOQ représentent les PC gaming du constructeur Lenovo. Le PC portable LOQ 15ARP9 possède donc sans surprise plusieurs atouts qui font de lui une référence à considérer pour les jeux vidéo compétitifs comme occasionnels. Il est aussi doué pour la bureautique et le multimédia… La bonne nouvelle c’est qu’il se négocie avec 100 euros de moins grâce à cette offre Boulanger.

Les forces du Lenovo LOQ 15ARP9

Un grand écran FHD rafraîchi à 144 Hz

La Nvidia RTX 4070

La puce Ryzen 7 7435HS + 24 Go RAM + 512 Go SSD

Avec un prix barré à 1 299,99 euros, le laptop gaming LOQ 15ARP9 de Lenovo est actuellement remisé à 1 199,99 euros chez Boulanger.

Une bonne config pour lancer vos jeux AAA

Pack Surface Pro 11 : 510€ de rĂ©duction chez Fnac Ce PC hybride 2-en-1 haut de gamme allie puissance (Snapdragon X Elite, 16 Go RAM) et design ultra-lĂ©ger. Écran tactile 13″, stylet, clavier et IA Copilot+ : ce roi de la productivitĂ© est dĂ©jĂ en promo chez Fnac.

Le Lenovo LOQ 15ARP9 est une bonne machine au vu de ses composants. Il intègre une puce Ryzen 7 7435HS avec 24 Go de mĂ©moire vive. Avec une telle configuration, le laptop est Ă l’aise pour exĂ©cuter un grand nombre de tâches en simultanĂ©, supporter du multitâche poussĂ© en bureautique ou encore la crĂ©ation de contenu (montage vidĂ©o, photo, etc.). Un SSD de 512 Go complète le tout et assurera plus de rapiditĂ© au lancement de la machine et des jeux, ainsi que des temps de chargement considĂ©rablement rĂ©duits par rapport Ă un disque dur classique.

Mais il est avant tout conçu pour le gaming. On apprĂ©cie que l’écran amĂ©liore la fluiditĂ© dans les jeux grâce Ă son taux de rafraĂ®chissement de 144 Hz. C’est un atout non nĂ©gligeable une fois en jeu avec des images qui seront nettes et sans latences. De plus, vous pourrez compter sur l’apport d’une carte Nvidia GeForce RTX 4070 pour jouer Ă des jeux type FPS dans d’excellentes conditions.Â

Une machine robuste et soignée

Si la fiche technique est dĂ©jĂ convaincante, ce n’est pas le seul avantage du LOQ 15ARP9. Le design est robuste, Ă©purĂ© et passe-partout avec un boĂ®tier gris mat et clavier rĂ©troĂ©clairĂ© pour une meilleure visibilitĂ© des touches dans toutes les situations d’éclairage. Et malgrĂ© sa diagonale de 15,6 pouces, le laptop de Lenovo profite d’un format assez compact et nomade, grâce Ă son poids de 2,4 kg. Quant Ă la dalle, elle affiche une dĂ©finition Full HD de 1920 x 1080 pixels, ce qui permet une bonne densitĂ© d’affichage.Â

Concernant l’autonomie, le constructeur promet jusqu’à 5 heures d’utilisation. Rien d’Ă©tonnant, vu que les composants demandent beaucoup de ressources en jeu. Enfin, on retrouve une connectique plutĂ´t complète trois ports USB 3.2 Gen 1, un port USB Type-C, un port HDMI 2.1, un port Ethernet, un port jack 3,5 mm, sans oublier la connectivitĂ© Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6.

Si vous êtes curieux de découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.