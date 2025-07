C’est le deal laptop gaming à saisir lors du Prime Day : le MSI Cyborg (RTX 4060 + i7 13e gen) est à seulement 829 €

Le PC portable gamer MSI Cyborg 15 A13V est la preuve que l’on peut profiter d’une configuration pointue sans se ruiner. Pendant le Prime Day sur Amazon, on le trouve en effet à 829,99 euros au lieu de 1 299 euros.

Avec sa dernière génération de laptops gamer Cyborg, lancée l’année dernière, MSI a voulu s’adresser aux joueurs un peu fauchés qui ne peuvent pas mettre plus de 2 000 euros dans une machine gaming, mais qui souhaitent tout de même enchaîner les parties sans faire de concession sur les performances. Le puissant modèle Cyborg 15 A13V, qui embarque un i7 de 13e génération et une RTX 4060, est par exemple assez abordable de base. Mais actuellement, il peut même vous revenir à moins de 900 euros grâce à une réduction spéciale du Prime Day.

Les points forts du MSI Cyborg 15 A13V

Une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces + 144 Hz

Un combo i7-13620H + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Auparavant proposé à 1 299 euros, le MSI Cyborg 15 A13V est aujourd’hui disponible en promotion à 829,99 euros sur Amazon.

Un laptop gamer, oui, mais tout léger

La majorité des PC portables taillés pour le gaming ne sont pas vraiment des poids plumes. À l’exception de quelques références, à l’image de ce MSI Cyborg 15 A13V, qui affiche seulement 1,98 kg sur la balance. Cerise sur le gâteau, son épaisseur ne dépasse pas 22 mm. En bref, ce laptop est idéal pour les joueurs nomades qui veulent pouvoir lancer une partie en déplacement.

Côté design, MSI a clairement soigné la présentation de son modèle avec son châssis translucide par endroits, son clavier rétroéclairé ou encore sa zone ZQSD bien mise en valeur. Et côté connectique, le PC comprend un port RJ45, un port HDMI 2.1 (4K@60Hz), un port USB-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort), deux ports USB-A 3.2 Gen 1 et un port jack

Pour ce qui est de son écran, le Cyborg 15 A13V embarque une dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, soit une diagonale qui permet de jouer très confortablement et de ne louper aucun détail dans sa partie. On a aussi droit à la technologie IPS, qui promet des angles de vision bien larges. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 144 Hz, grâce auquel la fluidité est tout simplement exemplaire en jeu.

Une configuration bien soignée

Le Cyborg 15 A13V est par ailleurs animé par un processeur Intel Core i7-13620H, qui renferme 10 cÅ“urs et qui est donc capable d’exécuter simultanément un grand nombre de tâches sans perdre la cadence. En mode turbo boost, il peut atteindre 4,90 GHz. Il est ici épaulé par 16 Go de mémoire vive, parfait pour gérer le multitâche. Notez que la RAM est extensible jusqu’à 64 Go.

Le processeur est aussi complété par une carte graphique RTX 4060, qui permet au laptop de lancer les derniers titres AAA en 1080p, voire en 1440p, avec plusieurs features activées telles que le ray-tracing et le DLSS 3. Parfait pour avoir des images toujours ultra-réalistes. Un SSD de 512 Go, idéal pour réduire les temps de chargement, est aussi intégré. Vous l’aurez compris : cette configuration est bien pointue, et donc gourmande en ressources. Mais grâce au système de refroidissement Cooler Boost de la machine, celle-ci devrait être bien protégée contre la surchauffe.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer du moment.

