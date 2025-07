Grâce au Prime Day, cet écran PC gaming Acer (100 Hz, FreeSync) n’est qu’à 80 € seulement

Le Prime Day d’Amazon a enfin débuté. Et on démarre cette période de promotions en beauté avec l’Acer Nitro KG242YEbiif, un moniteur gaming doté d’un écran de 24 pouces rafraîchi à 100 Hz, qui est affiché à 79,99 euros au lieu de 119,99 euros sur la plateforme. Il n’y a jamais été aussi peu cher !

Si la majorité des gamers préfèrent opter pour un écran PC rafraîchi à 144 Hz (voire à 240 Hz), tous n’ont pas le budget nécessaire pour se l’offrir. Sur le marché, il est tout de même possible de dénicher des références avec un taux de rafraîchissement un poil moindre, mais bien moins onéreuses, à l’image de l’Acer Nitro KG242YEbiif, doté d’une fréquence de 100 Hz, et que l’on trouve à moins de 80 euros pendant le Prime Day d’Amazon. Il s’agit d’ailleurs de son meilleur prix.

Les points essentiels de l’Acer Nitro KG242YEbiif

Une dalle IPS Full HD de 24 pouces

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz

Compatible AMD FreeSync

Auparavant affiché à 119,99 euros, l’écran PC Acer Nitro KG242YEbiif est aujourd’hui disponible en promotion à 79,99 euros sur Amazon.

Un écran réglable et des images nettes

Comme tout bon modèle dédié au gaming, l’écran PC Acer Nitro KG242YEbiif présente une conception plutôt ergonomique, puisqu’il est possible d’incliner l’écran comme on le souhaite. De quoi maintenir une bonne posture pendant les parties. On aurait tout de même aimé pouvoir également modifier la hauteur de l’écran pour encore plus de confort. Côté connectique, Acer a misé sur deux ports HDMI, un port VGA et un port jack 3,5 mm.

Côté écran, on a ici droit à une dalle IPS Full HD (1 920 × 1 080 pixels) de 23,8 pouces ; une diagonale assez petite, mais elle convient au moins à celles et ceux qui ont un petit bureau, ou qui n’ont tout simplement pas besoin d’une énorme surface d’affichage. Pour de la bureautique, ou même en tant qu’écran secondaire, ce modèle peut largement faire l’affaire. On profite en plus d’images bien nettes, de bordures très fines qui maximisent l’immersion dans le jeu et d’angles de vision bien larges grâce à la technologie IPS.

Une bonne réactivité en jeu

L’Acer Nitro KG242YEbiif ne propose peut-être pas un taux de rafraîchissement de 144 Hz, soit la fréquence minimale généralement attendue par les gamers exigeants, mais le taux de 100 Hz qu’il offre permet tout de même d’obtenir un affichage fluide sans trop de latence. Les flous de mouvement seront en tout cas correctement éliminés et les distorsions évitées.

Ajoutons à cela un temps de réponse de 1 ms seulement, grâce auquel les images fantômes et traînées floues ne seront plus qu’un mauvais souvenir. Les contenus devraient être bien clairs dans l’ensemble. Enfin, l’écran est compatible avec la technologie AMD FreeSync, qui agit pour limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie.

