C’est 42 % de remise pour ce puissant laptop gaming (Core i9 + RTX 4060) lors du Prime Day

Grâce au Prime Day Amazon brade un super PC gaming, l’Acer Nitro V 15 ANV15-51-9467 à 799 euros au lieu de 1 399 euros. Une machine puissante capable de faire tourner les derniers gros jeux.

L’Acer Nitro V 15 ANV15-519467 est un PC portable gaming extrêmement solide. Il est conçu pour jouer à vos jeux favoris, même les derniers et les plus gourmands, comme Indiana Jones et le Cercle Ancien. C’est possible grâce à un processeur puissant et une carte graphique dédiée qui vont gérer la fluidité et l’affichage. Une machine puissante à prix véritablement cassé pendant le Prime Day sur Amazon puisqu’il bénéficie de pas moins de 600 euros durant quelques heures encore.

Les points forts de l’Acer Nitro V

La GeForce RTX 4060 permet de faire tourner tous les jeux

L’Intel Core i9 est parfaitement adapté à la configuration

3 mois de Game Pass PC inclus pour tester les meilleurs jeux

Normalement, cet Acer Nitro V 15 ANV15-51-9467 coûte 1 399 euros. Un prix prohibitif qu’on préfère voir pendant le Prime Day sur Amazon à 799 euros, beaucoup plus abordable.

La puissance nécessaire pour jouer partout

Ce laptop Acer Nitro V est une machine faite pour le jeu et sa config technique en témoigne. Un processeur Intel Core i9-13900H de 13ème génération qui peut être cadencé au max à 5.4 GHz. Il a été conçu principalement pour le gaming, mais aussi la création de contenu ou les usages professionnels. Il peut supporter jusqu’à 96 Go de RAM mais sur ce PC portable il n’y en a que 16 DDR5 et vous pouvez étendre jusqu’à 32 Go au besoin.

La star de cette configuration, c’est la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 avec 6 Go de VRAM GDDR6 dédiée dont la fréquence de base de 1830 MHz peut être boostée à 2460 MHz. Son architecture Ada Lovelace permet une meilleure efficacité énergétique. Tout ça mis ensemble fait que vous pouvez jouer à vos jeux sans problème.

Le PC Game Pass est idéal pour tester les jeux

Pour l’affichage, vous avez un écran IPS Full HD de 15,6 pouces qui permet un taux de rafraîchissement de 165 images par seconde. Côté stockage, vous avez un SSD de 512 Go avec Windows 11 Home dessus, ce qui est bien car de nombreuses configurations sont vendues sans OS. Pour la connectique, il dispose du Wi-Fi 6E, de Bluetooth 5.2, de ports HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt 4. Le système de refroidissement à double ventilateur Acer CoolBoost maintient des performances optimales.

Avec ce PC, vous avez un accès de 3 mois au Game Pass. Ce service très pratique permet de télécharger et de jouer à volonté à tous les titres qui s’y trouvent. Il y a de grands classiques, mais aussi des nouveautés, dont fait partie Indiana Jones justement. Tant que vous êtes abonné, vous jouez et des jeux sont ajoutés chaque semaine. Attention, certains sont aussi retirés au bout d’un moment. Si vous souhaitez les acheter pour en profiter n’importe quand, vous avez une remise sur le prix initial.

Sinon vous avez le guide sur les meilleurs PC portables du moment qui vous propose les configurations les plus performantes du moment.

