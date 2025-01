Ryzen 7 7730U, écran 120 Hz… tout ça dans un laptop Dell à seulement 450 € pour les soldes d’hiver

Le Dell Inspiron 15 3535 dont il est question ici est un ordinateur portable orienté bureautique, que ce soit pour un usage pro ou perso, qui bénéficie d’une double réduction pendant les Soldes et passe de 575 euros à seulement 450,40 euros sur le site de la marque.

Le Dell Inspiron 15 3535 présenté ici est un ordinateur portable polyvalent, avec une configuration pour le moins honnête, notamment grâce à son processeur AMD Ryzen 7 7730U qui lui permet de quasiment tout faire, toutes proportions gardées. De la bureautique, bien sûr, des tâches professionnelles, et même du gaming léger pour lancer quelques jeux qui ne sont pas trop gourmands. Son prix a rarement été aussi bas, pour ça on peut remercier les Soldes d’hiver 2025 et un code promo qui vient se superposer à la réduction déjà en place et qui permet d’économiser, en tout, 124,62 euros.

Les points forts du Dell Inspiron 15 3535

La puissance cumulée de l’AMD Ryzen 7 7730U, des 16 Go de RAM et du SSD de 512 Go

Un écran fluide avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Des dimensions compactes et un poids plume de 1,63 kg

Lorsque vous le mettez dans le panier, le Dell Inspiron 15 3535 est affiché à 575,02 euros. Il bénéficie d’une première réduction de 110 euros puis, en ajoutant le code promo FRInspironNB4 avant de payer, il y a une remise supplémentaire de 18,60 euros. Ce qui le met finalement à 450,40 euros et la livraison est offerte.

Une bonne configuration pas exempte de défauts

Avec cet ordinateur Inspiron 15 3535 par Dell, vous avez là un bon petit PC portable qui va faire le bonheur des étudiants ou des personnes ayant un budget serré. Cet ordinateur est une machine qui se transporte facilement : elle mesure 358,50 x 235,56 x 16,96/18,99 mm (il est plus épais au niveau des charnières) pour 1,63 kg. Pour arriver à proposer un tel rapport qualité/prix, la marque a fait quelques concessions sur certains points qu’il faut avoir en tête.

Ça commence par l’écran, qui propose une luminosité qui plafonne à 250 cd/m². En d’autres termes, si vous l’utilisez en extérieur ou en plein soleil, la visibilité sera grandement réduite malgré la technologie anti éblouissement. Ensuite, le SSD ne fait « que » 512 Go, et une partie est prise par l’OS Windows 11 Famille. Heureusement, la connectique permet de brancher un disque externe. Pour aller sur Internet, vous avez du Wi-Fi 5, moins efficace que le Wi-Fi 6 même si ça reste très correct.

Un PC pour vous accompagner partout au quotidien

Mis à part les quelques points évoqués juste au-dessus, vous avez quand même une bonne machine entre les mains. Un processeur AMD Ryzen 7 7730U, 2 x 8 Go de RAM DDR4 3200 MHz et un SSD M.2 de 512 Go, c’est une bonne base pour un usage classique au quotidien. On apprécie la présence du pavé numérique sur le clavier, même si celui-ci n’est pas rétro-éclairé.

L’écran est une dalle IPS avec rétroéclairage LED qui affiche de la Full HD sur 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz. Une très bonne nouvelle si la fluidité est importante pour vous. La connectique est généreuse, avec un port USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1 dédié aux données, un port USB 2.0, un port HDMI 1.4, un lecteur de carte SD et une prise jack. Une configuration sans prétention, à la hauteur du prix demandé, qui fait tourner la majorité des logiciels les plus courants.

Si vous cherchez un PC portable à moins de 500 euros et souhaitez comparer celui-ci avec d’autres modèles avant d’arrêter votre choix, vous pouvez vous appuyer sur notre guide d’achat.

