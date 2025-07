Amazon retire 500 € sur ce puissant laptop gaming sous RTX 4060 pour la dernière ligne droite des soldes

Un bel écran 144 Hz, une RTX 4060 et un Ryzen 7 sous le châssis : ce PC portable gaming Acer Nitro V est parfait pour jouer en 1080p sans exploser le budget. Amazon passe son prix à la moulinette pour les soldes, de 1 299 euros à 799 euros.

Le marché des PC portables gaming regorge de machines hors de prix, mais Acer continue de proposer des modèles équilibrés pour ceux qui veulent de bonnes performances sans vendre un rein. Ce Nitro V ANV15-41-59NM mise sur une fiche technique solide, écran super fluide, un processeur AMD Ryzen 7 et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060. De quoi jouer à tous les AAA actuels dans de bonnes conditions, en Full HD. La dernière partie des soldes, permet à Amazon de retirer 500 euros sur le prix du laptop.

Les atouts de Acer Nitro V ANV15-41-59NM

Une dalle IPS de 15,6″ Full HD, et 144 Hz

Un duo carte graphique RTX 4060 et CPU Ryzen 7 7735HS

Un combo 1 To de SSD et 16 Go de RAM

Au lieu de 1 299 euros, le Acer Nitro V ANV15-41-59NM est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros sur Amazon.

Performances solides pour le jeu et plus

Le duo Ryzen 7 7735HS et GeForce RTX 4060 (version portable) offre un bon équilibre entre performances et efficacité thermique. Les jeux récents tournent avec quelques ajustements en Full HD avec des réglages élevés, et la machine tient aussi la route pour de la création de contenu légère ou du montage vidéo.

Avec 16 Go de RAM, le multitâche ne lui fait pas peur, et le SSD d’1 To en PCIe NVMe assure des temps de chargement rapides, que ce soit pour les jeux ou les applications lourdes.

Acer a aussi peaufiné le refroidissement, avec un système bien pensé qui limite la chauffe et garde le processeur comme le GPU dans des températures raisonnables, même en session prolongée.

Un écran réactif et une connectique complète

L’écran 15,6 pouces Full HD avec un taux de rafraichissement de 144 Hz apporte le petit plus qu’on attend d’un PC orienté gaming. La dalle IPS assure de bons angles de vision et des couleurs correctes pour ce segment, sans tomber dans l’excès marketing. Pour le gaming rapide comme pour le multimédia, c’est un format qui fait ses preuves.

Côté connectiques, Acer reste généreux : USB-C, HDMI 2.1, RJ45, USB-A, tout est là pour brancher son setup complet sans devoir passer par des adaptateurs. Un bon point aussi pour la fiabilité au quotidien.

Enfin, le châssis reste fidèle à l’esprit Nitro, sobre, un peu massif, mais robuste. L’autonomie n’est pas son point fort, mais ce n’est pas ce qu’on lui demande. Ce qui compte ici, c’est la puissance et la stabilité.

Afin de comparer le Acer Nitro V ANV15-41-59NM avec d’autres références de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gaming du moment.

