On a rarement vu un laptop gaming avec une RTX 4070 à ce prix, merci Amazon et ses Ventes Flash de Printemps !

Pour profiter de ses jeux avec la meilleure qualité possible, mieux vaut miser sur une machine avec une fiche technique solide. C’est le cas de l’Asus TUF Gaming F15 équipé d’une RTX 4070, qui est vendu, pendant les Ventes Flash de Printemps d’Amazon, à 1 039 euros au lieu de 1 799 euros de base.

Si vous êtes en quête d’une machine performante, pour jouer à des jeux AAA, la gamme TUF d’Asus a de quoi satisfaire les gamers exigeants. Le modèle F15 offre une dalle bien fluide et réactive, une carte graphique permettant de faire tourner les derniers titres AAA en 1 440p sans souci et un bon processeur. Il est aujourd’hui bien plus accessible avec 760 euros de moins grâce aux ventes flash de printemps.

Les 3 bonnes raisons de craquer pour l’Asus TUF Gaming F15

Un grand écran Full HD rafraîchi à 144 Hz

La puissance de la Nvidia RTX 4070

Une bonne config : i7-12700H + 16 Go RAM + 512 Go SSD

De base à 1 799 euros, puis réduit à 1 179 euros, l’Asus TUF Gaming F15 se négocie actuellement en promotion à 1 039,99 euros sur Amazon.

Une grande dalle réactive pour un meilleur confort

À première vue, l’Asus TUF Gaming F15 respire la solidité. On a le droit à un boîtier robuste en noir mat avec un clavier rétro éclairé. Il a une allure un peu encombrante que peuvent avoir certains PC portables dédiés au jeu. Il propose un châssis relativement transportable pesant 2,2 kilos et mesurant 2,5 cm d’épaisseur, avec une connectique fournie qui comprend : un port HDMI 2.0, un port Ethernet, trois ports USB 3.0, un port USB-C (DisplayPort), et un port jack.

À l’avant, le laptop déploie une grande dalle Full HD (1 920 x 1 090 pixels) IPS de 15,6 pouces, de quoi ne louper aucun détail dans la partie. La technologie IPS garantit quant à elle des angles de vision bien ouverts. Cerise sur le gâteau, la dalle est rafraîchie à 144 Hz, un taux de rafraîchissement qui garantie un affichage très fluide lors de chaque combo. Adieu les saccades, les flous de mouvement et les effets de latence dans le jeu, donc, pour le plus grand plaisir des amateurs de FPS, par exemple.

À l’aise pour jouer en 1440p

Côté configuration, on peut tout d’abord compter sur un processeur Intel Core i7-12700H, cadencé à 2,3 GHz (boost jusqu’à 4,7 GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive pour plus de rapidité et gérer le multitâche. Côté GPU, c’est une RTX 4070 qui prend place ici. Cette carte graphique est capable de faire tourner tous les jeux en 1440p sans compromis au niveau de la qualité graphique, ni de la fluidité, avec plusieurs features activées telles que le ray-tracing et le DLSS 3.

Un SSD de 512 Go, bien utile pour réduire les temps de chargement et accélérer les lancements de l’appareil, est également présent dans ce modèle, même si on aurait préféré 1 To de stockage. Le constructeur fait de beaux efforts en matière d’autonomie, car ne l’oublions pas les cartes graphiques ont tendance à faire chuter rapidement la batterie. Vous pourrez tabler sur 6-7 heures si vous jouez souvent à des jeux gourmands grâce à sa batterie de 90 Wh. Mieux encore, la technologie de charge rapide est de la partie et permet de ramener la machine à 50 % de charge en seulement 30 minutes.

Si vous êtes curieux de découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer.

