À seulement 199 €, ce moniteur 4K MSI de 27″ est la super affaire pour les télétravailleurs

Besoin d’un bon écran PC pas trop cher pour travailler chez soi confortablement ? Le MSI Pro MP273U est un écran PC 4K qui est aujourd’hui à seulement 199 euros contre 299 euros de base.

MSI Pro MP273U

Parce qu’il n’y a pas que le gaming dans la vie, nous vous partageons les bonnes affaires également sur les moniteurs PC dédiés à la bureautique. Il est important pour les télétravailleurs de choisir un matériel qui garantisse leur confort et cet écran MSI Pro MP273U, profite d’une dalle 4K de 27 pouces est tout indiqué dans cette optique. Il est aujourd’hui disponible avec 100 euros de remise.

Ce qu’il faut retenir du MSI Pro MP273U

L’affichage 4K permet de profiter de belles images

La technologie EyesErgo est là pour prendre soin des yeux

Le Display Kit, des outils pour personnaliser l’affichage

En ce moment, le MSI Pro MP273U coûte 199,99 euros au lieu de 299,99 euros initialement sur le site de la Fnac.

Un écran 4K pour booster la productivité

Avec la démocratisation du télétravail, c’est important de bien s’équiper. Si vous cherchez un bon écran, parce que vous travaillez sur les images ou la vidéo, par exemple, le MSI Pro MP273 peut faire de l’œil. C’est une dalle IPS de 27 pouces qui affiche une résolution de 3 840 x 2 160 pixels, ce qui correspond à de la 4K dans le commerce.

On pourrait penser qu’il peut aussi être utilisé pour le gaming, du coup. Mais le taux de rafraîchissement limité à 60 images par seconde et la latence de 4 millisecondes pourrait rebuter les joueurs les plus exigeants. Donc si vous jouez à des jeux pas trop gourmands, ça peut passer. Sinon, il faut vraiment le garder pour la bureautique.

De petites features sympathiques pour le travail

L’écran propose bien sûr des options pour vous faciliter la vie. Vous pouvez par exemple basculer entre le mode PIP (Picture-in-Picture) et le mode PBP (Picture-by-Picture) pour visionner du contenu depuis plusieurs sources, mais simultanément. Il y a des options pour limiter le scintillement, l’émission de lumière bleue et les reflets. Comme ça, vous pouvez être posé devant et vous concentrer sur vos activités.

D’ailleurs, pour appuyer ça, vous pouvez aussi le régler d’avant en arrière, pour qu’il soit bien en face de vos yeux. Vous avez deux haut-parleurs de 3W chacun, ce qui est pratique si vous faites des réunions en visio, par exemple. C’est là pour dépanner mais ça ne vaut pas un périphérique audio externe, comme un casque ou des haut-parleurs. Enfin, pour brancher tous vos appareils, vous avez deux ports HDMI 2.0b compatibles 4K@60 Hz, et un DisplayPort 1.4a.

Pour comparer cet écran avec d’autres, vous pouvez passer par notre guide d’achat sur les meilleures dalles pour le télétravail et la bureautique.

