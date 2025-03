Honor MagicBook Art 14 : voilà un puissant laptop Snapdragon X Elite à prix réduit avec une tablette offerte

Fin, ultra-léger et bien puissant, le Honor MagicBook Art 14 est un ultraportable qui ne manque clairement pas d’atouts. Il est encore plus recommandable quand il s’accompagne d’une Honor Pad 9 offerte et que son prix passe de 1 699,90 euros à 1 499,90 euros sur le site officiel de la marque.

Entre son poids très contenu, son design élégant et atypique, sa puce Snapdragon X Elite et son IA intégrée, le Honor MagicBook Art 14 a plus d’un argument à faire valoir. En raison de cette configuration musclée, cet ultraportable a sans surprise été lancé à un prix assez élevé, mais grâce à un code promo, son prix baisse de 200 euros. Et ce n’est pas tout : la Honor Pad 9, une tablette avec une grande dalle 2,5K à 120 Hz, est offerte pour l’achat du laptop.

Les points forts du Honor MagicBook Art 14

Une dalle OLED 3,1K tactile de 14,6 pouces (avec une caméra magnétique détachable)

Une puce Snapdragon X Elite

De nombreuses fonctions IA

Une Honor Pad 9 offerte avec

Initialement affiché à 1 699,90 euros, le Honor MagicBook Art 14 (32 Go + 1 To) peut aujourd’hui vous revenir à 1 499,90 euros sur le site officiel de la marque grâce au code promo AMARA14. Et en prime, une Honor Pad 9 est offerte.

Un PC portable ultra-fin et puissant

Le premier point fort du MagicBook Art 14 de Honor, c’est sans conteste son châssis en alliage de magnésium non seulement incurvé, donc assez atypique, mais aussi particulièrement léger et fin. En effet, ce laptop ne pèse qu’1 kg et son épaisseur ne dépasse pas 1 cm. Autant dire que l’emporter partout avec soi ne posera aucun problème. Autre atout de ce design : cette petite caméra 1080p détachable que vous pouvez fixer magnétiquement au-dessus de l’écran et même placer à 180° si vous le souhaitez. Vous pourrez ensuite la ranger dans la tranche gauche du châssis. Pas d’encoche disgracieuse donc.

Côté écran, on a droit à une belle dalle OLED tactile de 14,6 pouces, avec une définition 3,1K (3 120 x 2 080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bref, les images seront bien détaillées, nettes, fluides et les contrastes bien marqués. Pour couronner le tout, cette dalle couvre 100 % du spectre DCI-P3, soit l’assurance d’une palette de couleurs affichées bien étendue.

Côté performances, c’est une puce Snapdragon X Elite, épaulée par 32 Go de RAM pour plus de réactivité. Un processeur très puissant qui se distingue notamment par sa NPU, qui est l’une des plus performantes du marché avec 45 TOPS. C’est simple : la puce de Qualcomm est largement en avance sur ses concurrents en termes de performance de l’IA. Et en parlant de l’intelligence artificielle, sachez que le laptop embarque une foule de fonctionnalités bien pratiques, comme Honor Notes IA, ainsi qu’une touche Copilot, cette fameuse IA de Microsoft qui va venir simplifier une foule d’usages et vous aider à gagner en productivité, comme avec le sous-titrage automatique de vidéos. Par ailleurs, le MagicBook Art 14 promet d’être particulièrement silencieux, même avec ses ventilateurs actifs, et offre une autonomie de 10 heures. Et côté connectique, enfin, le laptop intègre un port HDMI 2.1, un port USB-A 3.2 Gen 1, deux ports USB-C et une prise casque/micro 3,5 mm.

Une tablette légère et réactive

Offerte pour l’achat du MagicBook Art 14, la Honor Pad 9 est elle aussi dotée d’une fiche technique très intéressante. Elle marque tout d’abord des points grâce à son poids contenu (555 g), mais aussi et surtout avec son écran de 12,1 pouces, ce qui la place parmi les grandes ardoises bien pratiques pour regarder des séries ou travailler ponctuellement. On peut en plus compter sur une définition 2,5 K (2560 x 1600 pixels), pour une résolution de 249 ppp. Pas d’OLED ici, donc, mais les images devraient être suffisamment détaillées et agréables à regarder. Cerise sur le gâteau, cette dalle est rafraîchie à 120 Hz, ce qui promet une fluidité exemplaire.

L’ardoise est par ailleurs propulsée par une puce Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 épaulée par 8 Go de RAM pour un peu plus de rapidité. La tablette propose également plusieurs fonctionnalités bien utiles pour le travail, comme le mode multifenêtres pratique pour le multitâche ou encore la collaboration multiappareils qui permet de synchroniser les notes de la tablette avec un PC (comme le MagicBook Art, donc ou un smartphone compatibles). Enfin, concernant son autonomie, la Pad 9 est équipée d’une grosse batterie de 8300 mAh, qui peut être rechargée en USB-C à une puissance maximale de 35 W.

