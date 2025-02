RTX 4060 + i5 13e gen, c’est le puissant combo de ce laptop gaming à -36 % sur Amazon

Dalle rafra√ģchie √† 144 Hz, RTX 4060, i5 de 13e gen… Le PC portable gamer MSI Thin 15 a tout bon. Et pour couronner le tout, son prix passe de 1 399 euros √† 899 euros sur Amazon.

Si vous cherchez √† vous √©quiper d’un PC portable gamer avec une dalle bien fluide et r√©active, une carte graphique permettant de faire tourner les derniers titres AAA en 1080p sans souci ou encore un processeur r√©cent, alors le MSI Thin 15 pourrait bien vous convenir. Et si votre budget est un peu restreint, pas de panique : ce mod√®le b√©n√©ficie d’une grosse r√©duction de prix sur Amazon.

Qu’offre ce MSI Thin 15 ?

Une dalle Full HD de 15,6 pouces + 144 Hz

Un combo RTX 4060 + i5 de 13e gen + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Au lieu de 1 399 euros, le MSI Thin 15 B13VF-2679FR est aujourd’hui disponible en promotion √† 899 euros sur Amazon.

Un laptop gamer étonnamment léger

Le MSI Thin 15 B13VF-2679FR est un PC portable qui, avec son clavier r√©tro√©clair√© bleu dont les touches principales de commande sont bien mises en √©vidence, ses d√©tails g√©om√©triques et ses lignes anguleuses, adopte bel et bien une identit√© visuelle tr√®s ¬ę¬†gaming¬†¬Ľ. Heureusement, son ch√Ęssis m√©tallique noir sobre temp√®re le tout. Un ch√Ęssis qui a aussi l’avantage d’√™tre plut√īt l√©ger. Avec 1,86 kg seulement sur la balance, on pourrait presque le confondre avec un ultrabook, et c’est plut√īt rare sur le march√© des machines gaming.

Au niveau de son √©cran, on a droit √† une dalle Full HD (1 920 x 1 090 pixels) IPS de 15,6 pouces, soit une grande diagonale qui permet de ne louper aucun d√©tail dans la partie. La technologie IPS garantit quant √† elle des angles de vision bien ouverts. Cerise sur le g√Ęteau, la dalle est rafra√ģchie √† 144 Hz, un taux de rafra√ģchissement qui promet un affichage tr√®s fluide lors de chaque combo. Adieu les saccades, les flous de mouvement et les effets de latence dans le jeu, donc, pour le plus grand plaisir des amateurs de FPS, par exemple.

Une RTX 4060 pour des parties en 1 440p

C√īt√© configuration, on peut tout d’abord compter sur un processeur Intel Core i5-13420H, cadenc√© √† 3,4 GHz (boost jusqu‚Äô√† 4,6 GHz) et √©paul√© par 16 Go de m√©moire vive pour plus de rapidit√© et g√©rer le multit√Ęche. La puce est compl√©t√©e par une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060, soit l’une des derni√®res de la marque. Elle permet tout simplement de lancer les derniers titres AAA en 1080p, voire en 1440p, avec plusieurs¬†features¬†activ√©es telles que le¬†ray-tracing et le DLSS 3. Et pour ne rien g√Ęcher, la consommation √©lectrique de cette carte graphique est moindre que celle des g√©n√©rations pr√©c√©dentes. On appr√©cie toujours.

Un SSD de 512 Go, bien utile pour r√©duire les temps de chargement et acc√©l√©rer les lancements de l‚Äôappareil, est √©galement pr√©sent dans ce mod√®le. Ce laptop gaming poss√®de par ailleurs une connectique plut√īt fournie : un port USB-C 3.2, trois ports¬†USB-A 3.2, un port HDMI (4K@30Hz), un port Ethernet RJ-45 et deux ports jack 3.5 mm. Notez enfin que ce MSI Thin 15 est livr√© avec Windows 11.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.