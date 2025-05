Ce puissant laptop Samsung sous ChromeOS devient encore plus intéressant avec 200 € de moins

Le Samsung Galaxy Chromebook Plus est un Chromebook haut de gamme, taillé pour la productivité, tout en offrant un design soigné et une expérience utilisateur fluide sous ChromeOS. Si vous souhaitez investir dans cette machine, sachez qu’elle passe de 1 103 euros à 903 euros chez la Fnac et Darty.

Samsung Galaxy Chromebook Plus

À côté de ses Galaxy Book Series 5, on trouve dans le catalogue de Samsung, un modèle qui tourne sous ChromeOS : le Samsung Galaxy Chromebook Plus. Cette machine est capable d’encaisser les tâches les plus gourmandes sans perte de fluidité, et se trouve être très pratique à transporter. Si les Chromebook sont généralement abordables, ce modèle s’affiche à un prix élevé… Heureusement, une ODR de 200 euros permet d’alléger la facture et de le faire passer sous les 1 000 euros.

Le Samsung Galaxy Chromebook Plus en bref

Un châssis fin et léger

Un écran AMOLED de 15,6 pouces en Full HD à 120 Hz

De belles prestations sous Chrome OS accompagné d’une puce Intel Core 5 120U

Affiché à 1 103,99 euros, le PC portable Samsung Galaxy Chromebook Plus peut vous revenir à 903,99 euros sur le site Darty grâce à une ODR de 200 euros. L’offre est aussi disponible chez la Fnac.

Une machine ultrafine, pratique en déplacement

Les Chromebook sont souvent plus compacts et légers que les ordinateurs portables traditionnels. Le Samsung Chromebook Plus ne déroge pas à la règle : son châssis est épais de 11,8 mm et son poids est de seulement 1,17 kg. Il est donc suffisamment léger pour être transporté partout.

Malgré sa finesse, c’est aussi un laptop robuste, puisqu’il est certifié MIL-STD 810H. En clair : il encaisse les chocs, la poussière, les températures extrêmes… Sa connectique n’est pas négligée non plus : on retrouve deux ports USB-C, un port HDMI, un port USB-A, un port microSD et une prise casque audio.

Une configuration sous Intel efficace

Si beaucoup de Chromebook intègrent des puces Intel Celeron ou Pentium, des processeurs assez faiblards, ici la firme sud coréenne l’équipe d’un processeur Intel Core 5 120U épaulé par 8 Go de mémoire vive. Il offre des performances plus que correctes dans la plupart des usages, de la bureautique aux tâches les plus poussées. À cela s’ajoute un SSD NVMe de 256 Go, un peu limité, mais qui offre une expérience utilisateur totalement fluide sous ChromeOS.

À l’avant, on découvre une dalle AMOLED de 15,6 pouces, avec une définition Full HD de 1920 × 1080 pixels. Sa dalle offre des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un très bon contraste et une bonne gestion de luminosité. Pour assurer une bonne fluidité, sa dalle supporte un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

Enfin, pour rester productif, la marque promet jusqu’à 13 heures d’autonomie. On apprécie aussi sa charge rapide (45 W) permettant d’atteindre 35 % en 30 minutes.

Si vous souhaitez découvrir ce qui se fait de mieux sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.