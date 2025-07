Avec près de 300 € de remise, ce laptop Lenovo doté d’une RTX 5060 est le super deal du Prime Day 

C’est une des bonnes affaires de ce Prime Day 2025 : le Lenovo LOQ 15IRX10, un laptop gaming puissant, est disponible à 985,99 euros au lieu de 1279,99 euros pendant quelques heures encore.

Le Lenovo LOQ 15IRX10 est une référence en termes de laptop gaming à moins de 1000 euros. Pour se démarquer de la concurrence, il mise sur une configuration solide et équilibrée pour jouer en Full HD avec des composants solides. Il est dépourvu d’OS, donc il va falloir en installer un pour pouvoir jouer rapidement. Toute la configuration de cette machine est faite pour jouer ou travailler si vous avez besoin de puissance. Vous pouvez l’avoir avec près de 300 euros de réduction en ce moment et jusqu’à la fin du Prime Day sur Amazon.

Les points forts du Lenovo LOQ 15IRX10

La qualité de l’affichage Full HD en 144 Hz sur du 15,6 pouces

La puissance du CPU et de la carte graphique combinée

Le système de refroidissement est bien efficace

D’abord à 1 279 euros, puis réduit à 1 199 euros, le Lenovo LOQ est un laptop gaming puissant qu’on retrouve en promotion à 985,99 euros lors du Prime Day.

Le gaming sur place ou à emporter

Le Lenovo LOQ 15IRX10 est un PC portable imposant aussi bien physiquement que techniquement. Cette machine est faite pour jouer partout, même si la batterie de 60 Wh aura du mal à vous suivre plus de 2 h en mode gaming intensif. On perd un peu l’intérêt du côté portable, mais avoir une configuration telle que celle-ci pour moins de 1000 euros, c’est fort. Même son design crie gaming, avec des lignes discrètes et une finition plastique solide.

Le contact principal entre le joueur et la machine est bien entendu l’écran. Vous avez là une belle dalle IPS de 15,6 pouces qui affiche de la Full HD avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz avec un traitement antireflet et une couverture de 100 % de l’espace colorimétrique sRGB. La luminosité de 300 nits est bonne mais pas suffisante pour jouer en plein soleil.

Une configuration complète avec peu de failles

Pour entrer dans le vif du sujet de cette configuration, vous avez un processeur Intel Core i5-13450HX avec 10 cœurs qui peut être boosté jusqu’à 4,6 GHz. Son architecture hybride est aussi performante pour le gaming et le multitâche. Il est accompagné de 16 Go de mémoire DDR5 4 800 MHz et d’un SSD de 512 Go où il faut, rappelons-le, installer un système d’exploitation.

Sur le trône, vous avez la carte graphique Nvidia GeForce RTX 5060 avec 8 Go de RAM dédiée. Avec ça, c’est la fête de l’affichage : ray tracing et DLSS 3.0 permettent de se faire plaisir sur les jeux les plus récents. La connectique est généreuse avec deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-A 2.0, un port USB-C 3.2 Gen 2 DP et Power Delivery, un port HDMI 2.1 compatible 4K 120 Hz, un port Ethernet et un port jack 3,5 mm.

Vous pouvez aussi retrouver les meilleurs PC portables gamer du marché dans le guide d’achat Frandroid qui leur est consacré et trouver la machine qui vous fera vibrer.

