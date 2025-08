Amazon fait chuter le prix de ce moniteur Asus 4K de 27 pouces à seulement 199 €, c’est inédit !

Envie d’un nouvel écran PC de qualité pour travailler chez soi confortablement sans avoir à payer une énorme somme, voici l’Asus VY27UQ, un moniteur 4K de 27 pouces en promotion à 199 euros contre 329 euros de base.

Asus VY27UQ

Les bons écrans PC ne sont pas réservés aux gamers et uniquement utiles pour jouer. Celles et ceux qui télétravaillent ont, eux aussi, besoin d’un moniteur efficace. Avec sa dalle 4K de 27 pouces, l’Asus VY27UQ se présente justement comme une très bonne solution pour celles et ceux qui souhaiteraient enchaîner des tâches de bureautique. Et ça tombe bien, il profite près de 40 % de réduction avec cette offre Amazon.

Les 3 bonnes raisons d’acheter l’Asus VY27UQ

Une dalle IPS de 27 pouces en définition 4K UHD (3 840 x 2 160)

Prend en charge le HDR10

La technologie Adaptive Sync

Affiché à 329,99 euros sur le site du constructeur, l’écran PC Asus VY27UQ se négocie aujourd’hui à seulement 199 euros sur Amazon.

Historique des prix pour l’écran Asus VY27UQ sur Amazon // SOurce : Keepa.

Un moniteur idéal pour les télétravailleurs

L’Asus VY27UQ présente des lignes épurées et sobres. Peu encombrant, il prendra sans souci sa place sur votre bureau avec sa diagonale de 27 pouces. Il assure le minimum attendu en termes d’ergonomie. Il est possible de régler la hauteur et l’inclinaison uniquement. Si vous voulez gagner en flexibilité, il est compatible avec les supports VESA (100×100 mm), ce qui permet de le fixer sur un bras articulé ou un support mural.

Il intègre aussi des technologies de protection oculaire (flicker-free, filtre lumière bleue) ce qui le rend agréable pour une utilisation prolongée. À l’arrière, on retrouve d’ailleurs une connectique assez fournie : deux ports HDMI, un port DisplayPort, une prise casque audio et des haut-parleurs intégrés (2 × 2 W) pour un usage d’appoint.

Tous les ingrédients réunis pour une belle qualité d’image : 4K, HDR10…

Simple d’apparence, ce moniteur se distingue avant tout par la qualité de son affichage. Il propose une définition UHD 4K de 3 840 × 2 160 pixels, idéale aussi bien pour les travaux de création graphique que pour profiter pleinement de films et de séries en streaming. Sa dalle compatible HDR10 permet de bénéficier d’une luminosité renforcée, ainsi que d’une image plus riche en détails et en contrastes.

Le moniteur est même compatible avec la technologie Adaptive Sync afin de garantir aux joueurs une fluidité à toute épreuve. Comment ? En réduisant les déchirures d’image (tearing) et les saccades pendant les sessions de jeu. Mais l’Asus VY27UQ n’a pas été pensé spécifiquement pour les jeux vidéo compétitifs : il propose un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui reste limité face aux écrans gaming plus rapides, mais tout à fait suffisant pour le jeu occasionnel ou pour profiter de titres qui privilégient la qualité d’image.

Notons tout de même que le retard à l’affichage est pour le moins maîtrisé, car il atteint seulement 5 ms, ce qui est bien plus avantageux qu’une dalle TV par exemple.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles qui vous permettront de travailler efficacement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC du moment pour la bureautique.