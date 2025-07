Le puissant Dell XPS 13 avec Snapdragon X Elite est à -38% pendant le Prime Day

Endurant, puissant et très lĂ©ger, le Dell XPS 13 Ă©quipĂ© d’une puce Snapdragon X Elite est une machine idĂ©ale pour la productivitĂ©. DopĂ© Ă l’IA, ce modèle est actuellement en promotion : pendant le Prime Day d’Amazon, on le trouve en effet affichĂ© Ă 1 049 euros au lieu de 1 699 euros.

Le Dell XPS 13 (9345) est l’un des premiers PC portables de la marque Ă intĂ©grer la rĂ©cente puce ARM Snapdragon X Elite de Qualcomm. De quoi lui faire profiter d’une belle puissance, et mĂŞme d’une autonomie bien meilleure qu’avec une puce Intel. Un PC IA avec Copilot qui n’Ă©chappe d’ailleurs pas aux promotions du Prime Day d’Amazon.

Les points essentiels du Dell XPS 13 (9345)

Un format compact pour un laptop élégant

Une dalle Full HD+ 13,4 pouces + 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon X Elite

Au lieu de 1 699 euros, le Dell XPS 13 (9345) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 049 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Dell XPS 13 (9345). Le tableau s’actualise automatiquement.

Un ultrabook toujours aussi élégant

Le Dell XPS 13 (9345) est un PC portable compact qui adopte un format de 13 pouces, devenu assez rare aujourd’hui. Et avec un poids de 1,17 kg, on peut sans aucun doute le considĂ©rer comme un ultraportable très pratique Ă transporter partout. Les travailleurs nomades apprĂ©cieront. CĂ´tĂ© design, c’est sobre et minimaliste, avec ces larges plaques d’aluminium parfaitement arrondies sur les cĂ´tĂ©s et dĂ©nuĂ©es de toutes tranches.

Comme sur les autres XPS 13, on retrouve en plus le pavĂ© tactile dissimulĂ© sous une plaque de verre transparente, pour encore plus d’Ă©lĂ©gance. Au-dessus, on trouve d’ailleurs la touche Copilot, qui permet de convoquer l’intelligence artificielle de Microsoft très facilement. CĂ´tĂ© Ă©cran, la marque a optĂ© pour une dalle IPS LCD de 13,4 pouces au ratio 16:10. Elle peut en plus ĂŞtre rafraĂ®chie Ă 120 Hz pour un maximum de fluiditĂ©. Petit bĂ©mol toutefois pour l’espace DCI-P3, couvert Ă seulement 67,5 %. La palette de couleurs affichĂ©es est donc peu Ă©tendue. Autre point faible : la connectique. Ici, on doit se contenter de deux ports USB-C 4.0.

Une belle puissance sous le capot

Dans les entrailles de la bĂŞte, se niche une puissante puce Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100, qui intègre 12 cĹ“urs Ă 3,4 GHz et une frĂ©quence boost en dual core jusqu’à 4 GHz. Elle est Ă©paulĂ©e par 16 Go de RAM LPDDR5X et un SSD de 512 Go en PCIe 4.0. Bref, avec une telle configuration, le Dell XPS 13 se montre particulièrement performant dans toutes les tâches du quotidien. Et si l’IA avec Copilot+ n’est pas la plus rĂ©volutionnaire, elle permet tout de mĂŞme de gagner en productivitĂ© et en rĂ©activitĂ©.

Par exemple, elle peut analyser vos applications, fichiers, mails et sites Web dĂ©jĂ consultĂ©s pour rĂ©cupĂ©rer le contenu que vous recherchez. Vous pourrez aussi transformer de simples croquis en images bien plus prĂ©cises. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, le Dell XPS 13 se rĂ©vèle très rassurant puisqu’il offre environ 16 heures d’utilisation avant de devoir passer par la case recharge.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Dell XPS 13 (9345).

