Test du Loewe We.Beam, un air de déjà-vu pour ce vidéoprojecteur ultra compact

Le Loewe We.Beam est une proposition de la marque allemande sur le segment des vidéoprojecteurs ultra compact nomades, capitalisant sur son héritage de design et d’innovation.

Pensé pour la mobilité, il s’alimente via un port USB-C, ce qui lui permet de fonctionner aussi bien sur secteur qu’avec une batterie externe, rendant la projection nomade réellement accessible.

Sous son châssis discret, le We.Beam embarque la technologie laser ALPD, une solution habituellement réservée à des modèles bien plus onéreux. En fait, les plus observateurs auront remarqué qu’il ressemble beaucoup au modèle Formovie S5…

Il est capable d’afficher une image Full HD (1920 x 1080 pixels) jusqu’à 120 pouces, d’une grande netteté, avec une luminosité de 500 lumens ANSI adaptée à des pièces sombres ou faiblement éclairées. La marque annonce un taux de contraste de 500:1, un niveau relativement faible.

Le We.Beam veut s’adapter à tous les usages grâce à sa mise au point automatique, sa correction trapézoïdale et son alignement intelligent, qui facilitent l’installation sur un mur, au plafond ou en rétroprojection. Il est animé par un système Loewe OS avec un magasin d’applications NetRange, donnant accès à Netflix, Prime Video, YouTube et de nombreux autres services sans appareil supplémentaire. Le son est confié à deux haut-parleurs stéréo de 5 W compatibles Dolby Audio.

Comme évoqué, le Loewe We.Beam fait face au Formovie S5, mais également à d’autres vidéoprojecteurs compacts comme le récent Xgimi MoGo 4 LED, Dangbei Atom ou le LG CineBeam Q (Ultra HD) ou encore le Philips NeoPix 750, par exemple.

Loewe We.Beam Fiche technique

Modèle Loewe We.Beam Dimensions 175 mm x 48 mm x 175 mm Définition maximale 1920 x 1080 pixels Taille de l’écran 120 pouces Compatible HDR HDR10 Ports HDMI 1 Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 10 watts Sortie audio Casques, Haut-parleurs Fiche produit

Le vidéoprojecteur Loewe We.Beam testé nous a été prêté par la marque. Il a été testé en association avec un écran Lumene Movie Palace UHD Platinum 300C, un modèle conçu pour les vidéoprojecteurs. Les mesures ont été réalisées avec du matériel professionnel adapté et en face de l’écran (1,5 m de distance) afin de limiter les erreurs et de proposer des valeurs en accord avec ce que le spectateur peut réellement voir.

Loewe We.Beam Design, on l’a déjà vu quelque part…

Alors que Loewe est reconnu pour le design de ses produits, là pour le coup, la marque ne s’est pas « foulée » étant donné qu’elle reprend exactement les mêmes lignes et les mêmes dimensions que le Formovie S5.

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Dans un format ultra-compact, avec des dimensions de 17,5 x 17,5 x 4,8 cm pour un poids plume de 830 grammes, il propose donc une finition gris anthracite mat en deux parties, dont une avec un revêtement en tissu. Cela lui confère une allure moderne et discrète, facilement intégrable dans tout type d’intérieur. Il est très facilement déplaçable.

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’ensemble du châssis respire la qualité, avec des matériaux robustes et un assemblage précis. Toutefois, on s’attendait à ce que la marque allemande nous propose un design plus abouti et surtout différent du modèle chinois Formovie. Son format n’est pas aussi sans rappeler la forme du Atom de Dangbei.

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Il n’y a aucune touche sur la partie supérieure. Le seul bouton disponible est situé à l’arrière permettant de l’allumer ou de l’éteindre. Dessous, notez la présence d’un pas de vis standard permet une fixation sur trépied.

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’appareil est associé à un adaptateur secteur d’une taille plutôt raisonnable. Il n’est pas plus gros que celui d’un smartphone, par exemple, ce qui est un bon point lors de déplacement et pour le ranger.

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Loewe We.Beam Connectiques, l’essentiel est là

Le Loewe We.Beam propose une connectique somme toute classique. On retrouve à l’arrière un port HDMI (compatible ARC et CEC), permettant de brancher une barre de son ou un lecteur Blu-ray, un port USB-A pour la lecture de contenus multimédias depuis une clé ou un disque dur, ainsi qu’une sortie audio mini-jack 3,5 mm pour y connecter un casque ou des enceintes externes.

L’alimentation s’effectue via USB-C Power Delivery, ce qui autorise l’utilisation d’une batterie externe d’une puissance suffisante pour une plus grande autonomie lors des déplacements. On retrouve cette particularité sur le Formovie S5, mais pas sur le Dangbei Atom alors que le Xgimi MoGo 4 (Laser ou LED) embarque directement une batterie.

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Côté connectivité sans fil, on peut bien sûr compter sur le Wi-Fi pour accéder aux plateformes de streaming, le Bluetooth pour l’appairage de périphériques audio. Notez la compatibilité Miracast pour le partage d’écran depuis un smartphone ou une tablette. L’essentiel est donc là pour une utilisation quotidienne, que ce soit en sédentaire ou en mobilité. Rappelons cependant que le Dangbei Atom propose deux entrées HDMI, un atout pour les sources externes, mais finalement assez peu utilisées pour ce type de produit appelé au nomadisme.

La télécommande

La télécommande du Loewe We.Beam, compacte et légère, entre dans la lignée des accessoires minimalistes actuels. Elle propose des touches dédiées pour un accès direct aux applications de streaming Netflix et YouTube. Il y a aussi le principal pour gérer le volume, appeler la page d’accueil du système, accéder aux entrées, aux paramètres et lancer la mise au point.

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La télécommande est uniquement infrarouge, ce qui oblige à pointer l’appareil pour obtenir une réaction et elle ne dispose pas de microphone. On regrette l’absence de rétroéclairage, toujours utile lors des séances dans obscurité.

Loewe We.Beam L’écran

Le vidéoprojecteur Loewe We.Beam est livré sans écran, ce qui laisse le choix à l’utilisateur d’opter pour une surface de projection adaptée à ses besoins et à son budget. Il est possible de l’utiliser directement sur un mur blanc, mais pour profiter pleinement de la qualité d’image offerte par la technologie laser ALPD, il est conseillé de s’équiper d’un écran spécifique, dont la surface bénéficie d’un traitement optimisé pour la projection. Comptez entre 500 et 2700 euros environ pour des écrans de différentes tailles, adaptés à ce type de projecteur. Cette liberté de choix est appréciable, même si elle implique un coût supplémentaire pour ceux qui souhaitent une expérience cinéma optimale.

Loewe We.Beam Installation

L’installation du Loewe We.Beam est d’une grande simplicité, pensée pour s’adapter à tous les publics. Il ne faut que quelques secondes pour le rendre opérationnel. Grâce à son autofocus et à la correction automatique du trapèze, le projecteur ajuste automatiquement la netteté et l’alignement de l’image, quel que soit l’angle de projection ou la surface utilisée. Il suffit de le placer à une distance comprise entre 1,5 et 5 mètres du mur ou de l’écran pour obtenir une image de 40 à 120 pouces de diagonale, selon l’espace disponible.

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La mise en route ne prend donc que quelques secondes, le système d’exploitation se lançant rapidement pour accéder immédiatement aux contenus. Les réglages manuels restent accessibles pour affiner la géométrie de l’image si besoin, mais, d’après nos tests, l’automatisation est suffisamment efficace pour satisfaire la majorité des usages.

La compatibilité avec les trépieds et la possibilité d’alimenter l’appareil via une batterie externe renforcent la flexibilité d’installation, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Cette simplicité d’installation, alliée à la portabilité du produit, en fait un compagnon idéal pour les soirées cinéma improvisées, les présentations professionnelles ou les projections en vacances.

Concernant la taille d’image par rapport au recul, notez que lorsque le vidéoprojecteur est installé à 1,5 m du mur ou de l’écran, on obtient une image de 150 cm en diagonale alors que, si on le place à 2,7 m, la diagonale monte à 100 pouces (254 cm). Pour obtenir une image qui fasse 140 pouces en diagonale, donc 3 m de base, il faut installer l’appareil à 3,8 m de distance.

Loewe We.Beam L’image en mode subjectif

Le Loewe We.Beam s’appuie sur une technologie DLP associée à une source lumineuse laser ALPD, offrant une définition native Full HD (1920 x 1080 pixels) et une prise en charge du HDR10. C’est exactement le même principe que sur le Formovie S5.

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

À l’usage, l’image délivrée surprend par sa netteté et la précision des détails, même sur de grandes diagonales allant jusqu’à 120 pouces. Il ne faut toutefois pas s’approcher trop si on ne veut pas voir la trame des lignes et des colonnes de pixels.

Il y a plusieurs modes d’image : Hi-Bright, Standard, Personnel, Cinéma, Sport et Vivid pour les contenus SDR. Lorsqu’on passe en mode HDR, on a droit à des modes plus adaptés tels que Film, Jeu, Économie d’énergie, Utilisateur, Sport, Vivid et Standard. Vous avez compris que seuls les modes Personnel ou Utilisateur permettent de moduler les paramètres de l’image, les autres étant figés. Bizarrement, en SDR, le mode Cinéma propose une température de couleurs standard, alors que pour des contenus HDR, cette option est réglée sur chaude, ce qui est plus cohérent avec le rendu que l’on veut obtenir. Cependant, nous le verrons dans le chapitre consacré aux mesures que ce n’est pas suffisant.

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’image DLP produit un cadre assez prononcé.

En mode Cinéma, l’image est empreinte d’une certaine douceur avec des couleurs qui sont plutôt vives, assez saturées (un peu trop même à notre goût). Cela manque un peu de naturel. Cependant, la gestion des contrastes s’avère convaincante pour un projecteur de cette catégorie, notamment dans une pièce faiblement éclairée. Ne vous attendez cependant pas à des noirs abyssaux.

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le mode Standard, quant à lui, privilégie la luminosité et le punch des couleurs, ce qui est également le cas pour le mode Sport. Quel que soit le mode d’image sélectionné, l’usage dans une salle des plus obscures est vivement conseillé. L’appareil a du mal à proposer une luminosité pouvant rivaliser avec un éclairage ambiant conséquent.

Comme pour les autres vidéoprojecteurs, nous l’avons essayé avec de nombreux contenus issus de plateformes de streaming et de disques Blu-ray. Le Loewe We.Beam a su restituer une image homogène, sans dominante de couleur gênante, avec une bonne gestion des dégradés et des noirs cohérents à son segment de marché.

La compensation des mouvements

Le Loewe We.Beam n’intègre pas de technologie de compensation des mouvements afin de fluidifier les séquences rapides et limite les effets de saccade lors des scènes d’action. Le rendu reste malgré tout relativement naturel, sans excès d’effet « soap opera », et la gestion des mouvements est suffisamment intéressante pour garantir un visionnage agréable de films, de séries ou d’événements sportifs.

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’image arrive à conserver une bonne stabilité, ce qui est appréciable sur un projecteur portable souvent destiné à des usages variés. Toutefois, pour les plus exigeants, il y a quelques décrochages sur les contours sur les fonds hachurés.

L’effet arc-en-ciel

Comme beaucoup de projecteurs DLP, le Loewe We.Beam n’échappe pas totalement à l’effet arc-en-ciel, ce phénomène visuel qui se manifeste par de brefs éclats colorés sur les objets lumineux en mouvement, surtout sur fond sombre. Lors de nos tests, cet effet est resté contenu et ne s’est pas révélé gênant pour la majorité des contenus visionnés.

Sa perception dépend toutefois de la sensibilité de chaque spectateur : certains n’y prêteront aucune attention, tandis que d’autres pourront y être plus sensibles, notamment lors de la lecture de sous-titres blancs sur fond noir. Dans l’ensemble, le phénomène reste discret et ne remet pas en cause le confort d’utilisation du projecteur.

Loewe We.Beam Les mesures, sondes à l’appui

Comme nous le pressentions lors de nos essais à l’œil, le vidéoprojecteur n’est pas très bien calibré en sortie de carton, avec les réglages par défaut, en mode Cinéma. Ainsi, nous avons pu mesurer une fidélité des couleurs de 8,97, ce qui est beaucoup étant donné que la valeur idéale doit se situer en dessous du seuil de 3, sous lequel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et celle qui est demandée. L’Atom de Dangbei avait obtenu une valeur moyenne de 7,18 alors que le Xgimi MoGo 4 (LED) avait été mesuré à 7,16, ce qui est loin d’être la panacée, mais finalement inhérent à ce type de modèle compact. Concernant le gamma moyen, il a été mesuré à 1,8 avec un suivi cohérent au départ (pour les valeurs de gris les plus basses) puis des images qui se montrent bien plus lumineuses que ce qu’elles devraient être. Toujours en mode Cinéma, la température de couleurs moyenne mesurée était de 9705 K, soit loin de la valeur de référence qui est de 6500 K.

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le contraste natif de ce vidéoprojecteur a été relevé à 760:1, soit presque la même valeur que le BenQ GV50, un autre modèle compact, un peu plus que l’Atom de Dangbei (642:1), mais beaucoup moins que le LG CineBeam Q ou le MoGo 4.

Avec des contenus HDR, les résultats de fidélité des couleurs ne sont pas exceptionnels non plus. Le Delta E moyen a été mesuré à 5,92, donc encore nettement au-dessus du seuil de 3. Concernant la luminosité, pour une image qui fait 100 pouces en diagonale, nous avons mesuré un pic à 56 cd/m², avec le mode de luminosité Standard (option par défaut) sachant qu’il est possible de passer en mode Plus lumineux, mais qui offre quelques cd/m² supplémentaires mais à peine. Rapporté à la surface de projection, cela donne une luminosité d’un peu plus de 480 lumens. C’est toutefois un peu plus que la mesure que nous avions relevée avec le MoGo 4 (LED) de Xgimi qui avait flashé à 48 cd/m² dans des conditions similaires, en mode Film.

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Lorsqu’on approche le vidéoprojecteur à 1,5 m du mur ou de l’écran, le pic monte à 173 cd/m² contre 134 cd/m² pour le MoGo 4 tandis que le Dangbei Atom propose 316 cd/m².

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Enfin, concernant les espaces colorimétriques, le We.Beam propose une couverture de 92 % pour l’espace rec709, ce qui est correct, de 78,8 % pour le DCI-P3 et de seulement 60,57 % pour le BT2020. Ces valeurs sont légèrement inférieures à celles que nous avions obtenues avec l’Atom et encore plus quand on les compare à celles du LG CineBeam, l’une des références dans ce domaine pour un modèle compact grâce à sa technologie Triple Laser.

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Loewe We.Beam Gaming

Le Loewe We.Beam propose un mode Jeu dédié, optimisant la réactivité de l’affichage pour limiter l’input lag lors de sessions vidéoludiques. La latence mesurée reste contenue pour un projecteur portable, permettant de jouer confortablement à des titres sur console ou PC, à condition de privilégier les jeux ne nécessitant pas une extrême réactivité. La compatibilité HDMI ARC facilite le branchement d’une barre de son pour une immersion sonore accrue, tandis que la connexion Bluetooth autorise l’utilisation de casques ou d’enceintes sans fil.

Lors de nos essais avec des jeux sur Xbox, l’image est restée fluide, sans décrochage notable, et la gestion des couleurs vives a permis de profiter pleinement des graphismes modernes. Cependant, la luminosité limitée impose de jouer dans une pièce sombre pour conserver une bonne lisibilité de l’action. L’absence de prise en charge des fréquences de rafraîchissement élevées (au-delà de 60 Hz) limite l’intérêt pour les joueurs compétitifs, mais le Loewe We.Beam répond parfaitement aux attentes pour du gaming occasionnel ou familial, en déplacement ou lors de soirées entre amis.

Loewe We.Beam Audio, un système cohérent

Le Loewe We.Beam embarque deux haut-parleurs stéréo d’une puissance totale de 10 watts, compatibles Dolby Audio, offrant une restitution sonore claire et équilibrée pour un appareil de cette taille. Le volume maximal est suffisant pour sonoriser une pièce de petite taille ou en projection en extérieur à proximité du projecteur.

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les dialogues sont bien intelligibles, les effets sonores correctement restitués, même si l’on note un manque cruel de profondeur dans les basses, typique des mini projecteurs. Le son reste également très localisé et à bien du mal à créer une scène sonore assez large pour se sentir immergé. C’est juste satisfaisant pour un usage nomade ou en appoint.

Pour une expérience plus immersive, il est possible de connecter une barre de son via HDMI ARC, un système audio via la sortie mini-jack ou des enceintes Bluetooth, ce qui améliore nettement la spatialisation et la puissance sonore.

Loewe We.Beam L’interface, rapide et efficace

Le Loewe We.Beam propose une interface Loewe OS. On est loin des possibilités d’un Google TV, webOS, Vidaa, Fire TV ou Tizen OS, par exemple. L’interface d’accueil présente un bandeau regroupant les principales applications de streaming (Netflix, Prime Video, YouTube, YouTube Kids, et d’autres), accessibles directement. Il y a également un navigateur Internet, plusieurs jeux, une plateforme de contenus (en anglais) et la boutique d’applications.

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le magasin d’applications NetRange permet d’installer d’autres services de vidéo à la demande et des outils multimédias complémentaires. Ne vous attendez cependant pas à autant de propositions que sur les autres systèmes. Il y a quelques essentiels, mais on est rapidement limité.

Loewe We.Beam // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Notez que le partage d’écran via Miracast ou Chromecast est également pris en charge, via le menu My App, facilitant la diffusion de contenus depuis un smartphone ou une tablette.

La navigation est très rapide et les menus de configuration sont clairs.

Les réglages d’image, de son et de connectivité sont accessibles en quelques clics, avec des options avancées pour les utilisateurs exigeants (gestion du HDR, réglage de la balance des blancs, activation du mode jeu, etc.).

Loewe We.Beam Consommation et nuisance sonore

Le Loewe We.Beam affiche une consommation électrique modérée, de seulement 38 W pour une mire blanche qui occupe 100 % de la surface de l’écran, typique des projecteurs à technologie laser ALPD, ce qui le rend économique à l’usage.

Lors des séances prolongées, la nuisance sonore générée par la ventilation reste contenue, avec un niveau sonore mesuré autour de 34 dB à proximité de l’appareil. Ce bruit de fond, bien que perceptible dans un environnement très calme, ne gêne pas la plupart des usages, d’autant qu’il est rapidement masqué par la diffusion du contenu audio. L’efficacité du système de refroidissement garantit également une bonne longévité de la source lumineuse, annoncée pour 25 000 heures d’utilisation.

Loewe We.Beam Prix et date de sortie

Le Loewe We.Beam a été lancé à la fin 2024 au tarif conseillé de 690 euros. On le trouve maintenant à 100 euros de moins au moment de la rédaction de cet article, ce qui le rend plus compétitif par rapport au Formovie S5, le même modèle à moins de 500 euros. Autre concurrent, le Dangbei Atom est à peu près dans les mêmes prix que le modèle Loewe, mais avec une luminosité accrue et embarquant un vrai système Google TV. Le LG CineBeam Q n’est pas très loin non plus, sous webOS et au contraste bien plus prononcé.